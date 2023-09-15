Дымное кафе, трепетные барышни и опасные хулиганы: на сцене театра оперы и балета поставили балет Шостаковича

В театре прошел предпремьерный показ балета. Фото: Елена ШИШКИНА

15 сентября в Самарском областном академическом театре оперы и балета пройдет премьера балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган». Повесть итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих» могла бы быть давно забыта, если б так не понравилась русским. В 1918 году Владимир Маяковский снял по ее мотивам фильм, который назвал «Барышня и хулиган», а уже в середине ХХ века Александр Белинский написал сценарий, а балетмейстер Константин Боярский придумал хореографическое решение для балета. Музыка была взята из трех ранее существующих балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», а также в партитуру вошли фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам.

«Барышне и хулигану» удалось избежать печальной судьбы других балетов Шостаковича, он не попал под запрет. Только в Малом театре балет выдержал 236 представлений. По свидетельству Константина Боярского, эта работа была перенесена им на сцены 28 театров страны и поставлена за рубежом. Позже, в 1970 году, по балету был снят кинофильм на студии «Ленфильм».

«Мечтал об этом давно»

Художественный руководитель театра, дирижер-постановщик Евгений Дмитриевич Хохлов рассказал, что поставить это произведение было его давней задумкой.

- Я мечтал об этом очень давно! С того момента, как я впервые услышал и увидел балет в Петербурге, меня не покидала идея когда-нибудь его поставить. Я еще не знал в каком театре, но так меня это произведение проняло, что, приехав в Самару, я снова стал бредить этой идеей.

В тот момент, когда дирижер пришел работать в самарский театр, тот только открылся после реконструкции, необходимо было сначала восстановить классический репертуар. Но свой приезд в Самару Евгений Хохлов продолжал считать знаком судьбы и намеком на то, что пришло время воплотить заветные мечты.

Две версии «Барышни и хулигана»

Самарская постановка «Барышни и хулигана» максимально приближена к оригинальной 1962 года. Костюмы и сценография созданы с использованием эскизов знаменитого художника Валерия Доррера.

Новая постановка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича уникальна еще и тем, что она состоялась в год 130-летнего юбилея Владимира Маяковского. Это навело постановщиков на мысль показать публике сразу две версии «Барышни и хулигана».

В первом отделении зрителю на большом экране демонстрируют фильм 1918 года, снятый Владимиром Маяковским с ним же в главной роли. Для этой постановки питерский композитор Илья Кузнецов специально написал и сам исполняет музыку.

В театре подчеркивают, что ничего подобного нигде, как минимум в России, прежде не делали.

Это не просто отсылка к тому, как когда-то таперы сопровождали игрой на пианино показ немых картин, но и своеобразная связь с композитором. Кузнецов - ученик ученика Шостаковича, «музыкальный внук» композитора, который сам, будучи молодым музыкантом, подрабатывал игрой на киносеансах.

Вот так плотно переплелись нити судьбы в одном одноактном балете.

«Произведение доступно широкой публике»

Историю молодых влюбленных рассказывают молодые солисты балета, а вот глубину замысла авторов им постарался донести балетмейстер-постановщик Сергей Мохначев, который сам когда-то танцевал Хулигана.

- Если бы сейчас, когда я стал мудрее, у меня были бы те же силы, что в молодости, я бы танцевал совсем иначе. Ведь за долгие годы жизни я многое понял. Но все это я старался донести до молодых солистов. Думаю, что танцуя свои партии, они еще много раз будут вспоминать мои слова и что-то дорабатывать в образах своих персонажей, - поделился Сергей Юрьевич.

Вся музыка для балета - танцевальная и очень узнаваемая. Многие мелодии известны зрителю по хитам советского кино .

- Произведение очень доступно широкой публике благодаря своей лаконичности, точеной драматургической образности, я бы сказал - кинематографично, потому мы и решили показать балет в один вечер с фильмом. По предпремьерным показам мы знаем, что вечер для публики пролетает на одном дыхании, - рассказал худрук театра.

Еще одним новшеством нового сезона стало то, что театр стал выбирать и награждать почетными медалями самых преданных своих зрителей. На предпоказе «Барышни и хулигана» были отмечены самые первые две преданные поклонницы театра: Эмилия Чернова и Валентина Суворова.