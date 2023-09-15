"Крыльям Советов" удалось сохранить всех своих лидеров в летнее трансферное окно. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 16 сентября, «Крылья Советов» ждет, пожалуй, первое серьезное испытание в рамках чемпионата России 2023/2024 – в Москве самарцы сыграют с ЦСКА. Это будет матч 8-го тура первенства страны. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с ЦСКА 16 сентября 2023 года в чемпионате России.

Турнирный расклад

Мало кто ожидал такого перед стартом чемпионата, но после семи туров «Крылья» идут на 3-м месте в турнирной таблице, при этом забив больше всех мячей.

У ЦСКА на три очка меньше, чем у самарцев, и армейцы занимают 7-ю строчку в таблице.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не склонен переоценивать нынешние промежуточные успехи команды.

- Действительно, набрали хорошее количество очков при неплохой для нас игре. С другой стороны, если посмотреть на календарь, то мы должны понимать, что вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее. Ведь с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» мы сыграем именно тогда. Поэтому где-то взяли свое, но много сложностей у нас впереди, - так прокомментировал ситуацию Осинькин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Игра с ЦСКА будет первой из таких, где «Крылья» смогут проверить свою истинную силу и амбиции.

Главное — удержали

8-й тур будет первым, который играется сразу после закрытия трансферного окна в России. Оценивать итоги этого периода можно по-разному для соперников.

И ЦСКА, и «Крылья Советов» мало кого приобрели. Пожалуй, единственными значимыми трансферами последних дней для армейцев стали приобретения чилийца Давилы и бразильца Келлвена — мало кому пока известных.

Зато на слуху уход из ЦСКА целого ряда серьезных игроков. Из наиболее болезненных для репутации армейского клуба — контракт экс-армейца Фернандеса с «Зенитом», переход в «Спартак» Медины и в «Динамо» - Карраскаля.

Расстались армейцы и еще с рядом игроков, в том числе и с Егором Ушаковым, который отправился в аренду в «Крылья Советов».

Самарцы так же сделали минимум приобретений. Помимо Ушакова, это уже играющий в команде Карпицкий и возвращенные из аренды Салтыков и Хубулов, а также продливший контракт Зотов и на днях выкупленный у «Локомотива» Бабкин.

Более важно для «Крыльев», что на этот раз они не потеряли ни одного из своих лидеров — а такое в последние годы случалось в каждый трансферный период. Самарский клуб еще искал усиление на латиноамериканском рынке, но найти «еще одного Гарре» пока не получилось.

Впрочем, в течение двух недель еще можно заявлять свободных агентов, так что сюрпризы возможны.

Матч ЦСКА - «Крылья Советов» состоится в субботу, 16 сентября 2023 года в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало матча — в 14 часов по московскому времени (в 15 — по самарскому).