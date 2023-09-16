Фестиваль «Виват, Баян!» 2023 в Самаре: где пройдет, программа, афиша

Конкурс ежегодно собирает более сотни молодых музыкантов со всей России и мира. Фото: vk.com/vivat_bayan

С 18 по 22 сентября 2023 года в Самаре в 21-й раз пройдет международный конкурс-фестиваль «Виват, баян!». Рассказываем, где будут проводиться прослушивания, кто выступит и публикуем подробную программу.

Конкурс ежегодно собирает более сотни молодых музыкантов со всей России и мира. Он не только позволяет начинающим баянистам продемонстрировать свои таланты, но и открывает возможность выйти на мировой уровень. «Виват, Баян!» является отборочным этапом на мировые конкурсы баянистов и аккордеонистов «Трофей мира» и «Кубок мира».

Основатель конкурса - самарский баянист Сергей Войтенко.

Программа международного конкурса-фестиваля «Виват, баян!» 2023 в Самаре

Прослушивания участников конкурса будут проходить в МКТК «Дирижабль» в Самаре, с 18 по 21 сентября, с 9 до 18 часов. Вход на них свободный.

По вечерам на этой же площадке будут проходить концерты и мастер-классы.

18 сентября

- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)

концерт победителей прологоднего конкурса - Максима Вовка и дуэета Дениса Коптелова и Александра Комелькова.

Вход свободный.

19 сентября

- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)

Музыкальные мастер-классы. В большом зале - Фридрих Липс, Мария Власова и Абузар Файзуллин. В малом зале - Алла Кац, Юрий Солаев и Владимир Орлов.

20 сентября

- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)

Концерт «Мастера сцены». Сыграют Мария Власова (Москва) и дуэт Pina Colada Duo (Санкт-Петербург).

Вход свободный.

21 сентября

- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)

Концерт «Русский микс». На сцене - коллектив «ГармоньDrive» (Москва).

Вход свободный.

22 сентября

- 11.00, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)

Закрытие конкурса: награждение лауреатов, концертная программа

- 18.30, Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Юбилейный концерт Сергея Войтенко. Помимо мэтра, в программе вечера - выступление музыкальных и танцевальных групп из Самары и Самарской области (эстрадно-симфонический оркестр «Самарасимфоджаз», «Задумка», «Класс!» и другие).

Пригласительные на вечер - в кассе Самарской филармонии (количество билетов ограничено).