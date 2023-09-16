Фестиваль «Виват, Баян!» 2023 в Самаре: где пройдет, программа, афиша

Конкурс ежегодно собирает более сотни молодых музыкантов со всей России и мира. Фото: vk.com/vivat_bayan
С 18 по 22 сентября 2023 года в Самаре в 21-й раз пройдет международный конкурс-фестиваль «Виват, баян!». Рассказываем, где будут проводиться прослушивания, кто выступит и публикуем подробную программу.
Конкурс ежегодно собирает более сотни молодых музыкантов со всей России и мира. Он не только позволяет начинающим баянистам продемонстрировать свои таланты, но и открывает возможность выйти на мировой уровень. «Виват, Баян!» является отборочным этапом на мировые конкурсы баянистов и аккордеонистов «Трофей мира» и «Кубок мира».
Основатель конкурса - самарский баянист Сергей Войтенко.
Прослушивания участников конкурса будут проходить в МКТК «Дирижабль» в Самаре, с 18 по 21 сентября, с 9 до 18 часов. Вход на них свободный.
По вечерам на этой же площадке будут проходить концерты и мастер-классы.
18 сентября
- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
концерт победителей прологоднего конкурса - Максима Вовка и дуэета Дениса Коптелова и Александра Комелькова.
Вход свободный.
19 сентября
- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
Музыкальные мастер-классы. В большом зале - Фридрих Липс, Мария Власова и Абузар Файзуллин. В малом зале - Алла Кац, Юрий Солаев и Владимир Орлов.
20 сентября
- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
Концерт «Мастера сцены». Сыграют Мария Власова (Москва) и дуэт Pina Colada Duo (Санкт-Петербург).
Вход свободный.
21 сентября
- 18.30, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
Концерт «Русский микс». На сцене - коллектив «ГармоньDrive» (Москва).
Вход свободный.
22 сентября
- 11.00, МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
Закрытие конкурса: награждение лауреатов, концертная программа
- 18.30, Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Юбилейный концерт Сергея Войтенко. Помимо мэтра, в программе вечера - выступление музыкальных и танцевальных групп из Самары и Самарской области (эстрадно-симфонический оркестр «Самарасимфоджаз», «Задумка», «Класс!» и другие).
Пригласительные на вечер - в кассе Самарской филармонии (количество билетов ограничено).