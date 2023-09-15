Самарский нефтепереработчик получил Благодарность главы Самары

Сергей Васин посвятил нефтепереработке 27 лет. Фото АО «КНПЗ»

Профи и наставник

Своей профессией, которую сегодня не променял бы ни на какую другую, Сергей Васин обязан энтузиазму сотрудника Политеха, который «завербовал» выпускников школы на химико-технологический факультет. Отучившись, молодой специалист попал по распределению на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. С тех пор прошло 27 лет, а Сергей Валерьевич все еще благодарен судьбе за тот профориентационный урок, который помог найти свое место в жизни.

Выпускник вуза устроился на завод в цех №4 - компрессорщиком на ГФУ(газофракционирующую установку). На этой должности отработал два десятка лет, а когда в ходе модернизации установка стала отходить от дел, перешел на новенькую FCC(установку каталитического крекинга), где по сей день трудится машинистом технологических насосов.

- Прикипел я к этому делу, понимаете? - Объясняет Сергей Васин. - Приятно понимать, что ты являешься настоящим профессионалом в своей области. Например, на FCC переучиваться не пришлось: хотя оборудование новое, незнакомое, специалисту достаточно понимать общий принцип работы, а в деталях разобраться недолго.

На заводе Сергей Валерьевич занимается обслуживанием и ремонтом насосов установки FCC, ежедневно следит за исправностью оборудования, занимается ремонтом. За Васиным давно закрепилась репутация настоящего профи: и неисправность вовремя обнаружит, и быстро починит, а если надо помочь кому – не откажет. Попробовал себя Сергей Валерьевич и в роли наставника: обучил секретам профессии много молодых заводчан, охотно делится опытом и сейчас.

- Еще со времен СССР повелось, что опытные рабочие обучают молодых, - говорит Сергей Валерьевич. - Когда человек приходит на серьезное производство, ему многое непонятно. Впрочем, сейчас на завод приходит грамотная молодежь. Но и ее нужно на первых порах обучать. В первую очередь - технике безопасности, правилам охраны труда. Так уж повелось, что за мной постоянно закреплен новичок. Моя задача - научить его работать правильно и безопасно.

Можешь улучшить - улучшай

У грамотного машиниста оборудование работает хорошо, а у рационализатора - еще лучше. Еще во время работы на ГФУ Сергей Васин предложил изменить схему работы компрессора: поставить датчики температур на линии, чтобы можно было своевременно регулировать температуру. Это не единственная идея, предложенная заводчанином: рационализаторские решения приходят в его светлую голову регулярно.

- Любое оборудование можно улучшить, сделать так, чтобы и нам на нем работалось удобнее, и КПД был выше, - считает машинист. - Кроме того, это хорошая разминка для ума - помозговать над техникой и ее усовершенствованием. Мы же не роботы, чтобы действовать по раз и навсегда заданной программе!

Изобретательская жилка помогает Сергею не только на работе: семья Васиных живет в частном доме, а это значит, что у ее главы всегда есть, чем занять голову и руки - что-то починить, построить, оборудовать. В редкое свободное от забот время Сергей Валерьевич любит провести на речке с удочкой - отдохнуть и подумать о жизни. В том числе, и о работе.

За многолетний добросовестный труд Сергей Валерьевич в честь 80-летия Куйбышевского района удостоен Благодарности главы города Самары.Заводчанин признается, что награда такого уровня, безусловно, очень приятное поощрение, но еще больше ценно признание и доверие родного коллектива, которое нужно оправдывать каждый день.