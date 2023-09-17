«Вам не нужно прятаться от грибов, одевайтесь ярко»: эксперт рассказал, как не заблудиться в лесу и что делать, если вы все-таки потерялись

Обычный поход за грибами может оказаться экстремальным, если не подойти к нему со всей серьезностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ежегодно в лесах пропадает около 120 тысяч людей. Кто-то пошел за грибами или ягодами и забрел не туда, кто-то отправился на охоту и потерялся. Поисково-спасательные отряды без выходных дежурят на линии экстренной помощи и в любую минуту готовы выехать на поиски потерявшегося. Руководитель центра поиска пропавших людей Самарской области и региональный куратор Самарского добровольческого отряда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимир Рябов рассказал, когда чаще всего теряются люди и что делать, если вы заблудились в лесу.

«Идут куда глаза глядят, а потом теряются»

- Традиционно осенью и весной, когда люди начинают собирать дикорастущие грибы и ягоды, у нас становится больше выездов, - рассказывает Владимир Рябов корреспонденту «КП-Самара».

Потеряться в красочной дубраве или лесочке на самом деле дело нехитрое. Обычно люди приезжают в лес, ставят автомобиль и идут куда глаза глядят. И уходят довольно далеко от своей машины.

- Прошли 100 метров - грибов нет, 200 - тоже самое, а дальше приходится кружиться, плутать. Зачастую человек теряет ориентацию в пространстве и не понимает, куда ему идти. Повезло, если у человека есть сотовая связь, и он может позвонить 112, сообщить, что он потерялся. Иногда такое происходит, но часто мы узнаем о пропаже, когда человек не возвращается домой и родственники начинают бить тревогу.

В поисково-спасательные службы только за последние два дня было отправлено уже 7 так называемых грибных заявок, и это только начало сезона.

- Самый сложный год по поиску людей у нас был 2016: было 80 заявок с 15 сентября по 15 октября. Мы стараемся выезжать во всех случаях, но бывают исключения, когда некому выехать. В такие моменты мы стараемся сориентировать родственников и спасательные службы, рассказываем, что делать в первую очередь.

Как не потеряться в лесу

В Самарской области люди чаще всего теряются в следующих местах:

— Сызранский район, в направлении поселка Передовой и в сторону Ульяновской области,

— Борский район, Бузулукского бора,

— Волжский район вокруг Самары,

— Окрестности Тольятти (Ягодинский лес, Узюково),

— Жигулевская лука в сторону Бахиловой поляны.

Теряются как пожилые люди, так и молодежь, но в отличие от первых, молодое поколение всегда имеет при себе смартфон.

Что делать, если пропал ваш родственник:

— Вы должны всегда знать, куда направился ваш родственник,

— Звоните 112 и на горячую линию - 8 800 754 52,

— Самим стоит искать только в том случае, если отправиться на поиски вам позволяет возраст, физическое оборудование и необходимая сноровка.

- У нас были случаи, когда пропавший сам находился, а мы потом уходили на поиски его «спасателя», который точно также потерялся, - вспоминает Владимир Рябов.

Как не заблудиться

— Одежда должна быть яркой (человек, который собирается в лес за грибами, должен понимать, что ему не нужно прятаться от грибов. Почему-то наши грибники ходят в лес в камуфляже).

— Обязательно брать с собой телефон, заряженный powerbank, зарядку.

— Нужно понимать, куда вы идете и на какое время.

— Обязательно сообщить родным о своих планах и местоположении.

— Если у вас есть хронические заболевания, то нужно взять с собой необходимые препараты.

— Берите с собой побольше воды, еду.

— Возьмите с собой спички или зажигалку, чтобы в случае чего ночью развести костер.

— Не разделяться со своей группой.

— Не берите с собой в лес компас, если вы не умеете им пользоваться.

- Как только вы поняли, что потерялись и не знаете куда идти - сядьте и успокойтесь. Последнее, что вы должны делать - метаться по лесу. Как только вы начинаете искать выход из леса, не зная точного направления, вы можете заплутать еще больше и усложнить работу добровольцам.

Даже если ваш сотовый оператор показывает, что связи нет - вы все равно можете дозвониться 112 (им можно позвонить даже без сим-карты). Если у вас нет интернета, но оператор спасательной службы спрашивает, что, где и как, то вы можете попробовать открыть карту и посмотреть хотя бы собственные координаты.

- Самый длинный лесной поиск продолжался 5 суток на границе Самарской и Ульяновской областей. Это был ноябрь, потерялась бабушка в достаточно серьезном возрасте, самостоятельно вышла на поисковиков. Оказалось, что она пряталась от спасательного отряда, так как ее оттолкнула брутальность поисковиков. Все пять суток бабушка ела яблочки, которые находила в лесу. Это еще более-менее безопасно, так как их ни с чем не спутаешь, - вспоминает Владимир Рябов.

Человеку в состоянии паники очень сложно оставаться на месте, но лучше всего просто ждать и обозначить свою пропажу специалистам.

Что пить и есть в лесу

- Пить ниоткуда нельзя, потому как все, что вы можете выпить и съесть в лесу, может привести к заболеваниям. Помните о простом бактериальном заражении. Если вовремя нам поступило сообщение о пропаже, то в первые сутки начнется спасательная операция, и человек может быть найден. Бывали случаи, когда люди не заявляли, потому что не верили, что кто-то поедет искать, либо же верили в миф о пресловутых «трое суток», когда нужно заявлять в полицию. Это все бред, поэтому, как только поняли, что что-то не так - звоните нам.