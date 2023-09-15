Картину в Самаре начали показывать 14 сентября. Фото: афиша фильма «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» - фильм Кристофера Нолана, один из самых ожидаемых голливудских фильмов 2023 года наряду с «Барби». Рассказываем, где в Самаре можно посмотреть ««Оппенгеймер» и сколько стоят билеты.

Мировая премьера «Оппенгеймера» прошла летом, но в российский прокат картину не выпустили. Лента представляет собой байопик об американском физике Роберте Оппенгеймере - создателе атомной бомбы. В главных ролях признанные звезды Голливуда - Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Джош Харнетт и другие.

К большой радости поклонников творчества Нолана «Оппенгеймер» начали показывать в Самаре с 14 сентября. Этот фильм будут показывать в формате киноклуба, который имеет право показывать не допущенное в широкий прокат кино.

В каких кинотеатрах в Самаре можно посмотреть «Оппенгеймер»

На данный момент фильм идет в двух самарских кинотеатрах:

- кинотеатр в ТЦ «Ambar Cinema» в ТЦ «Амбар». Показ предварительно продлится до 27 сентября. Стоимость билетов: 250-300 рублей;

- кинотеатр «Екино» в ТЦ «Сила спорта», билеты 230-600 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.