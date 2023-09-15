Самарские медики рекомендуют прививаться от гриппа уже сейчас

Екатерина Морозова рекомендует прививаться от гриппа не откладывая. Фото: ГБУЗ СО «СГБ №6».

На страже здоровья

Наступила осень, а значит, не за горами сезон вирусных инфекций. Самарские медицинские учреждения уже готовы к нему: в них поступило достаточное количество вакцин против гриппа. На самые актуальные вопросы о вакцинации «КП» отвечает и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ СО «Самарская городская больница №6» Екатерина Морозова.

- Главный вопрос: так ли нужна прививка от гриппа?

- Обязательно нужна. Грипп – это не просто заболевание с очень высокой температурой и сильной интоксикацией – оно опасно возможными серьезными осложнениями для сердца, сосудов, дыхательной системы, почек и других важных органов. Ни витаминные комплексы, ни иммуномодуляторы, ни противовирусные препараты не способны защитить от гриппа так же эффективно, как это делает собственный иммунитет человека, сформированный благодаря вакцине. Прививка позволяет в большинстве случаев просто не заразиться, а если это все же произошло, перенести болезнь в легкой форме и избежать осложнений. Кроме того, вакцинируясь от гриппа, вы вносите вклад в формирование коллективного иммунитета и сдерживаете распространение вируса. Для этого необходимо, чтобы прививку получило более 60% граждан. Обычно наша больница достигает таких показателей среди прикрепленного к нам населения.

- Кому особенно важно прививаться?

- Прежде всего людям из группы повышенного риска, иммунитет у которых ослаблен и не может надежно противостоять вирусу. Это беременные женщины, люди старше 60 лет или имеющие хронические заболевания: гипертонию, диабет, бронхиальную астму и другие. Кроме того, мы рекомендуем вакцинировать детей – у них иммунитет еще только формируется. А также тех, кто по роду своей деятельности много контактирует с людьми: это продавцы, учителя, воспитатели детских садов и т.д. Для этих категорий граждан в нашей больнице организуются выездные прививочные компании, что очень удобно для них.

Все о вакцинах от гриппа

- Какие вакцины будут защищать самарцев в этом сезоне?

- В «Самарскую городскую больницу №6» поступила 4-валентная вакцина «Ультрикс Квадри» и 3-валентная «Совигрипп». Они хорошо зарекомендовали себя по эффективности, так и в плане переносимости. «Ультрикс» рекомендован детям от 6 месяцев и взрослым с хроническими заболеваниями. «Совигрипп» - всем остальным. Более точно рекомендацию может дать врач на осмотре перед вакцинацией.

- Когда лучше прививаться от гриппа?

- Чем скорее, тем лучше. Сезон гриппа начинается в декабре, а иммунитет формируется в течение 2-3 недель после вакцинации. Но на момент прививки пациент должен быть полностью здоров и не иметь обострений хронических заболеваний. К сожалению, осенью и простуды, и обострения болезней часто мешают нашим планам. Поэтому если вы сейчас отлично себя чувствуете, приходите в прививочный кабинет и защитите себя от гриппа.

- Нужна ли подготовка и есть ли ограничения после прививки?

- Подготовка не нужна. Пациент с аллергией может принять антигистаминное. Перед вакцинацией вас осмотрит врач и может дать рекомендации. В редких случаях после прививки может быть покраснение в месте укола, зуд или небольшой подъем температуры. Просто поберегите себя пару дней – этого достаточно.