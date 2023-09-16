«Я шут, я это знаю»: актер Александр Волохов рассказал, почему не пошел по стопам отца-летчика

Актер Александр Волохов рассказал, как ему удалось пробраться с КВН на телевидение. Фото: Александр Волохов/ВКонтакте

Юморист, участник популярных камеди-шоу и актер сериалов («ИП Пирогова», «Универ. Новая общага», «Отпуск») Александр Волохов родом из Самары. Талантливый волжанин, как и десятки других отечественных шоуменов, стал популярным благодаря КВН. Александр играл в самарской команде «СОК». Сегодня Волохов активно строит актерскую карьеру и пробует себя на телевизионном поприще. 41-летний актер и комик рассказал журналисту «КП-Самара», как ему удалось пробраться с КВНовской сцены на съемочную площадку и почему он не пошел по стопам отца-летчика.

«Веду праздники и снимаюсь в сериалах»

Александр признался: в Самару он теперь заглядывает лишь по деловым вопросам и, конечно, в гости к маме. Рабочий штаб актера находится в Москве, в столице мужчина строит карьеру, причем не только актерскую.

- Я полностью погружен в мир российских сериалов. Сейчас играю роли второго плана или снимаюсь в эпизодах, - рассказывает Александр. – Скажу честно, дается это не очень-то и легко, но мне безумно нравится. Конечно, я, как и большинство бывших КВНщиков, провожу праздничные мероприятия, свадьбы.

Успевает Волохов и заниматься музыкой. По словам Александра, сейчас он работает над личным музыкальным проектом под названием The Volohov. Он признался: нового ничего изобретать не стал, решил продолжить наследие Шнурова.

- Песни моей команды напоминают стиль группы «Ленинград». Когда эта команда объявила об уходе, я сразу понял — здесь нудна замена. Написано 12 песен, сейчас идет их запись. Наверное, в ноябре выйдет альбом.

Волохов не забывает шутить. С товарищем и известным радиоведущим Антоном Юрьевым в скором времени планируют запустить интернет-шоу со скетчами (короткие смешные видео). По словам Александра, шоу будет похоже на знаменитый «Городок» Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Сейчас комики ищут инвесторов, которые вложатся в проект.

«Масляков назвал меня по имени»

С теплотой и любовью Волохов вспоминает игру в КВН. В команду «СОК» Александр попал еще в 2006, когда та еще только-только образовывалась. Поехать в сезон ему предложил Илья Алексеев. Молодой парень согласился, но и подумать не мог, куда приведет его этот путь.

- КВН — это дружелюбная секта. Мы все очень хорошо общаемся сейчас, переписываемся в соцстеях и присылаем друг другу мемы, - улыбается актер. – Здесь я подружился и с Димой Колчиным, держим связь и сейчас.

Волохов поделился: за все годы игры в КВН у него поднакопилось много интересных историй, но больше ему запомнился полуфинал Высшей лиги 2008 года.

- Тогда Александр Васильевич Масляков назвал меня по имени. Я был приятно удивлен этому, потому что только-только заявлял о себе в КВН и не входил в ряды ярких персонажей нашей самарской команды. А тут он меня запомнил.

Александр признался: судьба занесла его в КВН случайно. До третьего курса университета он планировал пойти по стопам отца.

- Мой папа — летчик гражданской авиации. Я тоже думал стать летчиком, но на 3 курсе я решил, что не буду связывать жизнь с авиацией из-за здоровья. Родители тогда не осудили. Сказали, что я в праве стать тем, кем хочу. Кстати, мои лучшие друзья летчики, а я вот КВНщик. Есть и те, кто работает менеджерами по продажам, - смеется самарец.

Вместо хоккея пошел на аэробику

Но творческая жилка была всегда при нем. Возможно, свою роль сыграли гены, а может и походы на аэробику.

- Мама у меня трудилась музыкальным работником в детском саду, поэтому я часто играл гномиков, песни пел, а отец был против, мол, какие гномики, парню нужен хоккей. Но отец часто был в командировках, поэтому он проиграл эту борьбу с мамой. И я в итоге ходил на аэробику. Там, как говорила моя мама, никто не попадет мне шайбой в голову. Потом, конечно, после 8 класса я пошел на борьбу, так сказать, нагнать упущенное.

Александр ни о чем не жалеет. Он продолжает строить творческую карьеру и познает новые ремесла.

- Я шут, я это знаю, но мне мое амплуа нравится! Я даю себе отчет, чем я занимаюсь и кто я есть, а также на каком уровне я сейчас нахожусь. Сейчас работать с актерами безумно круто! Я набираюсь огромного актерского опыта, учусь новому. Герои, которых я играю, зачастую похожи на меня самого, они совпадают с моей энергетикой. Единственное, наверное, кого я не хочу играть — героя-любовника… а вот друга любовника, который провоцирует его на всякие поступки, сыграл бы с удовольствием, такое мне интересно.