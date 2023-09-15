Небывалый рост: в ВТБ рассказали, какие кредиты чаще всего берут самарцы

ВТБ нарастил объемы кредитования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области существенно вырос спрос на кредитование – такие итоги первого полугодия 2023 года по региону озвучили в ВТБ. В банке отметили, что по итогам работы за первые шесть месяцев года совокупный кредитный портфель достиг рекордных значений, превысив 202 миллиардов рублей.

- Розничное кредитование растет огромными темпами, они сопоставимы с 2021 годом, - рассказал Управляющий ВТБ в Самарской области – вице-президент Максим Папков. – Мы отмечаем положительную динамику по всем направлениям. В общей сложности жители Самарской области за первое полугодие оформили в банке почти 21 тысячу займов на общую сумму 18 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за первые полгода 2022-го.

Автокредиты выросли в 4 раза

Больше всего кредитов самарцы брали наличными – за полгода 17,2 тысяч жителей региона взяли в долг 9 миллиардов, это почти вдвое больше, чем год назад. В общей сложности самарцы получили в банке 55 млрд по таким займам и еще 2,5 млрд – по кредитным картам.

- За полгода в Самарской области в четыре раза вырос спрос на автокредиты, - рассказал Максим Папков. – Объем выдач займов на покупку авто по итогам шести месяцев составил 1,26 миллиардов рублей. Хотя лидером по приобретению по-прежнему остается Lada (40% от всех выданных кредитов), рост произошел во многом благодаря активности на автомобильном рынке России азиатских марок – «Омода» (10% от всех кредитов), «Киа», «Хендай», «Чонган».

Курс на льготы

Еще 44 миллиарда рублей составляет портфель ипотечного кредитования. В банке отмечают, что в августе объемы жилищного кредитования оказались по-настоящему рекордные – банк выдал займов на 2,9 млрд рублей, это в три раза больше, чем год назад и сопоставимо с объемом выдач за весь первый квартал 2023-го.

- Мы отмечаем постепенное смещение спроса на жилье в новостройках и на готовое, сданное жилье от застройщика, - отметил Максим Папков. – Так, по итогам августа, почти половина объемов выдач занимает льготная ипотека. При этом средний чек жилищного займа держится на уровне – 3,5 млн рублей.

Максим Папков рассказал об итогах работы банка в первом полугодии. Фото: Игорь Горшков

Высокий интерес отмечается и к льготной региональной ипотеке, которую ВТБ в этом году запустил год совместно с правительством Самарской области. Процентную ставку кредита на покупку новостройки, а с сентября и на вторичном рынке, могут уменьшить врачи, средний медперсонал и учителя – разницу субсидирует областной бюджет.

- Сейчас у нас в работе находится около 100 таких заявок, - рассказал Максим Папков.

- Портфель привлеченных средств населения вырос за полугодие на 21% и составил на 1 июля 2023 года 120,9 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 90,8 млрд рублей (+ 16% к началу года). Портфель инвестпродуктов увеличился на треть, превысив 30 млрд рублей, - рассказал Максим Папков.

Скидки и кэшбек

Еще один из проектов, в котором участвует ВТБ, вызывает повышенный интерес со стороны самарцев – это Карта жителя Самарской области.

- С начала реализации проекта мы получили 146 тысяч заявок, 120 тысяч карт уже выпущено, - рассказал Максим Папков. – По сути, это обычная дебетовая банковская карта с массой дополнительных возможностей. В нее интегрировано транспортное приложение, она является аналогом полиса ОМС, на нее можно получать зарплату и соцвыплаты, она позволяет получать скидки и кэшбек у партнеров.

Оформить карту жителя можно в отделении банков-партнеров, в МФЦ или даже подать коллективное заявление с коллегами через работодателя, так называемая реестровая выдача.

Акцент на качество и комфорт

Серьезный прирост по итогам первого полугодия 2023 года показал кредитный портфель корпоративных клиентов - по итогам шести месяцев он превысил 97,7 млрд рублей.

- Основной рост – на 10% - показал сегмент малого и среднего бизнеса, объем выданных таким предприятиям займов достиг 49,7 млрд рублей, - отметил Максим Папков. – Большую часть кредитов, 42%, мы выдаем предприятиям жилищного и коммерческого строительства. По данным за полгода они получили займы на 20,8 миллиардов рублей. Втрое вырос объем кредитов, выданных предприятиям торговли (объем превысил 7 млрд), еще 8,1 млрд рублей мы выдали самарским аграриям. Выросли мы и по портфелю привлеченных средств корпоративных клиентов – он показал динамику в 17% и превысил 71,2 млрд рублей. В целом банк продолжает наращивать свою долю на региональном банковском рынке. При этом мы стремимся делать акцент, в первую очередь, на качественной работе с корпоративными и розничными клиентами, предлагая им комфортное обслуживание и удобный формат сотрудничества. Это касается и интеграции с «Открытием». Наша задача – синхронизировать все бизнес-процессы, объединить корпоративную культуру, создать единый продуктовый ряд. Кроме того, мы запускаем единую цифровую платформу для МСБ, которая объединит более 80 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков