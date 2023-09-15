Сохранили всех лидеров: итоги трансферного периода для «Крыльев Советов»

"Крылья" не так много приобрели новичков, зато почти никого не потеряли. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В ночь на 15 сентября 2023 года в российском футболе завершился летний трансферный период. Подводим его итоги для «Крыльев Советов»

Ушли — 2 игрока

Александр Коваленко. Предыдущий сезон он провел в «Крыльях», уже не принадлежа самарскому клубу, будучи в аренде из ФК «Сочи». Когда летом он перешел из «Сочи» в «Зенит», шли разговоры о новой его аренде в «Крыльях», но эти слухи пресек главный тренер питерцев Сергей Семак, заявив, что он не разбрасывается игроками и Коваленко ему нужен.

Александр Зуев. Его брали в феврале 2023 года на полгода, по сути, «на всякий случай». Этот случай предоставился в первом же матче года, когда Зуев, выйдя на замену в концовке, забил гол и принес «Крыльям» победу в кубковом матче над «Динамо». Больше футболист ничем особо не запомнился, и по истечении срока соглашения нового контракта ему предложено не было.

Ушли в аренду — 5 игроков

По сути, из этих пятерых игроком основы был только серб Александар Чиркович, игра которого не вызывала энтузиазма у Игоря Осинькина, и футболисты пристроили пока в аренду на родину, в клуб «Бачка Топола».

Брали когда-то под основу и выросшего под Самарой Данила Липового, но прошлый сезон он провел в аренде в астраханском «Волгаре», а теперь отправляется в нижнекамский «Нефтехимик», где работает знакомый ему по московскому «Динамо» Кирилл Новиков. По сути, это аренда «на выход», так как следующим летом контракт Липового с «Крыльями» истекает.

Никогда не игравшие за основу «Крыльев», но принадлежащие самарскому клубу молодые игроки Никита Першин и Даниил Веселов отправились в аренду в клуб второй лиги «Челябинск».

Никите Хлусову подыскали вариант с арендой в белорусском чемпионате, в клубе первой лиги «Днепр-Могилев».

Вернулись из аренды — 3 человека

Никита Салтыков вернулся в расположение самарского клуба после яркой весны в тольяттинском «Акроне» и сразу же был признан болельщиками лучшим игроком первого отрезка чемпионата в «Крыльях», а также проявил себя в сборной России.

Вызывался, но не смог поехать в сборную из-за травмы Владимир Хубулов, которого оставили в «Крыльях» после весенней аренды в «Химках». Он также успел проявить себя в Самаре результативно.

Наконец, вернулся из неудачной поездки в бельгийский «Остенде» Матео Барач, пока по-прежнему остающийся в «Крыльях» игроком ротации.

Пришли — 4 человека

Здесь стоит оговориться, что речь о тех, с кем в завершившийся трансферный период были подписаны контракты.

Но, например, 20-летний Сергей Бабкин, уже проведший год в «Крыльях», изначально был оформлен летом в новую аренду от «Локомотива» и лишь на днях подписал полноценный 4-летний контракт.

19-летний белорус Егор Карпицкий пришел в «Крылья» из солигорского «Шахтера» и сразу же стал игроком основы (хотя во многом из-за обилия травмированных футболистов атакующей линии). Отметился голом и голевой передачей. Контракт подписан на 4 года.

В обороне почти все здоровы, поэтому 18-летнему Алексею Лысову, перешедшему из столичного «Локомотива», еще предстоит бороться за место в основе. Его соглашение с клубом также рассчитано на 4 года.

Наконец, в годичную аренду с правом выкупа отправляется в Самару принадлежащий ЦСКА 20-летний Егор Ушаков.

Строго говоря, опытного Георгия Зотова также можно отнести к приобретениям клуба в этот трансферный период, так как новое годичное соглашение с ним было заключено совсем недавно. И сразу же, на следующий день после подписания контракта Зотов принес «Крыльям» победу над «Балтикой», забив гол в концовке.

Возможны ли еще новички?

- Трансферное окно закрылось. У нас полностью сбалансированный состав. Ждем возвращения в строй всех травмированных игроков, - заявил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко «Матч ТВ».

Тем не менее, теоретически в течение двух ближайших недель клуб может пополнить кто-либо из остающихся на рынке свободных агентов. При условии, что они прекратили отношения с предыдущим клубом в ходе только что закрывшегося трансферного окна. Впрочем, обычно такой опцией пользуются клубы низших дивизионов, так что пополнение в рядах «Крыльев» вероятно теперь уже только в зимний трансферный период.