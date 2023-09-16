ЦСКА - «Крылья Советов» 16 сентября 2023: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

В последней встрече ЦСКА и "Крыльев" в Москве Евгений Фролов уже готовился выйти на серию пенальти, но все изменил автогол Гленна Бейла. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в субботу, 16 сентября, сыграют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» с местным клубом ЦСКА. Матч 8-го тура Российской премьер-лиги начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). Рассказываем про игру ЦСКА - «Крылья Советов» 16 сентября 2023, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Смотреть матч ЦСКА - Крылья Советов 16 сентября 2023 онлайн трансляция 8-го тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало – в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч ЦСКА - «Крылья Советов»

После 7 туров ЦСКА с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимали 3-ю строчку, набрав 14 очков. При этом у волжан — больше всех забитых мячей в премьер-лиге — 17.

Вечером 15 сентября, сыграв вничью в Нижнем Новгороде 1:1, московское «Динамо» обошло «Крылья» на одно очко, сдвинув самарцев на 4-ю строчку. Но в случае успешной игры с ЦСКА «Крылья» могут не только гарантированно обойти «Динамо» и (в случае неудачи питерцев) «Зенит», но даже и дотянуться до лидирующего «Краснодара». Если же «Крылья» проиграют, то их могут обойти «Урал» с «Локомотивом» и догнать все тот же ЦСКА.

Армейцы в случае успеха дотянутся максимум до 3-го места, в случае поражения — могут упасть вниз до 10-й строчки.

Явный фаворит матча у букмекеров – ЦСКА. Коэффициент на победу подопечных Владимира Федотова – 1,7. На победу «Крыльев» выставлен коэффициент 5,1, вероятность ничьей расценивается баллом 3,95.

В рамках чемпионатов России ЦСКА и «Крылья Советов» встречались 54 раза. Перевес на стороне армейцев, они побеждали в 32 встречах. «Крылья» выиграли всего 11 раз, и еще 11 матчей завершились вничью.

Последняя очная встреча этих команд прошла также в Москве в рамках Кубка России 5 апреля 2023 года. Это была ответная игра полуфинала Пути РПЛ, которая завершилась поражением «Крыльев» 0:1 из-за автогола Гленна Бейла в компенсированное время. Судил тот матч рефери Артем Любимов, который будет обслуживать и матч ЦСКА - «Крылья Советов» 16 сентября 2023.