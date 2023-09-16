Два гола в каждые ворота, два удаления: «Крылья» не удержали победу в большинстве

"Крылья" открыли счет в матче с ЦСКА в первой же атаке. Фото: ПФК "Крылья Советов"

16 сентября 2023 года в Москве на «ВЭБ Арене» встречались столичный ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Это был матч 8-го тура чемпионата России. Игра завершилась … Рассказываем о том, как проходил матч.

Два мяча «Крыльев» к 22-й минуте

Первая же атака «Крыльев» на 2-й минуте оказалась успешной. Рассказов протащил мяч через полполя, отдал передачу налево под удар Горшкову. После его удара мяч рикошетом от Костанцы попал в Акинфеева, и Рассказов удачно добил мяч с отскока — 0:1.

Через минуту Кучаев пробил по воротам Ломаева, но голкипер «Крыльев» сыграл надежно.

На 13-й минуте Евгеньев пробил по воротам ЦСКА после углового, но чуть выше.

На 22-й минуте Костанца отобрал мяч у Кучаева, отпасовал вперед Рахмановичу, тот вывел Салтыкова один на один с Акинфеевым, и самарец перехитрил опытного голкипера, заставив его завалиться в один угол и пробив в противоположный — 0:2.

Нелепый пенальти

На 30-й минуте после подачи углового Ломаев, пойдя на перехват, задел рукой лицо Роши. Судьи на VAR усмотрели в этом нарушение правил. Рефери Любимов после похода к монитору указал на «точку», показав еще и желтую карточку Ломаеву. Заболотный пробил пенальти настолько мощно, что мяч от перчаток Ломаева все-таки влетел в сетку — 1:2.

До перерыва счет больше не изменился, хотя ЦСКА пытался давить, но «Крылья» ответили двумя дальними ударами Шитова — чуть неточными.

Удаление у ЦСКА, гол в ворота «Крыльев»

На 48-й минуте после углового едва не состоялся еще один пенальти в ворота «Крыльев». VAR проверял возможное касание мяча рукой Костанцы. Но в итоге судьи не углядели нарушения правил.

На 50-й минуте еще один угловой у ворот «Крыльев» завершился ударом Роши, который парировал Ломаев. В ответной атаке Рассказов пытался пробить пяткой, а затем с отскока Бабкин издали пробил выше перекладины.

На 55-й минуте уроженец Самары Мухин закручивал мяч в направлении дальнего угла ворот Ломаева, но не попал в створ.

На 58-й минуте Шитов пробил в створ ворот ЦСКА, но Акинфеев оказался на месте.

На 61-й минуте Роша в единоборстве с Бабкиным наступил самарцу на ногу и заработал вторую для себя желтую карточку, оставив ЦСКА в меньшинстве.

Несмотря на это, ЦСКА просто придавил «Крылья» к их воротам.

На 69-й минуте Файзуллаев едва не сравнял счет — мяч после его удара попал в перекладину.

Но на 74-й минуте Чалову все-таки удалось забить второй мяч — 2:2.

Веселая концовка с еще одним удалением

На 89-й минуте Салтыков вновь выскочил один на один с Акинфеевым, но пробил чуть мимо дальнего угла.

Почти тут же у «Крыльев» была еще одна возможность выйти на ударную позицию, но ЦСКА вылетел в контратаку, и Солдатенков сбил Заболотного, выходившего один на один с Ломаевым. Судья показал самарцу красную карточку.

Компенсированные почти семь минут прошли во взаимных атаках, но счет так и не изменился — 2:2.