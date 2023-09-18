В филармонии 24-26 октября пройдут два концерта в рамках Транссибирского арт-фестиваля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Осень 2023 в Самаре и Самарской области насыщена культурными событиями. Рассказываем, какие фестивали и праздники пройдут в Самаре в октябре 2023 года.
3-4 октября 2023, село Курумоч
Любители авторской песни собираются несколько раз в год. Есть у них и осеннее мероприятие - слет «Бардовский круг». В нем принимают участие барды и коллективы, в основном, из Самарской области.
В программе - вечерний и ночной концерты на Костровой площадке, Свободный микрофон, экологические и спортивные мероприятия. Формат проведения - туристский лагерь.
7 октября 2023, село Ширяево, филиал Самарского областного художественного музея
Ежегодный литературный фестиваль «Есенинская осень» в этом году пройдет в начале октября. Локация прежняя - дом близкого друга поэта Сергея Есенина Александра Ширяевца. В нем сейчас открыт мемориальный музей. Гостей ждет красивая насыщенная программа, включающая музыкальные номера, чтение стихов и мастер-классы.
24-26 октября 2023, Самарская филармония
Транссибирский Арт-Фестиваль – российский фестиваль, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов. Проходит в крупных городах страны с 2014 года. Основан выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным.
В Самаре в рамках фестиваля состоятся два концерта.
24 октября - камерный вечер, где будет звучать музыка К. Сен-Санса и С. Франка. Главный исполнитель - скрипач Вадим Репин.
26 октября - симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и Вадима Репина. В программе - музыка Пера Чайковского и Яна Сибелиуса.
25-27 октября 2023, Самара
«Грани таланта» - международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества. Проводится в третий раз. Участникам конкурса предстоит показывать свои творческие номера в 13-ти номинациях, среди которых - вокал, театральное и цирковое искусство, театр моды и другие. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Подробности на сайте события.
26 октября 2023, Самарский областной художественный музей
Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного русского музея станет ярким культурным событием осени. Оно приурочено к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя Петрова-Водкина.
Работы живописца представляют собой сплетение древнерусской иконы, итальянского возрождения, кубизма, фовизма и постимпрессионизма.