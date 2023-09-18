В филармонии 24-26 октября пройдут два концерта в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень 2023 в Самаре и Самарской области насыщена культурными событиями. Рассказываем, какие фестивали и праздники пройдут в Самаре в октябре 2023 года.

«Бардовский круг»

3-4 октября 2023, село Курумоч

Любители авторской песни собираются несколько раз в год. Есть у них и осеннее мероприятие - слет «Бардовский круг». В нем принимают участие барды и коллективы, в основном, из Самарской области.

В программе - вечерний и ночной концерты на Костровой площадке, Свободный микрофон, экологические и спортивные мероприятия. Формат проведения - туристский лагерь.

«Есенинская осень» 2023 в Ширяево

7 октября 2023, село Ширяево, филиал Самарского областного художественного музея

Ежегодный литературный фестиваль «Есенинская осень» в этом году пройдет в начале октября. Локация прежняя - дом близкого друга поэта Сергея Есенина Александра Ширяевца. В нем сейчас открыт мемориальный музей. Гостей ждет красивая насыщенная программа, включающая музыкальные номера, чтение стихов и мастер-классы.

Транссибирский арт-фестиваль 2023 в Самаре

24-26 октября 2023, Самарская филармония

Транссибирский Арт-Фестиваль – российский фестиваль, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов. Проходит в крупных городах страны с 2014 года. Основан выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным.

В Самаре в рамках фестиваля состоятся два концерта.

24 октября - камерный вечер, где будет звучать музыка К. Сен-Санса и С. Франка. Главный исполнитель - скрипач Вадим Репин.

26 октября - симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и Вадима Репина. В программе - музыка Пера Чайковского и Яна Сибелиуса.

«Грани таланта»

25-27 октября 2023, Самара

«Грани таланта» - международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества. Проводится в третий раз. Участникам конкурса предстоит показывать свои творческие номера в 13-ти номинациях, среди которых - вокал, театральное и цирковое искусство, театр моды и другие. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Подробности на сайте события.

Масштабная выставка Петрова-Водкина

26 октября 2023, Самарский областной художественный музей

Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного русского музея станет ярким культурным событием осени. Оно приурочено к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя Петрова-Водкина.

Работы живописца представляют собой сплетение древнерусской иконы, итальянского возрождения, кубизма, фовизма и постимпрессионизма.