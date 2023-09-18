«Смерть звонила в домофон»: экстрасенс Александр Шепс попытался раскрыть загадку гибели утонувшего земляка

Участник "Битвы экстрасенсов" попытался выяснить загадочные обстоятельства гибели самарца. Фото: скрин видео

В сентябре 2023 Самарскую область прибыли весьма необычные гости. Участники шоу на ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших» пытались разгадать обстоятельства загадочной смерти 35-летнего самарца. Среди них свои сверхъестественные способности продемонстрировал и наш земляк Александр Шепс. Медиум работал на своей родине вместе с ведьмой Викторией Райдес и ясновидящей Линой Джебисашвили. Журналист «КП-Самара» изучила выпуск шоу и выяснила, как же с испытанием справился самарский экстрасенс.

«Здесь место силы»

Кстати, очередной выпуск популярного мистического шоу зрители увидели еще в субботу 16 сентября. Судя по поведению медиума, Александр Шепс чувствовал себя увереннее конкурентов. Так сказать, был в своей тарелке.

-В таком составе мы еще не работали. Еще места такие интересные…здесь мое место силы, - отметил коренной самарец.

Сильнейшие экстрасенсы отправились в курортную зону Самарской области — на остров Соляный. Увы, участники телепроекта приехали на место не загорать, а разбираться в обстоятельствах загадочной смерти 35-летнего самарца.

Пошел в воду в одежде

Как известно, в 2021 году на песчаной косе популярного острова случилась жуткая трагедия. Там жительница Самарской области Анастасия потеряла мужа. Его забрала вода.

-Волга, река и горы…Мы любили так отдыхать! Вот и в тот день решили отвлечься от работы и отправиться с коллегами на остров. Когда приплыли на место, мы с Семеном решили пройтись по косе, что-то обсуждали, разговаривали о предстоящем отпуске, а потом я на минуточку задумалась и отвернулась к горам. Муж каким-то образом оказался в воде, - вспоминает вдова. – Он не собирался купаться, на нем тогда были шорты, кепка и очки, поэтому я очень удивилась. Понимаете, мой супруг очень осторожный, он не из тех, кто вот так просто возьмет и нырнет в воду.

Настя наблюдала за мужем и надеялась, что он вернется на берег, но в одну секунду потеряла любимого из виду. Мужчина ушел под воду. Тело самарца нашли через 4 дня в нескольких километрах от острова. По словам друзей, в тот день они не увлекались алкоголем. Семен и Настя прожили вместе 15 лет, пара растила сына и дочку. Погибший трудился су-шефом в популярных ресторанах областной столицы.

Смерть звонила в домофон

Вдова уверена: в случившемся замешана мистика. Женщина обратилась за помощью к известным экстрасенсам, чтобы выяснить что же действительно случилось в тот роковой день.

-Перед его смертью было много странных знаков. Например, к нам в домофон звонили и представлялись смертью, мол, пришла она за Семой, а еще его мать отговаривала нас ехать на остров, уверяла, что мы утонем. Конечно, все это серьезно никто не воспринимал, - рассказывает жена погибшего. - Я боюсь, что это родовое проклятье. Отец Семена тоже умер рано, до 40 лет точно. А у меня ведь сын растет…Я знаю, что среди экстрасенсов есть наш земляк Александр Шепс, надеюсь, он сможет помочь.

Как только старший Шепс оказался на острове, его поведение изменилось. Присутствующие остолбенели от увиденного. Александр начал рыдать, биться в истерике и что-то кричать. Никто не понимал его. Только Настя.

-Это был Семен. Он мне такое говорил…никто не мог знать такие вещи, только он, - говорит Анастасия.

Увидела маленькую утопленницу

Александр Шепс окончательно потерял контроль над своим телом и разумом.

-Я не чувствую ног, забери меня, пожалуйста, отсюда. Я сам себя затянул, пошел за тенью, - сквозь слезы бубнил медиум.

От каждого слова Настя начинала плакать еще больше. Женщина обращалась уже не к Шепсу, а мужу. Она хотела узнать правду.

-Поведение Александра напоминало Семена. Я сама, честно говоря, будто была в трансе и не знала, что мне делать.

А потом в одно мгновенье Шепс пришел в себя. По его словам, он не помнит ничего из того, что произошло.

А вот коллега самарского медиума Виктория Райдес увидела на острове не только гибель Семена, но и образ маленькой плачущей девочки. По словам Виктории, малышка умерла недавно. Местные жители сразу подумали о недавнем несчастном случае, произошедшем на острове Соляный. Там в начале августа 2023 утонула 6-летняя девочка.

Тайна мертвеца

После острова трое участников мистического шоу вместе с вдовой отправились на могилу Семена. Виктория решила связаться с покойным. По словам ведьмы Райдес, Семен испугался родового проклятья и пытался исправить ситуацию «черными» ритуалами на могиле своего отца.

-Он подцепил чернуху, из-за которой и случилась вся трагедия, - говорит ведьма.

Оказалось, по словам Насти, за несколько дней до смерти пара приезжала на кладбище, но на могилу родного отца Семен отправился один. Из-за сказанного между Шепсом и Райдес возник конфликт. Александр оказался на стороне мертвых, в то время как Виктория решила до конца помочь героине выпуска.

-Как можно так просто и легко было слить секрет мертвого? Я не ожидал этого от Виктории…Кто дал его право это сделать? Тебя же просили так не поступать, Семен просил ничего не рассказывать, - высказался Шепс. –Есть такое правило — хранить тайны мертвых. Она его нарушила, пусть это остается на ее совести.

Шепс дышит в спину

Судя по голосам, на сторону Виктории встало большинство. Райдес набрала 124,2 балла, но Шепс продолжает дышать ей в спину с результатом испытаний — 122,4. Самая низкая оценка у Лины Джебисашвили. Ясновидящая не стала скрывать: то, что происходило на кладбище ей было не по душе. Девушка публично осудила коллег и вышла из кадра.