«Русские девушки слишком свободные»: студент-египтянин рассказал, чем его удивила Россия

Студент из Египта мечтал пожить в холодной стране. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Как только заканчивается лето - многие россияне тут же начинают ныть, что устали от холода и хотели бы жить в вечном лете. А вот жители стран Северо-Восточной Африки, напротив, приезжают к нам жить, потому что устали от солнцепека на родине. Самарский студент из Египта откровенно рассказал журналисту «КП-Самара» о четырех годах жизни в России, о том, что его удивило в России и что отличает египтянок от русских девушек.

«Мечтал пожить в холодной стране»

Меня зовут Саад Али и 23 года назад я родился в Египте, в городе Каир. Уже 4 года живу и учусь в России. Помню, когда только прилетел, первое, что я увидел - Москву. Если честно, мои начальные воспоминания о России очень смазанные, так как тогда я не знал ваш язык от слова совсем. Было очень странно видеть вокруг себя столько иностранцев, хотя, по факту, иностранцем был тут я.

На протяжении всего моего пути мне попадались очень добрые и отзывчивые люди, которые старались помочь мне. Кстати, помню я очень удивился, когда узнал, что многие русские не владеют английским, но, не смотря на это, большинство даже на ломаном языке пытались мне что-то подсказать и как-то помочь.

Мой выбор пал на Россию, потому что за 19 лет я устал от вечного зноя на родине и мечтал, наконец, пожить в холодной стране. Также мне, конечно же, было интересно узнать другую культуру и выучить новый язык. После Москвы я попал в Воронеж и проходил там языковые курсы. Примерно год я изучал русский и привыкал к жизни в новой стране, но тогда особо ничего не посмотрел, так как это были времена ковида.

Затем, наконец-то, я поступил в Самарский университет на факультет двигателей летательных аппаратов. Много кто спрашивает, мол, почему Самара, но, ребята, у вас один из самых популярных университетов. Плюс у меня специальность связана с летательными аппаратами, а Самара - космический город.

Молодой египтянин рассказал, чем удивили его русские девушки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Иностранцу сложно найти работу

Как и большинство других студентов-иностранцев, я успел побывать в роли разнорабочего. Я работал на стройке, а многие мои знакомые и друзья устраиваются курьерами в службы доставки. Если честно, очень тяжело найти хорошую вакансию, которая еще и оплачиваться будет по заслугам, когда ты из другой страны. У большинства работодателей предвзятое мнение и многие бояться, что мы не справимся из-за языкового барьера.

Плюсов много, но минусы, конечно, тоже есть: например, меня очень часто останавливает полиция на улице, раза два в день уж точно. Неужели я выгляжу, как человек, который носит с собой оружие? С поиском работы тоже проблема - мало кто может нанять иностранца.

«Девушка заговорила со мной первая»

Очень люблю гулять по Самаре – по парку Гагарина, по историческому центру, Ленинградке, набережной Волги. Здесь очень красиво. Многие красивые места мне показала моя девушка, Юля. Мы познакомились через общих знакомых и ходили гулять одной компанией. Она заговорила со мной первая, и для меня это было удивительно. У меня на родине так не принято. Но благодаря ее смелости мы вместе уже три года. Поначалу нам было тяжело, наши культуры очень разные. Дело в том, что русские девушки слишком свободные, они любят свободу во всем - свободно одеваться, свободно разговаривать, свободно действовать. Вы как вольные птицы. В моей культуре такого нет: у нас довольно-таки консервативная страна, а наши женщины скромны и терпеливы. Когда я начал встречаться с Юлей, мы столкнулись проблемой менталитетов. Было тяжело, потому что она не понимала, почему меня огорчают некоторые ее наряды и действия, а мне было непонятно, почему она не хочет соответствовать моим стандартам. Но мы сумели решить эту проблему, договорившись, что она не будет вести себя на сто процентов как русская, а я не буду вести себя на сто процентов, как египтянин.

Благодаря жизни в России и отношениям с Юлей, я многое познал из вашей культуры. Я просто влюбился в русскую кухню. Я очень люблю разнообразие в вашей еде, но, к сожалению, мне не все можно кушать из-за религии. Если подумать, то я даже не могу выделить какое-то конкретное блюдо, которое люблю больше всего, потому что мне очень нравятся ваши салаты, супы и, боги, борщ! Борщ, да еще и с выпечкой - сказка.

В ближайшие пару лет я планирую жить в России, так как хочу закончить бакалавриат и поступить еще на магистратуру. Да и, честно сказать, я уже просто привык к жизни здесь, мне очень нравится.