«Сам пришел в полицию, чтобы спасти младших»: подросток пропускал школу, чтобы пьяная мать не навредила сестре и брату

Троим детям из Самары ищут приемную семью. Фото: группа ВКонтакте "Еноты: ищем мам брошенным малышам"

Ваня, Маша и Дима (все имена героев публикации изменены - Прим.ред.) из Самары в четвертый раз оказались в детском доме по вине родной матери. Женщина предпочла спиртное родным сыновьям и дочери. Малыши много раз прощали любимую маму за ошибки и давали шанс на исправление, но обжигались вновь и вновь. В последний раз волжанка сама сдала троих детей в приют и больше не вернулась. Сегодня ребята мечтают о настоящей заботливой и любящей семье. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности всей истории.

Обещала вылечиться и найти работу

Трое детей попали в детский дом еще осенью 2022 года. В октябре там оказался самый младший — 6-летний Дима, а в ноябре к нему присоединились 10-летняя Маша и 13-летний Ваня. Оказалось, такое детям приходилось переживать не первый раз.

-Дети помещались в учреждение по заявлению матери четыре раза. Ранее мать пыталась что-то изменить, поэтому детей возвращали в семью. Однако ненадолго, в связи с чем два брата и сестра вновь оказывались в детдоме, - пишут на странице БФ «ЕВИТА» в социальных сетях.

В последний раз женщина напивалась настолько, что даже не могла приготовить еду. Детям приходилось голодать, а их внешний вид оставлял желать лучшего. Старший Ваня не ходил в школу, чтобы контролировать мать, но в один день он просто сдался.

-Чтобы спасти себя и младших, Ваня сам обратился в полицию. Женщина вновь написала о тяжелой жизненной ситуации, пообещала пройти курс лечения от алкогольной зависимости, а также найти работу.

Скучают по маме, но мечтают о приемной семье

Но о своих кровинках горе-мать позабыла и по истечении срока за ними не пришла. За это женщину лишили родительских прав.

-Отец двух старших также лишен родительских прав, отец младшего неизвестен. Дети скучают по маме. Они очень привязаны друг к другу, и, несмотря на то, что скучают по маме, хотят в приемную семью.

Ваня играет в футбол и любит порядок. Парнишка общительный и отзывчивый. К старшим он вежлив и тактичен. А у спокойной и скромной Маши есть дар к учебе. Ее любимый предмет в школе — математика. Девочка умеет рисовать и мастерить поделки. Самый младший Дима легко находит общий язык с детьми и бережно относится к своим вещаем. Мальчик аккуратный и всегда следит за порядком. Больше всего он любит играть с машинками.

Трое детей ищут родителей

-У Вани 1-я группа здоровья, у Димы и Маши – 2-я группа здоровья, - сообщают представители БФ «ЕВИТА».

Сейчас деткам ищут родителей, которые смогут показать, что такое настоящая и любящая семья. Ведь за такое время им пришлось сильно настрадаться и увидеть такое, чего не пожелаешь даже взрослому человеку. Подробную информацию о детках вы можете найти здесь.