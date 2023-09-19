Самарские нефтепереработчики рассказали о трудовых династиях

Муравиковы признаны «Лучшей трудовой династией Самарской области — 2022». Фото АО «КНПЗ»

На Куйбышевском НПЗ любовь к профессии передается от родителей к детям с самого основания завода.

Успех любого предприятия определяется людьми, болеющими за свое дело. И особенно ценно, когда любовь к нему передается по наследству, от родителей - к детям. Куйбышевский НПЗ - ровесник Победы, и здесь немало семей, которые связаны с нефтепереработкой с тех самых далеких послевоенных лет. Три из них в разные годы становились победителями конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области», учрежденного губернатором. А всего на заводе 64 династии, чей общий стаж исчисляется сотнями лет, а прочность связи с предприятием не подлежит измерению.

Шесть трудовых веков Муравиковых

Если сложить заводской стаж всех представителей семьи Муравиковых, получится почти 600 лет. Сегодня на предприятии работает уже четвертое поколение династии, которую основал Семен Андреевич Муравиков - одновременно с заводом, куда пришел еще во время его строительства бригадиром слесарей по обслуживанию канализационной сети. - С завода отец не уходил по 15 - 16 часов, а чаще всего ночевал в цеху, - вспоминает Александра Семеновна. - Не было такого месяца, чтобы его бригада не перевыполнила план на 150%. Семен Андреевич оставил после себя на заводе, где трудился 18 лет, добрую память. А еще - продолжателей своего дела: вслед за отцом на нефтеперерабатывающее предприятие устроились четыре сына и три дочери. Всего на Куйбышевском НПЗ в разное время трудились 20 прямых потомков Семена Муравикова - семеро детей, девять внуков и четыре правнука. Еще столько же - их мужья и жены, тоже ставшие частью семьи. Слесари, водители, механики, геодезисты, операторы, лаборанты - в трудовых книжках Муравиковых чуть ли не весь перечень заводских профессий. А место работы у всех одно - Куйбышевский НПЗ. - Нас часто спрашивают, в чем секрет такого долгого и успешного трудового пути, - рассказывает внучка основателя династии Татьяна Ивашкина. - Но никакого особого секрета тут нет. Надо просто держаться друг за друга, ценить свою семью, быть ответственным, уважать предприятие и людей, с которыми трудишься.

Биография семьи Ашариных – Нелибер - Кузнецовых неразрывно связана с заводом. Фото: Личный архив

Наследственное дело

Неразрывно связана с историей завода и биография семьи Ашариных - Нелибер - Кузнецовых. Родоначальником династии стал Николай Евстафьевич Ашарин: обладатель множества боевых медалей демобилизовался в 1950 году, а уже в 1951-м трудился на заводе. На пенсию фронтовик ушел через 28 лет будучи старшим оператором третьего блока установки каталитического крекинга, рационализатором и наставником молодежи. Здесь же 20 лет отработала старшим оператором в буллитном парке цеха №4 его жена Мария Матвеевна. По совету родителей в 1973 году устроилась на предприятие и их дочь Татьяна, где и познакомилась со своим будущим мужем - Владимиром Нелибером. Каждый из супругов отдал заводу около 40 лет: Татьяна Николаевна, инженер по проектно-сметной работе, ушла на заслуженный отдых почетным нефтехимиком, водитель Владимир Борисович - ветераном труда. Дети супругов Нелибер - Алексей и Ольга - тоже заводчане. Алексей Владимирович работал слесарем в цехе №9, Ольга Владимировна трудится экономистом. А ее муж Алексей Кузнецов - ведущий специалист по договорной деятельности в управлении технадзора. - У меня с детства сложилось представление о заводе как о надежном и добром месте, - говорит внучка основателя династии Ольга Кузнецова. - Каждое лето старшее поколение поправляло здоровье в заводском профилактории, а мы с братом ездили по путевкам от завода в детский лагерь, ходили с коллегами родителей на демонстрации... Детская память хранит эти светлые воспоминания. А сейчас мы переняли эстафету, и надеюсь, что династию продолжат наши дети.