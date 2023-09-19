«Не могли выбраться из огненной ловушки»: во время страшного пожара в Тольятти из огня спасли четырех человек

Пожарные подоспели вовремя. / Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Утром 18 сентября в Тольятти пришлось тушить страшный пожар. В квартире на 5 этаже в огненной ловушке оказались люди и не могли выбраться самостоятельно, им грозила верная гибель. К счастью, пожарные успели быстро среагировать на сигнал и подоспели вовремя. Рассказываем подробности едва не случившейся трагедии

Все началось в 10.38 утра, когда поступило тревожное сообщение о возгорании в жилом здании. Этот вызов вызвал немедленное действие тольяттинских пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия.

Пожарным пришлось вызволять людей из полыхающей квартиры

Прибыв на место вызова, борцы с огнем не медлили и взялись за опасную работу. Их первоначальная оценка ситуации была пугающей: квартира на пятом этаже дома охвачена пламенем. Мужчина и женщина оказались в огненной ловушке Самостоятельно покинуть квартиры жильцы никак не могли.

На помощь к ним под руководством начальника караула, Алексея Бикметова, отправилась специальная группа газодымозащитной службы. Она должна была провести разведку ситуации. В условиях густого задымления и пламени огня пожарным пришлось пробираться к людям, застрявшим внутри горящей квартиры многоэтажки. Без колебаний, при помощи специальных спасательных средств, пожарные вывели их на улицу, где их уже ждала спасательная бригада медиков.

– Тем же способом пожарные спасли еще двух женщин из соседних квартир, – рассказали ГУ МЧС по Самарской области.

Всех погорельцев спасатели передавали сотрудниками скорой помощи. После медицинского осмотра мужчина с порезом руки был направлен в медицинское учреждение для дополнительного обследования и лечения. К счастью, другим спасенным госпитализация не потребовалась. В результате в ЧП никто не погиб.

Причина пожара пока остается загадкой

Всего через 18 минут с момента прибытия на место вызова, в 10.56, пожар был ликвидирован. Огеборцы не дали возгоранию распространиться на большую площадь. В ту операцию было вовлечено шесть пожарных автомобилей и 21 смельчак, готовых рисковать своими жизнями, чтобы спасти другие.

Пока причина пожара остается загадкой, специалисты уже начали расследование, чтобы установить факторы, спровоцировавшие этот ужасный инцидент.

Всегда помните, что в случае обнаружения пожара, следует немедленно сообщить о нем в пожарно-спасательную службу по номеру «01».