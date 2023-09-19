«Я за тебя убью»: ревнивец зарезал двоих на детской площадке из-за неудачной шутки

Следователи раскрыли двойное убийство в Тольятти. Фото: СУ СКР по Самарской области

Александру Б. из Тольятти 36 лет. Он работал на заводе, но вне работы знакомые часто его видели с бутылкой. Семьи у мужчины не было, но однажды он встретил девушку своей мечты. Именно эта роковая встреча, да еще и под алкогольным градусом, стала роковой для тольяттинца и его жертв. Александр с особой жестокостью убил двух парней, которые, по его мнению, насмехались над его чувствами. И теперь проведет в тюрьме 19 лет. Журналист «КП-Самара» узнала подробности страшной истории.

Александр признал свою вину и сотрудничал со следствием Фото: из соцсетей

Ухаживал за женщиной, но получил отказ

Лето 2022 года. Тольятти. Жаркими вечерами во дворах на лавочках можно встретить разных людей – кто-то гуляет с детьми на площадке, молодежь громко слушает музыку и наслаждается каникулами, но, когда ночь накрывает город, на улицу выходят они – алкозависимые. Так получилось и 16 июля 2022 года на улице 70 лет Октября. На детской площадке напротив дома № 59 собрались двое мужчин и три женщины, чтобы с горячительными напитками провести жаркий субботний вечер. К ним присоединился Александр Б.

В компании была девушка, которая уже давно приглянулась Саше. Он пытался произвести впечатление, но пассия была неприступна. Александр повышал градус в крови и все больше распалялся перед девушкой своей мечты. В какой-то момент та не выдержала и отвела ухажера в сторонку.

- Саш, пойми, мы не можем быть вместе. Давай останемся просто друзьями, - сказала женщина и напрочь разбила парню сердце.

Александр притих, но не ушел из шумной компании. Как потом рассказали свидетели, никаких открытых конфликтов не было. Две девушки ушли по домам, а объект обожания тольяттинца осталась с тремя мужчинами одна и продолжила непринужденную беседу под пенные напитки из пластиковых стаканчиков.

Привел возлюбленную на место трагедии

В какой-то момент ушел и Александр, а следом за ним и двое парней. Женщина осталась на лавочке в гордом одиночестве. Она уже было собралась уходить домой, когда к ней с глазами полными бешенства подошел Саша. В полуночной тьме она заметила в руке ее обожателя что-то металлическое.

- Пошли со мной, - приказал Александр, и испуганная женщина покорно встала с лавочки.

В двух минутах ходьбы женщина увидела окровавленное тело мужчины, с которым она буквально час назад сидела на лавочке. Тело лежало возле подъезда, а на асфальте в свете фонарей виднелись пятна крови. Напуганная тольяттинка подбежала к трупу и увидела рану в области сердца. Погибший уже не дышал, его пульс не прощупывался. Женщина в шоке начала пятиться назад и судорожно набирать номер службы спасения. Оглянувшись вокруг, она заметила еще одного мужчину возле песочницы на детской площадке. Это был второй приятель, из горла у него сочилась кровь. Александр стоял возле нее неподвижно и наблюдал за реакцией.

- Я за тебя убью любого, - сказал воздыхатель.

- Убил? Меня давай убей! Ты маньяк! Зачем ты это сделал? – в панике начала кричать женщина. От увиденного у нее случилась настоящая истерика.

Александр ничего не ответил, он пошел прятать оружие убийства – большой кухонный нож. Через несколько минут двор осветили синие проблесковые маячки. Убийца даже не пытался сбежать, Александра задержали.

Убил из-за шутки

Свою вину заводчанин признал. Он попытался убедить следователей, что, мол, пошел на тяжкое преступление из-за неразделенной любви.

- Я люблю ее, очень сильно. Но она всегда была холодна со мной. Эти парни начали подшучивать над моими чувствами. Я терпел. Но один из них позволил себе пошутить на тему секса втроем. Я не выдержал. В ярости я пошел домой и взял с кухни нож. Я хотел лишь припугнуть этих шутников, но, когда увидел их, появилось непреодолимое желание убить, - рассказывал на следствии Александр.

Все происходило стремительно, что парни даже не поняли, что происходит. Вероятно, алкоголь затуманил разум, поэтому инстинкт самосохранения не сработал. Александр размашистым движением руки ударил первого мужчину в грудь, нож попал прямо в сердце, не оставляя шансов на выживание. Далее настала очередь второго приятеля – роковой удар пришелся в шею, повредив артерию. Оба тольяттинца умерли на месте от большой кровопотери.

Версия не нашла подтверждения

Все время пока шло следствие, а позже и в суде, Александр Б. придерживался своей версии убийства из ревности. Однако этот факт так и не нашел своего подтверждения. Все свидетели, которые были допрошены, в один голос утверждали, что никакого конфликта между мужчинами в тот вечер не было, а Александр изначально пришел в компанию в неадекватном состоянии. Суд не стал принимать показания Александра, как смягчающее обстоятельство, и принял решение признать подсудимого виновным в умышленном убийстве двух человек.

- Нанося удары ножом в жизненно важные органы потерпевших, причинившие им колото-резаные ранения, Александр Б. осознавал и предвидел, что в результате его действий наступит смерть потерпевших и желал этого, - пришел к выводу суд.

Тольяттинца приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также суд удовлетворил гражданский иск родственников погибших о компенсации морального вреда - по 2 миллиона рублей каждому. Приговор вступил в законную силу в августе 2023 года.