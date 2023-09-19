«Я за тебя убью»: ревнивец зарезал двоих на детской площадке из-за неудачной шутки

Следователи раскрыли двойное убийство в Тольятти. Фото: СУ СКР по Самарской области
Александру Б. из Тольятти 36 лет. Он работал на заводе, но вне работы знакомые часто его видели с бутылкой. Семьи у мужчины не было, но однажды он встретил девушку своей мечты. Именно эта роковая встреча, да еще и под алкогольным градусом, стала роковой для тольяттинца и его жертв. Александр с особой жестокостью убил двух парней, которые, по его мнению, насмехались над его чувствами. И теперь проведет в тюрьме 19 лет. Журналист «КП-Самара» узнала подробности страшной истории.
Александр признал свою вину и сотрудничал со следствием
Фото: из соцсетей
Лето 2022 года. Тольятти. Жаркими вечерами во дворах на лавочках можно встретить разных людей – кто-то гуляет с детьми на площадке, молодежь громко слушает музыку и наслаждается каникулами, но, когда ночь накрывает город, на улицу выходят они – алкозависимые. Так получилось и 16 июля 2022 года на улице 70 лет Октября. На детской площадке напротив дома № 59 собрались двое мужчин и три женщины, чтобы с горячительными напитками провести жаркий субботний вечер. К ним присоединился Александр Б.
В компании была девушка, которая уже давно приглянулась Саше. Он пытался произвести впечатление, но пассия была неприступна. Александр повышал градус в крови и все больше распалялся перед девушкой своей мечты. В какой-то момент та не выдержала и отвела ухажера в сторонку.
- Саш, пойми, мы не можем быть вместе. Давай останемся просто друзьями, - сказала женщина и напрочь разбила парню сердце.
Александр притих, но не ушел из шумной компании. Как потом рассказали свидетели, никаких открытых конфликтов не было. Две девушки ушли по домам, а объект обожания тольяттинца осталась с тремя мужчинами одна и продолжила непринужденную беседу под пенные напитки из пластиковых стаканчиков.
В какой-то момент ушел и Александр, а следом за ним и двое парней. Женщина осталась на лавочке в гордом одиночестве. Она уже было собралась уходить домой, когда к ней с глазами полными бешенства подошел Саша. В полуночной тьме она заметила в руке ее обожателя что-то металлическое.
- Пошли со мной, - приказал Александр, и испуганная женщина покорно встала с лавочки.
В двух минутах ходьбы женщина увидела окровавленное тело мужчины, с которым она буквально час назад сидела на лавочке. Тело лежало возле подъезда, а на асфальте в свете фонарей виднелись пятна крови. Напуганная тольяттинка подбежала к трупу и увидела рану в области сердца. Погибший уже не дышал, его пульс не прощупывался. Женщина в шоке начала пятиться назад и судорожно набирать номер службы спасения. Оглянувшись вокруг, она заметила еще одного мужчину возле песочницы на детской площадке. Это был второй приятель, из горла у него сочилась кровь. Александр стоял возле нее неподвижно и наблюдал за реакцией.
- Я за тебя убью любого, - сказал воздыхатель.
- Убил? Меня давай убей! Ты маньяк! Зачем ты это сделал? – в панике начала кричать женщина. От увиденного у нее случилась настоящая истерика.
Александр ничего не ответил, он пошел прятать оружие убийства – большой кухонный нож. Через несколько минут двор осветили синие проблесковые маячки. Убийца даже не пытался сбежать, Александра задержали.
Свою вину заводчанин признал. Он попытался убедить следователей, что, мол, пошел на тяжкое преступление из-за неразделенной любви.
- Я люблю ее, очень сильно. Но она всегда была холодна со мной. Эти парни начали подшучивать над моими чувствами. Я терпел. Но один из них позволил себе пошутить на тему секса втроем. Я не выдержал. В ярости я пошел домой и взял с кухни нож. Я хотел лишь припугнуть этих шутников, но, когда увидел их, появилось непреодолимое желание убить, - рассказывал на следствии Александр.
Все происходило стремительно, что парни даже не поняли, что происходит. Вероятно, алкоголь затуманил разум, поэтому инстинкт самосохранения не сработал. Александр размашистым движением руки ударил первого мужчину в грудь, нож попал прямо в сердце, не оставляя шансов на выживание. Далее настала очередь второго приятеля – роковой удар пришелся в шею, повредив артерию. Оба тольяттинца умерли на месте от большой кровопотери.
Все время пока шло следствие, а позже и в суде, Александр Б. придерживался своей версии убийства из ревности. Однако этот факт так и не нашел своего подтверждения. Все свидетели, которые были допрошены, в один голос утверждали, что никакого конфликта между мужчинами в тот вечер не было, а Александр изначально пришел в компанию в неадекватном состоянии. Суд не стал принимать показания Александра, как смягчающее обстоятельство, и принял решение признать подсудимого виновным в умышленном убийстве двух человек.
- Нанося удары ножом в жизненно важные органы потерпевших, причинившие им колото-резаные ранения, Александр Б. осознавал и предвидел, что в результате его действий наступит смерть потерпевших и желал этого, - пришел к выводу суд.
Тольяттинца приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также суд удовлетворил гражданский иск родственников погибших о компенсации морального вреда - по 2 миллиона рублей каждому. Приговор вступил в законную силу в августе 2023 года.