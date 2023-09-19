В первом круге группового этапа Кубка России «Балтика» обыграла «КС» в Самаре 3:2. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня, 19 сентября, в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России в Калининграде сыграют местная «Балтика» и «Крылья Советов». Хозяева предстоящей встречи – лидеры квартета D: у команды Сергея Игнашевича три победы из трех. Самарцы же в этом розыгрыше кубка не набрали ни одного очка и расположились на последнем месте.

Смотреть матч Балтика – Крылья Советов 19 сентября 2023 онлайн-трансляция Кубка России

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов» можно в прямом эфире на канале и на сайте «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Балтика – Крылья Советов

Фаворитами предстоящего противостояния букмекеры считают хозяев. Коэффициенты на победу «Балтики» в районе 2.5, когда на победу «Крыльев» - от 2.7 до 3.8. На ничью – около 3. Напомним, что в случае ничейного результата команды ждет серия пенальти.

«Балтика» и «Крылья» встречались 16 раз. Небольшой перевес в цифрах есть у самарцев – 7 побед против 5, еще четыре встречи закончились вничью.

Последняя игра этих соперников закончилась победой «Крыльев»: волжане дома обыграли калининградцев 2:1 в рамках чемпионата страны. Победу «КС» в добавленное время принес Георгий Зотов.

В Кубке России в этом сезоне сильнее были балтийцы, матч в Самаре закончился со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Крыльев» по голу забили Владимир Хубулов и Гленн Бейл, у «Балтики» - Роберто Фернандес, Анхело Энрикес и Максим Кузьмин.