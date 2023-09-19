Сызранские нефтяники украсили город рябинами

Рябины будут радовать дошкольников и летом, и зимой. Фото АО «СНПЗ»

На радость людям и птицам

Начать новый учебный год с посадки деревьев в родной школе или детском саду - что может быть более жизнеутверждающим и оптимистичным? В экологической акции, организованной волонтерами Сызранского НПЗ, приняли участие ребята школ Сызрани №21, 11, 18 и лицея, двух детских садов Сызранского района в поселке Варламово и городского Колледжа искусств и культуры им. Носцовой. В общей сложности нефтяники вместе с детьми посадили 80 рябин, и выбор этого деревца неслучаен: оно прекрасно как во время цветения, так и осенью, когда созревают алые гроздья. Юным участникам акции будет интересно наблюдать не только за ростом дерева, но и птицами, которые прилетают в наши края на зимовку. И ухаживать за зелеными подопечными удобно: рябина неприхотлива, дает быстрый прирост и декоративна при минимальных усилиях, хорошо переносит условия города и трескучие холода. - Я сегодня посадил рябину, чтобы наша планета стала еще зеленее, - радуется пятилетний Данил. - Это мое первое дерево! Постараюсь поливать его, пока не станет большим. Дошкольники приняли самое деятельное участие в озеленении своих детских садов: внимательно наблюдали за процессом посадки деревьев и поливали их вместе со взрослыми. - Оцениваю сегодняшнюю акцию на пять с плюсом, - улыбается папа пятилетнего Павла Сергей Кузнецов. - Озеленять свой город, учить детей сажать деревья, показывать им важность защиты природы - часть воспитания. Хотя мой сын все это уже знает и умеет - мы живем в частном доме. Много зелени не бывает, акцию нужно продолжать - следующие поколения скажут спасибо.

Здесь будет город-сад!

Посадка рябин стала логичным продолжением комплексной работы Сызранского НПЗ по озеленению городской территории. В сентябре 2021 года благодаря предприятию появился Сквер нефтяников, основанный около детской школы искусств им. Аркадия Островского - здесь теперь красуются 150 лип. Деревья, посаженные заводчанами, подрастают еще в двух густонаселенных пространствах Сызрани: Юго-Западном микрорайоне и на Образцовской площадке. Нынешней весной эковолонтеры завода высадили 100 молодых рябин на территории больничного городка на Образцовской площадке, 40 туй и можжевельников - в Юго-Западном районе, аллею рябин и каштанов - в детском саду №35 Сызрани. А в рамках всероссийской акции «Кедры России» нефтяники высадили в городе 300 сеянцев вечно зеленых пород деревьев: кедров, елей и лиственниц. - В заводских экологических акциях принимаю участие еще со времен, когда был молодым специалистом, - рассказал начальник отдела организации ПИР Виталий Семенов. - Сегодня вот посадили рябинки в детских садах поселка Варламово. Считаю, это правильно, когда градообразующие предприятие заботится не только о своих работниках, но и обо всех земляках и природе родного края. Нефтяники не только озеленяют населенные территории, но и помогают восстанавливать пострадавшие от пожаров леса. За три года заводчане высадили более 23 тысяч сеянцев сосны на девяти гектарах уникального Рачейского бора - особо-охраняемой природной территории в Самарской области. - Забота об экологии - одна из приоритетных задач «Роснефти» и ее дочерних обществ, - отметила инженер по охране окружающей среды Сызранского НПЗ Дарья Шалютина. - Поэтому мы придаем большое значение экологическим акциям - посадке деревьев, выпуску мальков, и, что немаловажно, экологическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня мы озеленяли территории школ и детских садов - ребята смогут ежедневно наблюдать за ростом своих деревьев, учиться заботиться о них. И о нашей планете в целом!