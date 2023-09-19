Взяли рекордную высоту: профессиональный спорт в Самарской области поднялся на новый уровень

При поддержке властей региона профессиональный спорт в Самарской области берет новые рекорды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в одной из соцсетей выложил пост, в котором затронул тему развития физической культуры и спорта в Самарской области. Глава региона подчеркнул взаимосвязь между массовым и профессиональным спортом.

- Спортсменов, на которых равняются мальчишки и девчонки, воспитывает спорт высших достижений. Именно поэтому такое внимание уделяем поддержке профессиональных команд. За последние годы наши клубы, представляющие разные виды спорта, достигли высшего дивизиона. «Крылья Советов», мужская и женская команды баскетбольного клуба «Самара», волейбольная «Нова», хоккейная «Лада», женская гандбольная «Лада» - все они конкурируют с лучшими клубами страны. Такого представительства нашего региона в высших дивизионах раньше не было, - заметил Дмитрий Азаров.

«КП-Самара» представляет обзор развития профессиональных спортивных команд в Самарской области.

Впервые в истории

Не нужно глубоко копать, чтобы увидеть: система развития профессиональных клубов региона вышла за последние годы на качественно новый уровень. Результат налицо: самарские команды выступают практически во всех ведущих российских лигах по основным видам спорта.

Сейчас в высших лигах России представлены мужской, женский и пляжный футбол («Крылья Советов»), мужской, женский баскетбол 3х3 (БК «Самара»), гандбол («Лада»), волейбол («Нова»), хоккей («Лада»), спидвей («Мега-Лада»).

Клубы Самарской области не только участвуют в высших лигах, но и показывают достойные результаты. Так, в минувшем сезоне впервые в истории сразу два футбольных клуба из Самарской области успешно сыграли в Кубке России, проводившемся по новой формуле. Самарские «Крылья Советов» добрались до полуфиналов Пути РПЛ, а затем Пути регионов. А тольяттинский «Акрон» в Пути регионов прошел еще дальше — до финала. Сегодня обе команды на третьем месте в своих лигах.

Хоккейный ЦСК ВВС завоевал Кубок Федерации и вышел в ВХЛ (вторая по значимости лига). Баскетбольная «Самара» закрепилась в Единой лиге ВТБ, а тольяттинская «Лада», вернувшаяся в КХЛ, уже порадовала своих многочисленных болельщиков яркими победами. Спидвейная «Лада» и гандбольная «Лада» - в числе лучших команд страны. «Нова» достойно бьется с топовыми клубами страны.

Схожий всплеск успехов самарского спорта наблюдался в 90-е годы прошлого века, но тогда этот процесс отчасти был спровоцирован распадом СССР и переформатированием многих турниров, передислоцированием на новые места спортклубов (например, в Самару перебрался алма-атинский СКА, превратившись в ЦСК ВВС). Возглавлявший в те переломные годы куйбышевский/самарский облспорткомитет Владимир Заворин главной причиной подъема самарского спорта считает работу региональных властей.

- У каждого времени свои возможности. В нынешней ситуации профессиональный спорт в регионах не может полноценно существовать без поддержки властей. Самарской области повезло с губернатором. Дмитрий Игоревич Азаров из спортивной семьи, его отец был баскетбольным тренером, сам он играл в баскетбол. Губернатор искренне любит и поддерживает все виды спорта, - сказал Владимир Алексеевич.

Уровень, которого сегодня достигли профессиональные клубы Самарской области, однозначно можно считать рекордным. Такого представительства в высших лигах у региона еще никогда не было.

Баскетбол

То, как сейчас развивается БК «Самара», служит ярким подтверждением тезиса, что профессиональные клубы - локомотивы развития вида спорта. Здесь создана структура, которая охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола.

- Когда клуб ощущает помощь региональных властей — это само по себе очень ценно. Но к тому же это помогает и вести переговоры с потенциальными партнерами. Когда они видят, что клуб пользуется поддержкой губернатора и правительства области, они понимают, что это серьезный проект, с которым имеет смысл сотрудничать, - такой аспект отметил президент БК «Самара», вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

Руководитель клуба подчеркнул, что включение «Самары» в Единую лигу ВТБ было бы невозможным без участия губернатора. Ключевым моментом стала и досрочная сдача в эксплуатацию нового дворца спорта на улице Молодогвардейской.

- Получив новую современную арену, мы получили и приток зрителей на трибунах, - справедливо замечает Камо Погосян.

Ввод в эксплуатацию нового Дворца спорта дал импульс к развитию баскетбола, хоккея и других видов спорта Фото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас бренд БК «Самара» узнаваем по всей стране, это один из флагманских баскетбольных проектов в России. Клуб достигает результатов благодаря прежде всего подпитке талантливыми самарскими воспитанниками.

- Клуб «Самара» со своей системой подготовки игроков — один из самых успешных баскетбольных проектов в России. Он имеет большое социальное и культурное значение, является профессиональным ориентиром для юных баскетболистов, - уверен гендиректор Российской федерации баскетбола (РФБ) Евгений Иванов.

Прогресс демонстрируют и другие команды системы. Так, всего за четыре года женская «Самара» прошла путь от дебютанта Суперлиги-2 до премьер-лиги, а в прошлом сезоне стала пятой среди лучших команд России.

Президент РФБ Андрей Кириленко во время визита в Самарскую область отметил, что испытывает огромную радость от того, как и в каком направлении двигается баскетбол в регионе.

- То, что происходит, – это фантастическая радость, появляются новые истории и в женском, и в мужском баскетболе. Профессиональные клубы и детско-юношеские команды выходят в финалы всероссийских турниров. Это очень здорово, - не скрывал эмоций Андрей Кириленко.

Хоккей

Еще одна команда, скакнувшая наконец в элитный дивизион по своему виду спорта, - тольяттинская хоккейная «Лада». С нового сезона она стартовала в Континентальной хоккейной лиге. Событие для болельщиков — долгожданное. Роль губернатора в возвращении «Лады» в КХЛ всем хорошо известна, вопрос прорабатывался им на самом высоком федеральном уровне. Были выполнены все необходимые требования по заявке клуба.

- Все, что требовалось для допуска клуба в КХЛ, было выполнено в очень сжатые сроки, - пояснил «КП-Самара» генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев.

Все понимают, что в первом сезоне на новом уровне «Ладе» будет тяжело, но команда чувствует осязаемую поддержку властей и многочисленных болельщиков.

- Конечно, это очень важно для нас, и мы стараемся не разочаровывать, идем по турниру неплохо, - рассказывает Александр Чеботарев. К слову, сейчас «Лада» занимает 4-е место в конференции «Восток».

В ВХЛ выступает самарский ЦСК ВВС, у которого заключено соглашение о сотрудничестве с тольяттинской «Ладой». Задача – выстроить вертикаль развития всего хоккея в регионе.

Футбол

Дебютировали на высшем уровне и футболистки самарских «Крыльев Советов». После успешного выступления ЦСК ВВС в 90-е годы прошлого века в развитии женского футбола в Самаре образовался на долгие годы вакуум, и вот теперь вновь строится пирамида с главной командой в Суперлиге. И тоже стало возможным благодаря поддержке региональных властей.

- Я знаю ситуацию изнутри и видел свои глазами, какой всплеск в детско-юношеском женском футболе произошел при появлении команды мастеров и ее включении в Суперлигу. У девчонок появился ориентир, они видят, куда стремиться, чего можно достичь, ведь уже сейчас многие игроки «Крыльев Советов» вызываются в различные сборные по своим возрастам, - рассказал «КП-Самара» спортивный журналист, функционер и блогер Владислав Левадный.

Ну, а мужские «Крылья Советов» «шумят» в российском футболе уже третий год. Они влюбили в себя футбольную общественность еще будучи командой ФНЛ, дошли до финала Кубка России, демонстрируя яркую комбинационную, атакующую игру.

В силу молодости команды она не всегда выступает ровно, но редко оставляет равнодушной. В прошедшем сезоне «Крыльям» удалось далеко продвинуться в Кубке России. Самарцы лишь по досадной случайности (нелепый автогол на последних секундах) не смогли добраться до финала Пути РПЛ и едва не совершили чудо в Пути регионов, отыграв два мяча в компенсированное время, но уступив в серии пенальти.

Зато в начавшемся сезоне у самарцев все хорошо пошло в чемпионате России. После 8 туров «Крылья» - самая результативная команда РПЛ, в таблице первенства самарцы идут на 3-м месте. Во многом это стало возможным благодаря тому, что клубу удалось сохранить в летнее трансферное окно всех своих лидеров. В околофутбольных кругах уверены, что свою лепту внес в это губернатор – все знают, какое участие он принимает в жизни клуба. Это подчеркивают и главный тренер Игорь Осинькин, и спортивный директор Сергей Корниленко.

"Крылья Советов" в сезоне 2023/2024 идут в лидерах РПЛ. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Необходимо отметить, что успехи «Крыльев» неслучайны. Это результаты планомерной работы, которая была начата три года назад. Тогда губернатор провел совещание по развитию клуба и всего самарского футбола, на котором была поставлена задача – сделать команду, которая будет показывать хорошую игру и радовать болельщиков. Конечно, становление новых «Крыльев» проходило не без трудностей. Но факт остается фактом – сегодня самарская команда по праву считается одной из самых ярких в российском футболе.

Одним из открытий прошлого футбольного сезона стал и тольяттинский «Акрон». Несмотря на статус команды Первой лиги, акроновцы «навели шороху» в Кубке страны, последовательно обыграв в турнире четыре столичных клуба РПЛ: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Лишь в финале Пути регионов «Акрон» уступил в гостях «Краснодару» в серии пенальти.

В новом сезоне «Акрон» рванул в Первой лиге с места в карьер, стартовав с четырех побед подряд. Затем тольяттинцы чуть притормозили, но сейчас все равно уверенно держатся в верхней части таблицы, всерьез претендуя на выход в РПЛ.

Говоря о развитии самарского футбола, нельзя не отметить и положительные изменения в легендарной «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Правительство Самарской области нашло школе партнера в лице ГК «Акрон Холдинг», что дало «Академии» новый импульс развития.

Волейбол, гандбол, спидвей

Волейбольная «Нова» переживала разные периоды своей истории. Сегодня команда снова выступает в элите, руководством клуба поставлена задача по «подпитке» основного состава молодыми воспитанниками регионального волейбола. Участие «Новы» в Суперлиге стало возможным благодаря тому, что клубу удалось сформировать необходимый бюджет. Сегодня команда поддерживается регионом и многолетним ее партнером – компанией «НОВАТЭК». Региональные власти и компания минувшим летом продлили соглашение о сотрудничестве.

Тольяттинская «Лада» продолжает оставаться в числе главных гандбольных центров России, на лидирующих позициях остается и спидвейная «Мега-Лада». Оба клуба получают поддержку региона.