Похолодание начнется только с 28 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплые деньки не перестают радовать самарцев вот уже почти две недели. Рассказываем, сколько еще продлится бабе лето в Самаре в 2023 году.

Бабье лето в Самаре в 2023 году

Приволжское УГМС опубликовал прогноз на ближайшие шесть дней. В это период бабье лето нас еще не покинет, однако по ночам местами будет довольно холодно. Так, в ночь на 20 и 21 сентября местами ожидаются заморозки 0...-3 градусов. При этом днем будет тепло: +17...+25 градусов, без осадков.

22, 23 и 24 сентября днем так же прекрасная погода: малооблачно, без осадков, +20...+25 градусов. По ночам +7...+12 градусов.

Такие же температурные показатели на эту неделю опубликовал Gismeteo.ru. Днем +20...+25 градусов, ночью +6...+14 градусов. Сервис также прогнозирует небольшой ветер разного направления со скоростью 2-6 м/с.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса, с большой долей вероятности бабе лето не покинет нас и в начале следующей недели. С ее середины, 28 сентября, температура воздуха начнет плавно снижаться. При том, сохранятся ясность и малооблачность.

Сервис Яндекс.Погода тоже обещает продолжение бабьего лета. С 20 по 27 сентября 2023 года днем температура воздуха будет составлять +17...+25 градусов. Преимущественно, эти дни будут ясными и солнечными. По ночам столбик термометра будет скакать от +8 до +18 градусов. Заморозков сервис не прогнозирует. В указанный период ожидается слабый ветер.