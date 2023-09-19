«Мы не лечим, наша работа – обезболивать и оказывать моральную поддержку»: чем живет Самарский хоспис

Пациентам хосписа можно привезти гостинцы, но сначала нужно позвонить в медучреждение. Фото: АНО "Самарский хоспис" / vk.com/samarahospice

Хоспис. Когда-то это слово вызывало неподдельный страх. Пугала даже не сама болезнь, а это место, где не было ни надежды, ни сострадания. По крайней мере, многим так казалось. Те времена давно прошли, сейчас хоспис – это место, где люди получают заботу, сострадание и любовь.

В сентябре 2023 Самарский хоспис, который находится на улице Гагарина, отметил 25-летие. В честь такого события корреспонденты «КП-Самара» поговорили с главным врачом АНО «Самарский хоспис» Ольгой Осетровой.

«Наша работа – не только обезболивать, но и оказывать моральную поддержку»

История медицинского учреждения началась в 1995 году. Ольга Осетрова тогда работала на кафедре фармацевтической химии в медуниверситете.

- Моя подруга Марина Шампанская, доктор-гастроэнтеролог, обратилась ко мне по поводу своей пациентки, у которой был рак желудка. Женщина испытывала сильные боли, а Марина очень хотела создать препарат в маленькой дозировке, способный убрать болезненные ощущения. Пациентке мы помогли, после чего вокруг нас образовалась целая группа помощи страдающим, - вспоминает Ольга.

Вокруг Осетровой сформировалась целая группа из двух врачей и трех медсестер. Сарафанное радио сделало свое дело - многие стали обращаться к ним с расспросами, как убрать боль.

- Потихоньку до 98 года, пока не открылся хоспис, мы провели таким образом 50-60 пациентов. Тогда-то мы поняли, что наша работа - не только обезболивать, а также оказывать моральную поддержку семье. По большей части, мы помогали вести пациента на дому. Тогда-то мы и поняли, что нам нужна организация.

С 98 года в Самаре появилась выездная служба помощи, а уже в 2000 целое здание стационара, состоящее из четырех блоков. На сегодняшний день в здании хосписа 22 койки, в медучреждении работают 30 человек.

Пациенты - словно близкие родственники

За один год хоспис помогает 600-700 людям. Сотрудники медицинского учреждения работают не покладая рук и за годы службы стали настоящей семьей.

- Не так давно к нам приезжала врач из Санкт-Петербурга. Поработав с нами какое-то время, она удивилась, так как наши медицинские сестры рассказывают о пациентах, словно они им близкие родственники, - вспоминает главный врач.

Работники выездной службы за день могут обойти только 3-4 пациента, потому как каждому они оказывают не только физическую, но и моральную поддержку. С одной семьей специалисты могут провести аж 40 минут.

- Мы счастливы, что у нас есть круглосуточная горячая линия, потому что это позволяет тем, у кого резко ухудшилось состояние, обратиться к нам. Благодаря этому выездная служба быстрее отправится к ним, а стационар окажет помощь в том случае, когда дома нельзя помочь.

За последний год около 10% звонков (помимо звонков от пациентов) - консультации врачей. Специалисты телефонного консультирования помогают коллегам из поликлиник в оказании экстренной помощи.

Можно помочь деньгами или гостинцами

- Я всегда задаю себе один и тот же вопрос - что можно сделать, чтобы помочь большему количеству людей?

Поддержка требуется не только пациентам, но и их близким.

- Порой семьи между собой не могут понять собственную реакцию, поэтому мы помогаем и родственникам. Главное понимать, что в хосписе лечения нет - есть сопровождение и снятие симптомов. Мы разрешаем близким жить с пациентами, если этого хотят оба.

Чтобы попасть в хоспис, необходимо взять направление в собственной поликлинике. Помощь оказывается бесплатно. Если вы хотите помочь, то можете совершить пожертвование на сайте хосписа или привезти гостинцы, предварительно позвонив в учреждение [телефон хосписа +7 (846) 262-22-41]. Важно помнить, что пожертвования не принимаются от пациентов или их родственников в период содержания человека в хосписе.