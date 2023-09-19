Просился из Италии назад в Тольятти: ушел из жизни легендарный конструктор вазовской «копейки»

Дмитрий Авдесняк - один из "отцов" легендарной "копейки". Фото: Правительство Самарской области

19 сентября 2023 года стало известно об уходе из жизни Дмитрия Авдесняка — конструктора ВАЗа, превратившего FIAT-124 в ВАЗ-2101, легендарную «копейку». Вспомнаем все, что известно о легендарном конструкторе.

Квартира вместо коммуналки

Свою карьеру Дмитрий Авдесняк начинал на Горьковском автозаводе. К переезду в Тольятти молодого специалиста подтолкнули семейные обстоятельства: у него родилась дочка, а в Горьком ему предоставили только комнату в коммуналке. В Тольятти же, где начал строиться новый автозавод, давали квартиру.

Да и простора для проявления своих компетенций на новом производстве было куда больше. Авдесняк устроился начальником конструкторского бюро проектирования крупных штампов, и первым его заданием было: создать штампы для металлической плитки на пол и проезды во вспомогательных цехах — по итальянским чертежам. Плитку эту хвалят до сих пор.

Итальянцы ничего нового не рассказали

Вскоре Авдесняка в числе 30 специалистов отправили на «стажировку» в Италию на предприятие FIAT. По воспоминаниям Дмитрия Яковлевича, особого обмена опыта не получилось — итальянцы не знали ничего такого, что не знали бы советские специалисты.

В итоге Авдесняк попросился назад в Тольятти, чем несказанно удивил высшее руководство — обычно люди наоборот искали любой повод для лишней загранкомандировки. Но специалисту пришлось задержаться на чужбине, постоянно требуя от итальянцев внесения изменений в конструкцию тех или иных элементов будущего автомобиля. Именно благодаря этому СССР получил принципиально новый автомобиль ВАЗ-2101, лишь внешне напоминавший свой итальянский «прототип».

Вазовская «тройка» после «Волги»

Сам конструктор ездил на «Волге», но, по его воспоминаниям, когда пересел в итоге на ВАЗ-2103, понял удовольствие от езды на современной машине и ее эксплуатации.

По признанию Авдесняка, в детстве он мечтал стать летчиком или моряком, но ни разу не пожалел, что в итоге попал в машиностроение.

- Видеть, как на твоих глазах вырос завод и целый город, - это большое дело, - делился он в интервью.

На пенсию Дмитрий Авдесняк вышел в 2000 году с должности заместителя главного инженера по подготовке производства.

Всего в СССР было выпущено 4 846 900 экземпляров различных модификаций легендарной «копейки». Ее конструктор не дожил всего одного дня до своего 86-летия.