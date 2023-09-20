«Скоро пятидесятилетние будут нарасхват!»: откровения опытного рекуртера

Скоро, считает эксперт, работодатели будут ценить сотрудников старшего возраста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рекрутер из Самары рассказала, что очень скоро именно соискатель будет диктовать правила на рынке труда. На условиях анонимности опытный hr-менеджер рассказала «КП-Самара», чего точно не стоит делать, если вы ищите работу, и дала несколько советов.

- Не нужно стесняться своего возраста или небольшого опыта! Я решила в корне сменить специальность, когда мне было за сорок. И возраст, и опыт играли против меня. Но я научилась превращать недостатки в достоинства. В сопроводительном письме я писала, что точно не уйду в декрет, точно знаю, чего хочу, и именно сейчас с новой профессией я реализую свою мечту. Как результат – я успела поработать на двух крупных госпредприятиях, а сейчас занимаю руководящую должность в большой частной компании федерального масштаба.

Ваше резюме не читают

Часто соискатель с удивлением отмечает, что ему задают вопросы, ответ на которые есть в его резюме.

- Признаюсь, что многие мои коллеги не читают резюме перед первой встречей с кандидатом, а если читают, то наискосок, проверяя в основном наличие хоть какого-то опыта именно по нужному направлению. Так что заказывать себе «красивое» резюме за деньги стоит только тем, кто претендует на топовые должности. Но по опыту могу сказать, что чем выше позиция, тем короче бывают резюме. Человек, руководивший крупным заводом, не будет расписывать свой функционал. Иногда приходится звонить и упрашивать его добавить хоть пару строк для солидности документа, который я понесу руководству.

Не советую приписывать себе в резюме компетенции, которых нет или сильно их преувеличивать. Такие вещи быстро выявляются при очной беседе, а еще хуже если позже, во время испытательного срока.

Лайфхак от рекрутера

Порой бывает, что люди среднего возраста, понимая, что на уперлись в потолок карьеры, начинают искать себя на новом месте, но раз за разом ошибаются с выбором. Бывают и другие причины частой смены работы, но далеко не всегда стоит честно рассказывать на новом месте, что в последних двух местах сталкивались с самодурством начальства или невыплатой обещанного оклада в полной мере.

- Если ваша профессия предполагает такую вероятность, можете говорить, что работали проектным методом, то есть заходили на позицию, заранее зная, что коллектив собирается на короткое время под определенную задачу. Такой ответ не вызовет нареканий со стороны работодателя, о нем не так много знают, но все в курсе, что проектная работа высоко оплачивается.

Самарский рекрутер поделилась данными, что очень скоро все работодатели стакнутся с дефицитом рабочих кадров из-за демографической ямы 90-х.

- Да и, честно говоря, современная молодежь не очень любит работать. Они нацелены на личное духовное развитие и самосовершенствование, поэтому им важно иметь много денег и свободного времени, «пахать» они не любят.

По мнению рекрутера, очень скоро работодатель начнет особенно ценить сотрудников старшего возраста и те, кому за 50 будут на вес золота.