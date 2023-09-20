«Не могу брать в руки тот альбом»: Ксения Алферова попросила вернуть автограф Орловой 96-летней поклоннице в Самаре

Ксения Алферова сделала селфи с необычной поклонницей Фото: Елена ШИШКИНА

Актриса Ксения Алферова приехала в Самару на международный кинофестиваль «Соль земли». 19 сентября она пообщалась с поклонниками на творческой встрече. Одна из самарских фанаток не на шутку удивила актрису. 96-летняя Лидия Лазаревич пришла на встречу с огромным альбомом, полным фотографий и автографов сотен советских артистов. Лидия Николаевна не только попросила Ксению пополнить список, но и пожаловалась – мол, год назад у нее похитили бесценный автограф Любови Орловой. Актриса прониклась бедой поклонницы и обратилась к своим фанатам с просьбой помочь пожилой самарчанке вернуть заветный автограф.

Сотни бесценных автографов и одна потеря

С 1952 года Лидия Лазаревич собрала больше 400 автографов известных артистов советского театра и кино. Ценные подписи она хранит в 65 альбомах. Однако уберечь получилось, увы, не все собранные автографы. Год назад Лидия Николаевна обратилась к знакомым с просьбой помочь ей с реставрацией одного из альбомов. А после этого не досчиталась единственной в ее коллекции подписанной фотографии легендарной актрисы Любови Орловой.

Лидия Николаевна собирает автографы артистов более полувека Фото: Елена ШИШКИНА

- Единственный ее автограф у меня был! Снимки я еще нашла, а вот автографа больше нет! Не могу до сих пор тот альбом в руки брать! Два дня ревела! – посетовала самарчанка.

Первая встреча Лидии Лазаревич, еще совсем юной девушки, с известным актером случилась в годы войны - в 1941 году. Тогда в Самаре снимали фильм «Небо Москвы» ее познакомили с Петром Олениковым, которому на то время было всего 29 лет. Но в те годы брать автографы у актеров было еще не принято. Лидия Николаевна вспоминает, что первый раз попросила подписать для нее фото, когда после премьеры фильма «Первая перчатка» приезжали в Самару Переверзев и Чернышенко.

«Не все артисты одинаково приятны»

Самарчанка так загорелась новым хобби, что не пропускала почти ни одного концерта или спектакля в Самаре с участием знаменитых артистов. Некоторые с удовольствием подписывали ей свои фото, но другие воротили нос.

В коллекции - советские актеры театра и кино Фото: Елена ШИШКИНА

- Доронина сказала про мой альбом: «фу, какой тяжелый!». Актриса Абрамова очень неприятная женщина. Кого совсем не признаю – это Гузееву. Я ее кроме как сваха никак не называю! Для меня кроме Нины Алисовой другой Бесприданницы нет и не будет! – категорично заявляет самарчанка. - Константин Райкин, когда был молодой с удовольствием написал мне в альбом то, что я его попросила. Я ему сразу сказала, что не надо мне «Желаю счастья!». Тогда он спросил, какая же фраза меня устроит. Я ответила, что, например Евгений Жженов написал «Восхищен вашим хобби!». Райкин взял ручку и вывел: «Согласен со Жженовым!». А вот когда я снова подошла к нему через 30 лет, он высокомерно ответил, что все автографы только после спектакля!

Свои сокровища самарчанка хранит в 65 альбомах Фото: Елена ШИШКИНА

Лидия Лазаревич признается: ее любимицей всегда была Алла Ларионова.

– Необыкновенно добрая и простая! – вспоминает самарчанка. - Мы даже в институт ее приглашали выступить в обеденный перерыв. Николай Рыбников тоже в нашем проектном институте встречался с поклонниками совершенно запросто. Очень приятное впечатление произвели на меня и Елена Сафонова и Лариса Удовиченко – они тоже по-доброму относятся к поклонникам.

За долгие годы Лидия Николаева собрала не только сотни автографов, но и десятки забавных историй про артистов.

Она вспоминает, как Театр Советской армии привез в тогдашний Куйбышев спектакль «Ринальдо идет в бой». Но когда по ходу действия гарибальдийцы Сагал и Зельдин сняли рубашки, зал покатился со смеху – так сильно обгорели на волжском пляже актеры.

- Тогда я брала автограф у Ромашина, а за спиной стояли Виторган и Хмельницкий. Ромашин спросил кому подписать и отметил, что меня зовут, как его жену, а коллеги его за спиной за смеялись: «это которую?».

Ксении Алферовой достались два комплекта прихваток, один из их - для мамы Фото: Елена ШИШКИНА

Туфли для Золушки остались в Самаре

Лидия Николаевна признается, что теперь артистов знает хуже, чем в прежние времена:

- Раньше фильм идет, я все записываю: кто какую роль играл! А сейчас титры стали показывать очень быстро, ничего не успеваю!

Но со «старой гвардией по-прежнему старается отношения поддерживать. Ксении самарчанка рассказала про последнюю встречу с ее матерью Ириной Алферовой:

- Я с Ириной Ивановной (Алферовой) мы виделись в прошлом году, она меня спросила сколько мне лет, я сказал -95, а она ответила: моей маме – 100!

На прощание Лидия Николаевна предложила подарить Ксении Алферовой свои югославские туфли, почти неношеные, но высокой Ксении 35 размер Лидии Николаевны никак не подошел. Как и всем участникам фестиваля «Соль земли» Ксении были вручены пошитые Лидией Николаевной прихватки. Но актрисе достались сразу две пары: вторую Лидия Лазаревич попросила передать Алферовой - старшей. Ксения пообещала выполнить этот наказ.

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