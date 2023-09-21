Придумали новый «рецепт»: в Самаре ученые научились создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии

Решение, предложенное самарскими учеными, позволит удешевить производство стройматериала и улучшить экобезопасность / Фото: СамГТУ

В Самаре ученые придумали новый «рецепт» огнеупорного бетона. Они предлагают создавать жаростойкий строительный материал из отходов металлургии. Предполагается, что такое решение позволит удешевить производство бетона и улучшить экологическую безопасность в промышленных регионах. Об этом сообщает пресс-служба СамГТУ.

Новый ингредиент – алюмокальциевый шлам

Чаще всего огнеупорный бетон используют в химической, металлургической и строительной промышленности. Стройматериал идет на создание печей и конструкций, которые способны выдержать температуры до 1500 градусов. Прочность бетона зависит от особенностей и свойств отвердителя, который добавляют на этапе изготовления.

Ученые Самарского политеха предложили использовать в качестве отвердителя один из отходов металлургических заводов – алюмокальциевый шлам. Он богат оксидами кальция и алюминия.

– Изучение химического состава шлама одного из самарских металлургических заводов показало наличие высокого содержания оксидов кальция (26–28%) и алюминия (14–20%) в сырье. Именно эти показатели и обеспечивают высокую эффективность отхода в качестве отвердителя, – рассказала доцент кафедры строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов вуза Маргарита Баранова.

Прочный и экологически безопасный

Наибольший рост прочности ученые выявили в вяжущих составах на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота – обожженного алюмокальциевого шлама. Они считают, что масштабирование такого решения поможет сохранять экобезопасность в городах, поблизости от промзон.

– Полученные нами строительные материалы показывают, что промышленные отходы следует эффективно использовать, а не направлять для захоронения на полигоны, которые могут представлять опасность для окружающей среды при нарушении техники безопасности, – отметила Маргарита Баранова.

Она добавила, что исследователи проанализировали прочностные свойства жаростойкого бетона из шамота. Благодаря этому они определили оптимальные параметры для экспериментального производства стройматериала по технологии самарского вуза.

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