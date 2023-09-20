«Всегда звонил сам и с чужих номеров»: дочь четыре года ищет таинственно пропавшего отца в Самарской области

Екатерина Инькова четыре года ищет пропавшего отца в Самарской области. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Девушка из Саратовской области разыскивает своего без вести пропавшего отца. 39-летний Сергей Иньков перестал выходить на связь еще летом 2019 года. По словам его дочери Екатерины, до дня пропажи он ежедневно связывался по телефону с семьей, а после исчез с концами. А после появились сведения, что он может находиться в Самарской области. Информация о том, что жительница Энгельса пытается отыскать родного папу появилась в социальных сетях. Журналист «КП-Самара» связалась с Екатериной Иньковой и выяснила подробности всей истории.

Общались лишь по телефону

Как рассказала корреспонденту «КП-Самара» дочь пропавшего Сергея Инькова, ее отец и мать развелись, когда девочке было пять лет. Отец после расставания с супругой уехал на заработки в Балаково. Катя осталась жить с бабушкой (матерью отца).

- Он звонил нам практически каждый день, рассказывал, как у него дела. Все было отлично. У нас с ним были хорошие отношения.

Но все изменилось летом 2019 года. Последний раз Сергей выходил на связь с родней 4 июня, а после пропал без вести.

- Мы больше ничего о нем не слышали. Его искали сотрудники полиции, но все оказалось безрезультатно, - рассказывает Екатерина Инькова.

Не взял даже паспорт

Екатерина призналась: она понятие не имеет, кем работал и чем занимался ее отец. Мужчина каждый раз звонил семье с чужих номеров (знал номер своей матери наизусть). Девушка мало что знала и о его личной жизни.

- Когда он пропал, выяснилось, что он жил в общежитии вместе с женщиной, с которой встречался. Оказалось, все его документы остались дома. То есть сейчас у него с собой нет ни паспорта, ни других документов. Все его личные вещи передали нам.

А недавно с Екатериной связался незнакомый мужчина, который сказал ей, что ее отца увезли в Самарскую область. Кто и зачем — он не сообщил.

- Больше ничего не сказал. Лишь дал надежду, что свяжется со мной, если еще что-то узнает. Он думает, что отца нет в живых, но мне не хочется в это верить!

На плече татуировка орла

Екатерина мечтает отыскать своего отца. За помощью она обратилась к подписчикам популярных пабликов 63 региона в социальных сетях. Девушка надеется, что ее папа жив и здоров.

- Все произошло внезапно. Насколько я знаю, его хотят признать безвестно отсутствующим. Я с этим мириться не собираюсь, хочу его найти. В поисках мне, увы, больше никто не помогает.

Сергей Иньков родился 15.02.1984. Из примет: татуировка на плече в виде орла. Если вам что-то известно о пропавшем, пишите Екатерине.