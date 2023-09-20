Чисто там, где убирают: самарцы освободили берег Волги от мусора

Волонтеры Самары от мала до велика присоединились к Всероссийскому проекту по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России». Фото: Алиса Вьюшкина

Супергерои носят не плащи, а зеленые футболки и волонтерские перчатки. Эту нехитрую истину в очередной раз подтвердили неравнодушные самарцы, которые собрались субботним утром на берегу Волги, чтобы освободить его от засилья мусора. 9 сентября Самара присоединилась к Всероссийскому проекту по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел»). Партнером и одним из организаторов этого праздника чистоты выступила Компания Greenway Global — известная международная сетевая компания, миссией которой является экология планеты во всех отношениях, а вся продукция производится исключительно по принципу eco-friendly. Неслучайно в компании заявляют: Greenway Global — это экология в кубе: экология планеты, экология дома, экология отношений.

Бутылки и пакеты как память

Волонтеры отправились на Красную Глинку, на дикий пляж — аккурат по соседству с пляжем благоустроенным, городским.

Вот такую память в виде гор мусора оставляют после себя отдыхающие. Фото: Алиса Вьюшкина

– Мы неслучайно выбрали именно эту территорию, – объяснил начальник отдела Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров. – Это любимое место отдыха не только жителей Красноглинского района, но и жителей других районов города. Рядом находится официальный пляж, который обслуживают и убирают городские службы. Однако многие отдыхающие предпочитают пикник на природе — в лесу, на волжском берегу. И, к сожалению, оставляют после себя память в виде мусора. А ведь эта территория затапливается во время паводка, так что весь брошенный мусор весной окажется в реке.

На земле действительно хватает памятников нерадивым туристам. Пластиковые и стеклянные бутылки, фантики от чипсов и от конфет, разорванные пакеты из супермаркетов — самые частые «сувениры», которые оставляют после себя люди.

– Радует, что после уборки берега нам приходится возвращаться далеко не на все территории, которые мы убираем. Во многих местах после уборки площадка остается чистой, – говорит Усман Гафаров. – А значит, люди не мусорят там, где стало чисто.

Волонтеры своим примером показывают, как нужно и важно поддерживать чистоту и красоту окружающей нас природы. Фото: Алиса Вьюшкина

Помогать природе оставаться чистой

Председатель реготделения экологического движения «Зеленая Россия» по Самарской области Владимир Семенов уверен: чисто там, где убирают.

– Мы возродили советские субботники еще 10 лет назад, и сейчас к нашему движению примкнули сотни тысяч жителей страны, – говорит он. – И Самара — не исключение. Сегодняшняя акция «Берег добрых дел» стала частью большого всероссийского экологического субботника. Чаще всего мы убираем именно берега рек, потому что именно здесь отдыхают туристы. Помогать природе оставаться чистой и красивой — приятно. И в убранном месте гораздо легче дышится. А еще я убежден, что чистота учит людей чистоте. Когда волонтеры своим примером показывают, как надо убираться, они воспитывают окружающих в верном направлении.

Дети охотно включились в экологический марафон. Фото: Алиса Вьюшкина

Объединили усилия

Свои усилия в деле очистки берегов Волги в Самаре объединили Партнеры и Клиенты Greenway, а также волонтеры «Зеленой России». Многие приехали на субботник с детьми. Ребятишки охотно включились в экологический марафон и помогали старшим.

– Акция «Берег добрых дел» объединила многие города России, – рассказала представитель компании Greenway Лилия Багирова. – Подобные субботники проходили все лето. Десятки небольших городов и города миллионники — совместными усилиями волонтеры собрали уже больше 9 миллионов мешков мусора! Экологические проекты для Greenway Global — направление очень важное. Мы не только убираем берега, но и сажаем лес, озеленяем дворы и т.д. Это естественно, так как главная миссия Greenway Global — экология планеты во всех отношениях. В своей продукции компания использует натуральные составы и безопасные материалы. Мы производим экологичную продукцию без синтетических веществ. Например, флагман компании — файберы, которыми можно без химии чистить любые поверхности.

Самые маленькие вместе с родителями помогли навести чистоту на Красной Глинке. Фото: Алиса Вьюшкина

Помогли навести красоту

Семья Ольги и Виктора Гусаровых приехала на субботник из соседнего Тольятти. Родители взяли с собой маленького Максима. Мальчику нет и трех лет, он еще не слишком хорошо говорит, но на вопрос, можно ли мусорить в лесу, твердо и однозначно отвечает «нет!».

– Мы Партнеры компании Greenway, и когда в общем чате узнал про субботник, решили принять участие, помочь природе, – рассказывает Виктор. – Для нас это первый подобный опыт, но впечатления самые положительные. Из-за погоды с утра немного колебались, ехать ли, но в итоге приняли верное решение и не пожалели. Мы сами заядлые туристы, но всегда убираем за собой в походе, не оставляем мусор. И с удовольствием помогли навести чистоту в этом прекрасном уголке природы.

За несколько часов волонтерам удалось собрать полтора десятка больших мешков мусора. Все собранное вывезут на специализированный полигон.