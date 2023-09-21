Волонтеры-энергетики очистили от мусора пляж под Рождествено

Вместе с родителями-энергетиками за наведения порядка принялось и молодое поколение. Фото ПАО «ТПлюс»

Живописный пляж «Байконур»вблизи села Рождествено - точка притяжения для жителей полуострова и многочисленных гостей из Самары. В будущем через него пройдет пеший туристический маршрут «Путь реки». Однако сегодня бич этого места – мусор, остающийся после отдыхающих. В минувшие выходные порядок на общественном пляже наводили энергетики компаний «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Приехали они сюда со своими семьями – всего около 40 человек. Волонтеры были обеспечены всем необходимым инвентарем: перчатками и мешками для мусора. Вопрос вывоза мусора взял на себя национальный парк «Самарская Лука».

- Наши коллеги – люди отзывчивые, всегда готовые выступить волонтерами в любом экологическом проекте. Примечательно, что в мае этого года мы проводили День Волги, освобождая берега реки от мусора. После завершения летнего сезона остаемся верными себе: возвращаемся на берега, чтобы привести их в порядок, сохранить красоту родного края», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Этот участок национального природного парка «Самарская Лука» был выбран неслучайно. Популярное место пляжного отдыха жителей близлежащих сел и областного центра располагается на будущем пешем туристическом маршруте «Путь реки» длиной 230 км, который в перспективе охватит прибрежную зону Волги.

На Самарской Луке есть много натоптанных троп, но туристы не всегда понимают, где можно ходить, где нельзя, где можно оставаться с ночлегом и жечь костры, а где нет. Мы решили создать единый пеший маршрут, позволяющий объединить все наиболее живописные места Луки. И в процессе столкнулись с проблемой загрязнения. Отчасти это связано с тем, что вывозить мусор с полуострова достаточно сложно. Пока многое зависит именно от частных инициатив, поступающих от туристов и компаний. Сегодня очень приятно видеть таких помощников как энергетики, которые самоотверженно убирают горы стекла и пластика с одного из самых загрязненных участков будущей туристической тропы, - поделилась инициатор проекта «Путь реки» Татьяна Суркова.

Вместе с родителями-энергетиками за непростое дело наведения порядка принялось и молодое поколение. Многие участники акции приехали за Волгу с членами семей. Например, специалист компании «Т Плюс» Ольга Студенникова приняла участие в экологической акции вместе с двумя детьми.

- Мне нравится это место - мы всей семьей любим здесь гулять и ездить на велосипедах. И, конечно же, приятно, когда катаешься по чистому участку. Важно не только отдыхать, но и приводить в порядок территорию, на которой ты отдыхаешь. И важно привлекать к этому детей с раннего возраста. Чистота - залог красоты и здоровья и общества, и природы», - рассказала Ольга Студенникова.

В общей сложности волонтеры энергокомпаний собрали 50 мешков. Основной мусор – стекло, пластик и металл. Всего энергетики вывезли с пляжа «Байконур» около 1 тонны бытовых отходов.

- Энергетики призывают граждан быть более сознательными: беречь природу, не оставлять мусор после отдыха, не устраивать несанкционированные свалки. Если каждый человек проявит ответственность, чистый берег и красивая природа будут дольше радовать отдыхающих детей и взрослых, - добавила Ольга Воробьева.