Все фильмы покажут в кинотеатре «Художественный».
В конце сентября во всех крупных городах России проходит фестиваль документального кино Beat Weekend. В Самаре он состоится с 22 сентября по 1 октября 2023 года. В программе - ленты европейских и американских кинофестивалей о жизни богемы и андеграунда Нью-Йорка XX века, творчестве режиссеров Дэвида Линча и Альфреда Хичкока, а также о пожарах в Якутии. Публикуем программу фестиваля документального кино Beat Weekend, который пройдет в Самаре с 22 сентября по 1 октября 2023 года
Фильмы можно будет посмотреть на четырех площадках: в «Нулевая комната» (Дом 77), бар «Вечно молодой», кинотеатры «Художественный» и «Синема Парк Хаус». Ограничение по возрасту 18+.
Приобрести билеты на любой фильм можно на сайте фестиваля. Стоимость билетов - 240-350 рублей в зависимости от площадки.
«Студия 54»
Когда: 22, 29 сентября, 1 октября
Где: «Вечно молодой», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
История известного ночного клуба в Нью-Йорке 1970-х годов, рассказанная одним из его основателей. Задолго до появления соцсетей фотографии с вечеринок «Студии 54» печатали на первых полосах нью-йоркских газет, популяризируя культ селебрити, их внешнего вида и личной жизни. Но чем веселей вечеринка, тем жестче похмелье: падение королей ночной жизни Манхэттена было столь же стремительным, сколь и взлёт.
«Линч/Оз»
Когда: 23, 24, 28 сентября и 1 октября
Где: «Нулевая комната», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
«Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», разобранные на кадры и детали: путешествие к истокам вдохновения великого режиссера. Александр О. Филипп пригласил шесть кинокритиков и режиссёров порассуждать о пугающих и притягательных образах Линча. Они разобрали его фильмографию на детали, которые часто не заметны и непонятны обычному зрителю.
«По волнам: искусство звука в кино»
Когда: 23, 26 и 30 сентября
Где: к к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Мидж Костин рассказывает о рождении голливудского саунд-дизайна и о том, как он прошёл грандиозный путь — от голоса Эла Джолсона в «Певце джаза» и рыка леопарда, записанного Мюрреем Спиваком для «Кинг-Конга» 1933 года, до космических перестрелок «Звёздных войн» и психоделических акустических ландшафтов «Апокалипсиса сегодня».
«Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор»
Когда: 23, 24 и 29 сентября
Где: «Нулевая комната», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Захватывающая биография Нам Джун Пайка - основоположника видеоарта, который скрестил дзен с новыми технологиями и предвосхитил эпоху селфи и «ТикТока». Он уехал из Кореи в Германию, чтобы изучать классическую музыку, но отказался от карьеры пианиста, увидев будущее сначала в перформансах Джона Кейджа, а потом — в новых технологиях.
Экспериментальные работы Нам Джун Пайка, созданные в Америке в 1970-х и 1980-х годах, — это наше настоящее: инсталляции из мониторов, одномоментно транслирующих десятки сюжетов, — современный поток информационного шума, короткие почти бессюжетные ролики — протоТикТок.
«32 звука»
Когда: 23, 24 и 30 сентября
Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Иммерсивное исследование о природе звука. Фильм, который надо не столько смотреть, сколько слушать. О том, как звук или мелодия могут перенести нас в пространстве или времени, говорят учёные, композиторы, голливудские специалисты по шумовым эффектам и сам режиссёр Сэм Грин, включивший запись с голосом покойного брата.
«Меня зовут Альфред Хичкок»
Когда: 24, 28 и 30 сентября
Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Воскрешение мастера саспенса: Хичкок собственной персоной о том, зачем смотреть его фильмы сегодня. Синефил и документалист Марк Казинс нашёл новый угол, под которым можно посмотреть на наследие автора «Психо» и «Головокружения». В фильме Казинса Хичкок сам обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и главное — зачем их смотреть сейчас.
«Сны отеля «Челси»
Когда: 24 и 30 сентября
Где: к/т «Художественный»
Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка. По списку его постояльцев и гостей можно писать историю американской культуры 1960-х и 1970-х. Здесь жили Боб Дилан и Патти Смит, Леонард Коэн встречался с Дженис Джоплин, а Энди Уорхол снимал звезд своей «Фабрики» для фильма «Девушки из «Челси». Героями ленты стали последние обитатели «Челси» — представители нью-йоркской богемы, эксцентричные пенсионеры творческих профессий и молодые художницы.
«Рай»
Когда: 27 сентября и 1 октября
Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Фильм-катастрофа Александра Абатурова о лесных пожарах в Якутии летом 2021 года. Противостояние селян и стены пламени обретает символическое измерение. Оператор Поль Гильом, известный своим сотрудничеством с Жаком Одияром и Канье Уэстом, снимает горящую тайгу и блуждающих в дыму людей как видение апокалипсиса.