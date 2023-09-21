Все фильмы покажут в кинотеатре «Художественный».

В конце сентября во всех крупных городах России проходит фестиваль документального кино Beat Weekend. В Самаре он состоится с 22 сентября по 1 октября 2023 года. В программе - ленты европейских и американских кинофестивалей о жизни богемы и андеграунда Нью-Йорка XX века, творчестве режиссеров Дэвида Линча и Альфреда Хичкока, а также о пожарах в Якутии. Публикуем программу фестиваля документального кино Beat Weekend, который пройдет в Самаре с 22 сентября по 1 октября 2023 года

Фильмы можно будет посмотреть на четырех площадках: в «Нулевая комната» (Дом 77), бар «Вечно молодой», кинотеатры «Художественный» и «Синема Парк Хаус». Ограничение по возрасту 18+.

Приобрести билеты на любой фильм можно на сайте фестиваля. Стоимость билетов - 240-350 рублей в зависимости от площадки.

Программа фестиваля документального кино Beat Weekend 2023 в Самаре

«Студия 54»

Когда: 22, 29 сентября, 1 октября

Где: «Вечно молодой», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

История известного ночного клуба в Нью-Йорке 1970-х годов, рассказанная одним из его основателей. Задолго до появления соцсетей фотографии с вечеринок «Студии 54» печатали на первых полосах нью-йоркских газет, популяризируя культ селебрити, их внешнего вида и личной жизни. Но чем веселей вечеринка, тем жестче похмелье: падение королей ночной жизни Манхэттена было столь же стремительным, сколь и взлёт.

«Линч/Оз»

Когда: 23, 24, 28 сентября и 1 октября

Где: «Нулевая комната», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

«Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», разобранные на кадры и детали: путешествие к истокам вдохновения великого режиссера. Александр О. Филипп пригласил шесть кинокритиков и режиссёров порассуждать о пугающих и притягательных образах Линча. Они разобрали его фильмографию на детали, которые часто не заметны и непонятны обычному зрителю.

«По волнам: искусство звука в кино»

Когда: 23, 26 и 30 сентября

Где: к к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Мидж Костин рассказывает о рождении голливудского саунд-дизайна и о том, как он прошёл грандиозный путь — от голоса Эла Джолсона в «Певце джаза» и рыка леопарда, записанного Мюрреем Спиваком для «Кинг-Конга» 1933 года, до космических перестрелок «Звёздных войн» и психоделических акустических ландшафтов «Апокалипсиса сегодня».

«Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор»

Когда: 23, 24 и 29 сентября

Где: «Нулевая комната», к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Захватывающая биография Нам Джун Пайка - основоположника видеоарта, который скрестил дзен с новыми технологиями и предвосхитил эпоху селфи и «ТикТока». Он уехал из Кореи в Германию, чтобы изучать классическую музыку, но отказался от карьеры пианиста, увидев будущее сначала в перформансах Джона Кейджа, а потом — в новых технологиях.

Экспериментальные работы Нам Джун Пайка, созданные в Америке в 1970-х и 1980-х годах, — это наше настоящее: инсталляции из мониторов, одномоментно транслирующих десятки сюжетов, — современный поток информационного шума, короткие почти бессюжетные ролики — протоТикТок.

«32 звука»

Когда: 23, 24 и 30 сентября

Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Иммерсивное исследование о природе звука. Фильм, который надо не столько смотреть, сколько слушать. О том, как звук или мелодия могут перенести нас в пространстве или времени, говорят учёные, композиторы, голливудские специалисты по шумовым эффектам и сам режиссёр Сэм Грин, включивший запись с голосом покойного брата.

«Меня зовут Альфред Хичкок»

Когда: 24, 28 и 30 сентября

Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Воскрешение мастера саспенса: Хичкок собственной персоной о том, зачем смотреть его фильмы сегодня. Синефил и документалист Марк Казинс нашёл новый угол, под которым можно посмотреть на наследие автора «Психо» и «Головокружения». В фильме Казинса Хичкок сам обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и главное — зачем их смотреть сейчас.

«Сны отеля «Челси»

Когда: 24 и 30 сентября

Где: к/т «Художественный»

Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка. По списку его постояльцев и гостей можно писать историю американской культуры 1960-х и 1970-х. Здесь жили Боб Дилан и Патти Смит, Леонард Коэн встречался с Дженис Джоплин, а Энди Уорхол снимал звезд своей «Фабрики» для фильма «Девушки из «Челси». Героями ленты стали последние обитатели «Челси» — представители нью-йоркской богемы, эксцентричные пенсионеры творческих профессий и молодые художницы.

«Рай»

Когда: 27 сентября и 1 октября

Где: к/т «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Фильм-катастрофа Александра Абатурова о лесных пожарах в Якутии летом 2021 года. Противостояние селян и стены пламени обретает символическое измерение. Оператор Поль Гильом, известный своим сотрудничеством с Жаком Одияром и Канье Уэстом, снимает горящую тайгу и блуждающих в дыму людей как видение апокалипсиса.