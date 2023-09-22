«Искусство начинается с момента боли»: Валерий Баринов заявил, что художник всегда должен быть в оппозиции жизни

Валерий Баринов вышел на сцнеу самарского драмтеатра. Фото: Александр Крылов

Спектакль «Угрюм-река» с участием народного артиста Валерия Баринова прошел на сцене самарского театра драмы в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем» и21 сентября. Валерий Баринов признался, что любит приезжать в Самару и чувствует себя в нашем городе великолепно.

- Здесь тонко чувствуют то, что мы делаем. Самарцы понимают магию театра, то, что это всегда про «здесь и сейчас», что нет и не может быть двух одинаковых спектаклей. Самару можно назвать самым театральным городом России, - отметил артист.

Музыкальный эксперимент

«Угрюм-река», хоть и поставлена по знакомому каждому в России произведению, предстала в совершенно неожиданном свете. Полноправным персонаже истории стала музыка Шостаковича. Режиссер Анна Айрапетянц не только задумала это эксперимент, но и исполнила партию на рояле. Она сказала, что выбор Самары для одного из премьерных показов был неслучайным и для нее.

- Здесь протекает великая река Волга, здесь творил Шостакович в годы войны и здесь проходит фестиваль имени великого русского композитора, пояснила она.

Спектакль сопровождала музыка Шостаковича. Фото: Александр Крылов

«Трогательных моментов жду с нетерпением»

Валерий Баринов рассказал, что музыкально-драматический спектакль «Угрюм-река – жизни океан» в Самаре артисты сыграли всего лишь во второй раз. Народный артист поделился, что со временем в каждом спектакле у него появляются любимые момент, которых он сам ждет с нетерпением, зная, что все в зале и он сам будут очень растроганы.

- «Угрюм-река» спектакль совсем новый и пока таких моментов в нем у меня нет, но в целом, мой любимый момент в любом спектакле – это аплодисменты в конце.

Валерию Баринову уже не раз посчастливилось выступать в музыкально-драматических постановках. Он признался, что очень любит этот жанр.

- Я много работаю с оркестрами, очень разными от «Виртуозов Москвы» до Оркестра Осипова, много читаю с оркестрами и в Москве и в провинции, читал в Самаре с местным симфоническим оркестром. И когда речь заходит о взаимодействии музыки и драматического искусства, то для меня важно чтобы был момент спора, конфликта музыки и текста. Музыка не должна иллюстрировать текст, когда у музыки свой сюжет, а у текста - свой и они сталкиваются, вот тогда получается интересно.

Зрители увидели классическую историю любви. Фото: Александр Крылов

«Волга – позитивная и теплая»

Артист признался, что для него стало значимым противоречие трагичного содержания истории, которую он читал со сцены и его лирического настроения, которое на него навеяла Самара.

- Волга — это не Угрюм-река, так можно сказать о Лене или Енисее, но Волга - это близкая, родная мне река, что-то позитивное и теплое. Когда я слышу о Волге, то в памяти всплывают только приятные картины. Вот сегодня из окна театрального буфета увидел Волгу, так стало спокойно, и я подумал, что все будет хорошо.

А сверхпопулярная в советское время история трагической любви Прошки и Анфисы навеяла в памяти Баринова воспоминание о классическом определении искусства по теории марксизма-ленинизма. Он напомнил читателям, что главная миссия искусства – познание действительности через образы.

- Искусство начинается с момента боли: меня что-то ранило, и я захотел рассказать об этом. Поэтому художник всегда должен быть в оппозиции, но не к власти, а к жизни. Он всегда должен противостоять против того, чего не понимает, не принимает, что хочет высмеять или над чем хочет заплакать. Тут и начинается искусство. Культура не есть искусство. Культура — это запреты, культура диктует нам чего делать нельзя, а искусство толкает к познанию и самовыражению. Соответственно и талант — это не дар, но миссия и ты должен ему советовать.