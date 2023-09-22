Погода снова порадует самарцев в выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода этой осенью не перестает удивлять самарцев. Бабье лето тянется уже третью неделю и в ближайшие дни продолжит нас согревать. Рассказываем про погоду в Самаре на выходные дни 23-24 сентября 2023 года.

Приволжское УГМС сообщает, что 23 и 24 сентября в Самаре будут ясными солнечными днями. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер неустойчивый слабый. Ночью прохладно: +8...+13 градусов.

По данным Gismeteo.ru, 23 сентября днем в Самаре будет не ниже +26 градусов, ясно, без осадков. Ожидается легкий ветерок: 3-5 м/с. Ночью +13...+18 градусов. Такие же показатели сервис прогнозирует и на воскресенье, 24 сентября, но уже без ветра.

Сервис Яндекс.Погода обещает в субботу, 23 сентября, +24...+26 градусов днем и +13...+17 градусов ночью. Будет сухо, ясно и солнечно. Атмосферное давление - 767-768 мм ртутного столба.

Точно такая же погода ждет нас и в воскресенье, 24 сентября.