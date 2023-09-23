В черте города можно найти целый лес, усеянный желтыми и красными листьями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплая мягкая осень в Самаре так и манит долгими прогулками на свежем воздухе и желанием запечатлеть это время года на камеры.

Деревья начали красиво желтеть, поэтому самое время делать фото. Рассказываем, где в Самаре сделать красивые осенние фотографии

Набережная Волги

Необыкновенно хороша наша набережная ранней осенью. На клумбах еще пылают осенние сорта цветов. За рекой виднеется полоска заволжских желтых деревьев. Классные снимки могут получиться в районе Речного вокзала, Ладьи и Полевого спуска.

Дубки

Природный лесопарк в Кировском районе города просто создан для осенних фотопрогулок. Можно поваляться в листьях, сплести из них венок или обнять большое дерево. Локация еще хороша и для тех, кто стесняется делать снимки в многолюдном месте.

Самара, конец ул. Демократической

Гора Лысая

Красиво белеет Лысая гора на осеннем ласковом солнышке. Можно запечатлеть себя и друзей на верхушке в обрамлении лесов, на пригорке или вовсе спуститься к пустующему берегу Волги.

Самара, Студеный овраг, 53.306603,50.194421

Рождествено

Рождествено - самая близкая Заволга. Туда часто ходят суда. Там для фото хорошо все: пустынный берег реки с одинокой лодкой, деревенские улицы, деревянные домики, утонувшие в золоте. При желании можно отправиться далее - в Подгоры и Гаврилову поляну.

Волжский район, село Рождествено, правый берег Волги

Вертолетка

Вертолетная площадка осенью в Самаре легко заменит профессиональную фотостудию. Там и природа шикарная, и локации удобные для эффектного кадра: есть парапеты, лестницы, лавочки и другие элементы.

Пос. Управленческий, спуск к Волге по ул. Сергея Лазо

Элеватор

Атмосферная заброшка плюс порыжелая растительность рядом - и получатся небанальные осенние фото. Только внутрь заходить не стоит.

Самара, ул. Засекина

Загородный парк

Маленький осенний лес в черте города тоже отлично подойдет для создания осеннего фотоальбома. Помимо деревьев, там и берег Волги живописный. Интересно смотрятся и неработающие аттракционы на фоне пестрого леса. В общем, вариантов кадров масса.

Самара, ул. Ново-Садовая, 150

Парк Гагарина

В самом людном парке Самары особенно хороша для фотографирования зона у водоема. В нем уже и разноцветные листики плавают вместе с уточками, и желтые деревья. Подойдут также и мостики над водой.

Самара, ул. Советской Армии, 181В