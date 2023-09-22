Кран по имени Ленчик: красавица из Самары пьет чай в облаках и не боится высоты

Красавица Елена из Самары бесстрашно поднимается на стометровую высоту. Фото: личный архив героини публикации

«Ленчик на высоте» - именно так называется документальный фильм, премьера которого состоялась в Самаре на кинофестивале «Соль земли». Место показа выбрано не случайно, ведь героиней фильма стала самарчанка Елена Бакалдина - крановщица и блогер с 276 тысячами подписчиков в ТикТок. Ее канал так и называется- "Ленчик на высоте". Елена Бакалдина рассказала журналисту «КП-Самара» о чаепитиях под облаками, съемках документального фильма и об исполнении мечты.

«Побороть страх высоты не получится»

Елене было уже 23 года, когда она впервые поднялась на кран. Профессию выбирала долго, сознательно искала дело по душе:

- Мы проводим на рабочем месте так много времени, что работа обязательно должна приносить удовольствие, - считает Елена Бакалдина. – В моей семье не было строителей, но я сколько себя помню, с самого детства засматривалась на высокие краны. Они поражали воображение, и я думала – хочу так же! А потом решила – а почему бы и нет? Интернет в то время был не особо развит, поэтому пришлось объездить много строек и больших заводов, чтобы узнать, где учат на крановщиков, но это не стало для меня препятствием на пути к мечте.

В одном месте меня хотели сбить курса, сказали: «зачем тебе на башенный кран? Идем к нам вязать арматуру, а там может на мостовой кран сможешь перейти». Но я хотела только на стройку, на высоту! Знакомые, помогли мне с рекомендацией и через 3-4 месяца учебы я сразу пришла работать на башенный кран.

Первое, что нужно понять про себя, что страха высоты нет совсем. Побороть его не получится. Во-вторых, осознать все риски профессии. Даже если полностью соблюдать правила техники безопасности крановщику понадобится хороший начальник и … ангел хранитель.

«Тело болело, ноги тряслись»

Почти каждый месяц в России падают краны и прежде, чем начать работать я советую посмотреть видео аварий. Причины происшествий разные: кто-то слишком спешит закончить работу, ведь простои на стройке обходятся в копеечку, кого-то начальство заставляет рисковать, потому что на земле ветер ощущается совсем иначе, но чаще причина – внезапный порыв.

Из кабины башенного крана открываются прекрасные виды. Фото: личный архив героини публикации

Когда идет гроза, ветер можно предугадать, но бывают внезапные порывы «прозрачного» урагана. Я заметила, что, если даже на другом конце света случается землетрясение или цунами, через какое-то время в Россию прилетает сильный внезапный ураган. Наверное, никто кроме крановщиков такого не замечает, но я уверена, что закономерность есть!

Помню случай в Самаре в 2017 году, когда внезапно налетел сильный ветер, который повалил множество деревьев по всему городу. Меня он застал на высоте 27 метров. Спуститься было невозможно Я просто «прилипла» к лестнице и ждала, когда ветер чуть утихнет, чтобы немного спуститься, потом снова держалась изо всех сил и опять спускалась.

И это еще один нюанс профессии: спуск-подъем по вертикальной лестнице на кран – это две примерно получасовых гипертренировки в день! В первые дни работы у меня болело все! Ноги вечером так дрожали, так что было трудно дойти до дома.

Но зато какие виды из моей кабины! Со мной рядом только птицы. Выше всех в городе летают стрижи, вороны и хищные пернатые. Когда работали в старом городе на высоте 140 метров со мной на стреле несколько дней катались голубки и ничего не боялись. А однажды со мной хотели подружиться две галки. Несколько дней прилетали посмотреть на меня своими голубыми глазами и внимательно следили, что делается в кабине.

Зимой в кабине крана Елена выращивала цветы. Фото: личный архив героини публикации

Вверх по вертикальной лестнице

Год назад в Самару приехала целая съемочная группа из Москвы, чтобы снять фильм про крановщицу-блогера.

Режиссер Дарья Осипова увидела интервью с Еленой Бакалдиной на одном из центральных каналов и загорелась историей самарской красавицы, которая не только мастерски управляется с огромными кранами, но и сумела благодаря блогу сделать будни своей профессии очаровательными для сотен тысяч людей со всего мира.

В блоге Елены – захватывающие истории о том, как она каждое утро почти в любую погоду по полчаса поднимается на свое рабочее место. Ее подписчики с замиранием сердца смотрят, как она взбирается на 50, а то и 100 метров по вертикальной лестнице, покрытой живописной, но опасной наледью, как Елена пьет чай в облаках или снимает приближающуюся грозу.

На своей страничке девушка объясняет почему начала давать имена кранам, на которых работала и чем отличаются ее Володя, Катюша, Старушка и Дуглас.

- Катюша – это мой первый кран, русский, мощный и какой-то очень родной. Наверное, поэтому я назвала его именем, которое с детства очень любила и весь разрисовала красками. Володей второй кран я назвала по имени своего коллеги. ЖК «Академический» мы стоили двумя кранами. Кран Володи был ниже, и рабочий день его был короче. Когда крановщик уходит домой, его кран как флюгер продолжает ходить по ветру. Более низкий кран мог налететь на мои стропы и создать опасную ситуацию. Мой стропарь всегда следил за ним и кричал мне: «Володя едет, берегись!». А вот Дуглас был иностранцем и не покорялся мне две недели - за это и получил свое имя.

Фильм про красавицу-крановщицу снимали в Самаре. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Москвичка хотела подняться в кабину в шлепках»

Все эти истории Елена рассказала оператору, который работал над фильмом «Отцы и дети» и программой «Орел и Решка» с Тодоровской и звукооператору из «Ночного дозора» прямо в кабине своего крана. Режиссер слушала их по рации. Дарья Осипова просто не смогла подняться в кабину под облаками – вернулась вниз с первого же пролета.

- Она очень хотела быть рядом, но сначала я ее просто развернула, потому что москвичка хотела подняться в кабину в шлепках! Понятно, что мы снимали на 36 градусной жаре, но это категорически запрещено по технике безопасности. Даша съездила переобуться, начала подниматься, но очень сильно испугалась. С этим ничего не поделать. Любого, кто хочет стать крановщиком именно так проверяют – прежде чем начать учить, предлагают подняться наверх и наблюдают за реакцией. Если страх высоты есть, его не победить! - поделилась Елена Бакалдина.

Пять сбывшихся желаний

Уже четвертый месяц у Елены продолжается отпуск – она решила сделать паузу в своей работе. На башенных кранах Елена проработала 15 лет и все это время стремилась делать своей дело на совесть. Но сейчас у нее появилась семья, и ей хочется проводить с близкими больше времени. Руководство пошло навстречу ценному сотруднику- девушке предложили отдохнуть и подумать о будущей карьере.

Летом Елена сняла дачу и занялась домашними заготовками. Открыв свой блокнотик с рецептами, она поняла, что секретов вкусных блюд там совсем не много, но зато есть список заветных желаний, который она составила в 2016 году. Девушка с удивлением увидела, что из 6 желаний сбылись пять, в том числе такое экзотическое, как сняться в кино.

В своем блокнотике Елена отметила, что сбылось все, чего она хотела: управлять самым высоким краном в Самарской области – дом на перекрестке Самарской и Вилоновской в Самаре она строила, работая на высоте 140 метров. Елена купила себе квартиру, причем сама же построила дом, в котором теперь живет как она любит - на самом высоком этаже. Девушка каждый год отдыхает на море, как и записала в своей книжечке. Несбывшейся осталась пока лишь одна мечта – побывать на Байкале.

А вот о замужестве Елена ничего в блокнот не писала, чудо любви пришло в ее жизнь само во время поездки в Дивеево. Именно в святом месте Елена познакомилась с мужчиной, который теперь живет с ней в Самаре и занимается тоже строительством, но на другой площадке.

- Он поддержал меня в том, чтобы не делать шумную свадьбу с гостями. Мы расписались в Сочи, а первую брачную ночь провели на яхте в открытом море. Еще на море мы решили завести питомца и наш котик Василий сам нашел нас совершенно чудесным образом. Мы подобрали котенка на улице, но он оказался больным. Мы отвезли его в лечебницу и оплатили прививки для всех животных, которые там были, потому что было подозрение на инфекцию. Через некоторое время нам отдали котенка, и мы вернулись в ним в Самару. Только дома, пересматривая видео мы поняли, что нам отдали другого малыша. Мы созвонились с ветклиникой, перед нами извинились и сказали, что случайно перепутали котят. Мы решили, что это и есть судьба.

Проплакала два дня

Когда съемки фильма заканчивались, съемочная группа установила на стрелу крана, на котором работала Елена, светящуюся надпись.

- Поначалу я не обратила внимания, решила, что это какая-то реклама. И только присмотревшись, поняла, что там – мое имя! Я была так растрогана, что просто два дня проплакала. Очень приятно, что она сияет и сейчас на стреле крана, высоко над городом, как помять о моих сбывшихся мечтах и работе, которую всей душей любила, - поделилась Елена.

15-летнего стажа на кране Елене хватит, чтобы уйти на пенсию в 50, она успела хорошо заработать, стать популярным блогером, сняться на центральном телевидении и в документальном фильме. И все, потому что не побоялась подняться ввысь к своей мечте.