«Крылья Советов» обыграли «Сочи» и делят 1-2 места в РПЛ с «Краснодаром»

Оба гола «КС» забили в первом тайме. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 9 тура Российской премьер-лиги. Игра в Самаре закончилась со счетом 2:1. По голу у самарцев забили Никита Салтыков и Амар Рахманович, у южан в самом конце встречи с пенальти отличился Кристиан Нобоа.

Быстрый гол и мяч в раздевалку

«Крылья Советов» в своей истории еще ни разу не проигрывали «Сочи». Более того – в противостоянии этих команд была всего одна ничья, да и та случилась, когда «Сочи» еще играл в Санкт-Петербурге и носил имя «Динамо».

Нарушать традицию «Крылья» не планировали и уже на четвертой минуте заявили о своих намерениях. Никита Салтыков оказался один в центре штрафной площади гостей, получил передачу от Юрия Горшкова и отправил мяч в сетку – 1:0.

Футболисты «Сочи» ожидаемо пошли отыгрываться, но самарцы не планировали запираться в обороне. Раз за разом «Крылья» создавали у ворот южан опасные моменты.

Постепенно гости взяли мяч под контроль, а игра увязла в центре поля. Самарцы же предпочитали ждать подходящие моменты для контратак. Один из таких моментов «Крылья» превратили в гол.

На 41 минуте Сергей Бабкин отдал передачу на ход Амару Рахмановичу, босниец вышел победителем в дуэли с защитником «Сочи» Игорем Юргановым и отправил мяч мимо голкипера Николая Заболотного – 2:0.

«Крылья» снова смазали концовку

Все, чем отметились игроки «Сочи» в начале второго тайма, - несколько грубых фолов. После одного из стыков помощь медиков понадобилась Сергею Бабкину. К счастью для болельщиков «Крыльев», Бабкин сумел продолжить игру и не пополнил и без того переполненный лазарет самарцев.

Позже Сергей поле покинул. То ли повреждение все-таки было, то ли тренерский штаб «КС» решил поберечь полузащитника.

До замены Бабкин успел заработать еще один штрафной, на этот раз рядом с воротами «Сочи». Вышедший на игру с капитанской повязкой Гленн Бейл подал, но защитники перевели мяч на угловой.

Первый опасный момент у ворот «Крыльев» во втором тайме случился на 69 минуте. Кристина Нобоа пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел выше ворот.

На 77 минуте у южан был, пожалуй, лучший шанс, чтобы забить. Но сначала удар Юрганова лицом отбил вратарь Богдан Овсянников, а потом Гленн Бейл вытащил из пустых ворот после удара Георгия Мелкадзе.

Игроки «Сочи» почувствовали, что они еще могут вернуться в игру, и пошли вперед. Самарцы играли самоотверженно, буквально ценой здоровья спасая свою команду. Так поле покинул Максим Витюгов, вместо него вышел Егор Карпицкий.

В самом конце встречи травму получил еще один игрок «КС» - Юрий Горшков покинул поле в сопровождении медиков.

Концовку матча «Крылья» традиционно смазали. На шестой добавленной минуте в ворота самарцев назначили пенальти – Овсянников буквально снес Мелкадзе в своей штрафной. Нобоа пробил без шансов для голкипера – 2:1 и финальный свисток.

Насколько серьезны травмы пока не известно, у «Крыльев» впереди неделя, чтобы определиться с теми, кто сможет сыграть со «Спартаком». Матч с красно-белыми пройдет в Самаре в воскресенье, 1 октября.

Благодаря этой победе «Крылья» набрали 18 очков, обогнали «Зенит» и делят 1-2 места в турнирной таблице с «Краснодаром». Такое положение дел будет как минимум до воскресенья, пока петербуржцы и краснодарцы не сыграют свои матчи в туре.