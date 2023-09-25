Владислав Соловьев о развороте на восток: риски, нюансы и перспективы

Владислав Соловьев. Фото: Личный архив

На текущий момент нет и речи о возобновлении торговых или социокультурных отношений. Запад демонстративно открещивается от всего российского, даже если это вредит его интересам. Принципы правящим кругам Европы дороже денег. То, что единственным выгодоприобретателем в этой ситуации остается бывший заокеанский гегемон, это уже сопутствующее обстоятельство. Никто же не думает, что у США изначально был план придушить Европу и посадить ее на короткий поводок? По крайней мере, европейские лидеры об этом не говорят. А если и делают это, то не прилюдно, где-нибудь на уютных европейских кухнях.

Между тем России в этой ситуации остается лишь искать новых друзей и экономических партнеров. Что и делается с переменным успехом. Надежной и опорой страны становится Китайская Народная Республика, а с недавнего времени и братская Северная Корея.

В новом материале Владислав Соловьев рассуждает о проблемах и перспективах восточного разворота. Эпоха американизации и отчасти европеизации, бум которой мы пережили в 90-х, внезапно подошла к своему логическому завершению. Искать новые смыслы и выстраивать идеологию придется прямо сейчас, если мы хотим сохранить Россию для будущих поколений.

Чем торговать будем?

Отношения даже дружественных держав всегда основаны на взаимной выгоде. Российско-китайские отношения не исключение. Здесь у нашей страны особых вариантов нет, в приоритете сырьевая торговля. В этом направлении перспективы России более чем стабильные.

Китаисты считают, что в ближайшее десятилетие КНР останется крупнейшим покупателем отечественных энергоресурсов. Это не только сырая нефть, но и готовые продукты переработки. Еще бы Китаю не покупать ресурсы у России, когда это так дешево и удобно. Германия скрежещет зубами во сне, но на публике сохраняет независимое выражение лица. Оказалось, что хваленая немецкая стабильность держалась на поставках токсичных энергоресурсов из России. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Ибо так решила Америка — покупать дешевые нефть и газ у России Европа больше не будет.

По данным издания издания «Ведомости», в 1 квартале 2023 года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году этот показатель достиг рекордных 190 млрд долларов. Как видите, пока финансы приходится подсчитывать в американской валюте, ибо краха доллара еще не произошло, а расчеты в денежных единицах БРИКС — весьма отдаленная перспектива.

Помимо энергоресурсов, Россия поставляет в Китай и другое сырье — древесину, целлюлозу и бумагу. На третьем месте по объему поставок металл и продукция его переработки.

Однако несмотря на рост показателей, Россия все еще не входит в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Зато КНР — ведущий российский поставщик товаров в РФ, занимающий 20% рынка. В тоже время Россия в структуре китайского экспорта занимает лишь 2,4%. Большая часть китайский товаров уходит в США, Гонконг и Японию — на минутку, главным геополитическим и идеологическим врагам Поднебесной.

Трудности культурного перевода

Поворот на Восток никогда не означал для России полную ассимиляцию в этом макрорегионе. Пока это, к счастью, невозможно. Наша страна в силу исторических причин и отчасти географического расположения обладает уникальной общественной и политической структурой. Так что рассматривать поворот можно только в экономическом и политическом аспекте, но никак не в культурном.

Россия идентифицирует больше как европейскую страну, правда, обращенную в сторону Азии. Сам Китай и государства глобального юга никогда не воспринимали Россию как восточную страну. Более того, в Восточной Азии все еще присутствует идея создать сугубо азиатскую структуру экономической интеграции без участия европеоидных государств, к которым они относят Россию. Сегодня геополитические реалии в мире меняются слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы, но азиатское мышление практически не поддается переформатированию. Если они считают жителей РФ «белым» народом, они будут считать так всегда.

Что будет дальше?

Владислав Соловьев считает, что грядущая многополярность мира сгладит существующие противоречия. Даже если страны кардинально отличаются в культурном и социальном планах, они не перестанут быть географическими соседями и политическими союзниками. Другой вопрос, готовы ли российские элиты переключиться с европоцентричного мышления на восточную парадигму?

Если слишком часто менять идеологические и культурные ориентиры, от них просто ничего не останется. Так что единственный выход для России — это создавать новую идеологию для будущих поколений. Вестернизация сознания, которая прогрессировала со страшной силой в 90-е, не должна захватить новое поколение. Однако внятной идеологической платформы на горизонте не видно. Коммунизм, который некогда был сверх-прогрессивной идеей, превратился если не в утопию, то в нечто, имеющее весьма отдаленное отношение к реальности.

Новые смыслы не приходят сами по себе, их нужно взращивать и насаждать. Мы нуждаемся в новом поколении мечтателей, которое в послевоенные годы прошлого века возродило страну из руин, превратило ее в ведущую научную и индустриальную державу, покорило космос и вдохновляло своим примером чуть ли не половину населения Земли. Сейчас дело за малым — людьми, способными генерировать идеи и воплощать их на практике.

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