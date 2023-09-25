Схватил на шкирку и швырнул с балкона: в Жигулевске живодер сбросил кота с восьмого этажа

Кот Пушок пострадал от действий бессердечного живодера

Вопиющий случай жестокого обращения с животным произошел 23 сентября в Жигулевске Самарской области. Мужчина выбросил черно-белого кота по кличке Пушок с балкона восьмого этажа. Благодаря установленной камере в подъезде удалось зафиксировать факт живодерства. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование, а Пушок борется за жизнь. Журналист «КП-Самара» узнала подробности ЧП.

Выкинул кота с высоты

Вечером 23 сентября жители дома на ул. Радиозаводской, 18 в Жигулевске услышали под окнами жалобное мяуканье. Выбежав на улицу, люди увидели черно-белого котика – Пушка, живущего в одной из квартир дома на восьмом этаже. У кота был разбит нос, он с трудом приподнимался на лапках. Поначалу люди подумали было, что всеобщий любимец выпал из окна высотки. Но установленные на 8 этаже видеокамеры показали, что хвостатый упал с высоты не по свой воле.

Камеры зафиксировали преступление: на кадрах видно, как мужчина средних лет тащит за шкирку кота в сторону общего балкона. А потом, размахнувшись, со всей силы выкидывает бедное животное вниз.

Пострадал не в первый раз

К счастью, котик выжил. Как рассказала журналисту «КП-Самара» хозяйка кота, Анастасия, Пушок живет в этом доме уже 5 лет и все годы жизни был любимцем всех соседей.

- Мы иногда выпускаем Пушка погулять в подъезд, погреться на солнышке. Местные его любят и даже подкармливают. Один человек только возненавидел его, хотя кот никому не мешал. Ранее уже был случай, когда мы нашли Пушка на улице с сильным ушибом. Были подозрения, что кто-то его выкинул из дома, но тогда никаких доказательств у нас не было. Хорошо, что сейчас есть камеры, благодаря которым отчетливо видно, как Пушка за шкирку со всей силы швыряют о землю, - рассказала Анастасия журналисту «КП-Самара».

С момента трагедии прошло уже два дня. Пушок провел их в ветклинике, где ему оказали первую помощь, однако сегодня котик уже отправился домой.

- Сегодня ездили в ветклинику на ренген. Внутренних кровотечений нет, но у него вывих головки бедренной кости и трещина на верхнем небе. Не смотря на все травмы, Пушок чувствует себя хорошо, даже сам кушает и вылизывается. Завтра вновь поедем ко врачу, чтобы узнать понадобятся ли дополнительные операции, - поделилась самочувствием Анастасия, хозяйка пострадавшего кота.

Закрылся в квартире и не выходит на контакт

Преступлением уже заинтересовались правоохранители.

- На данный момент проводится проверка по факту жестокого обращения с животным УК РФ 245. Пока не установлена личность мужчины. Также мы ищем человека, который выложил видеоролик в сеть, чтобы собрать дополнительную информацию, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Видеоролик, просочившийся в сеть, взбудоражил общественность и к предполагаемому «вершителю судеб» направились не только правоохранительные органы и хозяева кота, но и зоозащитники. Однако мужчина скрывается в стенах своей квартиры и на контакт не выходит. По закону за жестокое обращение с животными предусмотрены штраф в размере от ста тысяч рублей или в размере заработной платы за период одного года до двух лет. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.