Флаги, шары и пирамиды из людей: как отмечали Первомай в Куйбышеве 50, 70 и 90 лет назад

Показываем уникальные ретро-фото. Фото: ВК/Архивы Самарской области/Фотографии празднования 1 Мая в г. Куйбышеве в 1950-е гг. из фондов госархивов

В пятницу, 1 мая, многие самарцы выйдут на шашлыки или откроют дачный сезон. А как этот день встречали в городе на Волге 50, 70 и даже 90 лет назад? Редакция «КП-Самара» заглянула в областные архивы и нашла удивительные документы и фотографии. Смотрим, как гуляли на Первомай в Куйбышеве в разные годы.

Парад планов и творческий наказ

Самарские архивы хранят удивительный документ — брошюру-план празднования 1 мая 1929 года. Тираж — 3500 экземпляров. Там расписано все: маршруты колонн, оформление зданий, репертуар театров и кинотеатров, даже конкурсы на лучшее убранство витрин. Но самое интересное — не инструкции, а живой призыв к творчеству. Цитируем почти столетний текст:

«Оружие праздника должно быть облечено в такие формы, которые своей яркостью и изобразительностью сами по себе будут привлекать массу. Ставка — на выдумку, изобретательность, свежесть мысли… Основные мероприятия перенести на улицы и всем шествиям придать оживленный карнавальный характер. Никакой план не в состоянии «планировать» живость и веселье. Этого могут добиться только наши низовые организации».

И вишенка на торте — лозунг-вызов:

«Ни одного ушиба, ни одной отдавленной ноги, ни одного случая хулиганства, ни одного пьяного на улицах и площадях Самары. Это — подлинный экзамен на организованность, культурность и самодисциплину масс».

От Театральной до самой большой в Европе

Сегодня 1 мая для многих — просто дополнительный выходной, повод открыть дачный сезон или пожарить шашлыки. А полвека назад в Куйбышеве этот день начинался совсем иначе: с утра город гремел музыкой, люди надевали самое лучшее и шли на демонстрацию. Цветы, шары, транспаранты и море улыбок — так встречали главный весенний праздник в советские годы.

С чего все начиналось в Самаре? Первые советские первомайские демонстрации проводились на Театральной площади (ныне площадь Чапаева). А с 1939 года центр торжеств переместился на площадь Куйбышева — самую большую в Европе. Именно сюда стекались колонны заводов, институтов и школ.

Куйбышев, 1950-е гг. Фото: ВК/Архивы Самарской области/из фондов госархивов

На снимках из архивов — настоящий праздник жизни. Люди в парадных костюмах и платьях, мужчины в фуражках, женщины на каблучках. Все улыбаются в объектив, машут руками. Над колоннами — лес флагов, портретов вождей и самодельных плакатов: «Да здравствует 1 Мая!», «Мир! Труд! Май!», «Слава советскому народу!».

1947 год. Фото: ВК/Архивы Самарской области

Живые цветы и пирамиды из людей

1947 год. На площади Куйбышева — необычный хоровод: девочки в белых блузках и темных юбочках, в носочках и туфельках, держат длинные ленты. А в центре круга — девочка на возвышении, с веночком на голове и букетом цветов в руке, который она поднимает вверх. Что это за композиция? Такие живые пирамиды были популярны в послевоенные годы — символ весны, солнца и мира, который наконец наступил.

1947 год. Фото: ВК/Архивы Самарской области

1953 год. Колонна идет по площади, кто-то устроился на маминых плечах, чтобы лучше видеть. В воздухе — запах цветов и свежевыкрашенных транспарантов. Где-то в толпе играет духовой оркестр.

Спортсмены в белоснежных костюмах и русские рубахи

1953 год. Фото: ВК/Архивы Самарской области

А вот и спортивная колонна. Мужчины в одинаковых шортах и поло, двое впереди — полностью в белом. Каждый несет флаг, их тут не меньше трех десятков. В советское время спортсмены были отдельной гордостью: они шагали строевым шагом, демонстрируя силу и здоровье советского человека.

1953 год. Фото: ВК/Архивы Самарской области

1972 год. На площади парни в русских народных рубахах танцуют с девушками в сарафанах и бантиках. Музыка живая! Плясали, судя по заднему фону, под гармонь.

1972 год. Фото: ВК/Архивы Самарской области

Волга, домашняя еда и хорошая компания

Отдельный разговор — воспоминания тех, кто ходил на демонстрации детьми. Вот что писал один из куйбышевцев в сети о Первомае 1985 года:

«Наряду с Новым годом и Днем Победы это был праздник, который народ отмечал от души. Одевали детей понаряднее, семьями собирались у проходной завода. Ответственные тетушки выдавали флаги и транспаранты — потом их надо было вернуть. Проходили по главной площади Европы, кричали положенные кричалки во славу труда и КПСС. А после — разбивались на компании, ехали на Волгу. Находили местечко на берегу, раскладывали домашнюю снедь, шутили, подкалывали друг друга. Дети играли в песке под присмотром женщин. Погода всегда была отличная. До сих пор живо это ощущение радости, весны, веселья и беззаботности».

Во время праздничных гуляний. Май 1975 г. Фото: из личной коллекции ветерана труда Р.Х.Джаббарова/авт. неизвестен/Самарский областной государственный технотронный архив

Последняя официальная первомайская демонстрация в Куйбышеве прошла 1 мая 1990 года. А спустя год страна уже отмечала Праздник весны и труда — без обязаловки, без портретов вождей, но с той же радостью от того, что пришла весна. Так закончилась целая эпоха. И началась другая.

