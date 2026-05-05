В субботу, 9 мая, в Самаре состоится празднование Дня Победы. В связи с проведением мероприятий в городе перекроют несколько улиц. Ограничения затронут все виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности, и начнутся еще накануне праздника. Рассказываем, какие дороги перекроют в Самаре на 9 мая 2026 года, где запретят стоянку.

Перекрытие дорог в Самаре на 9 мая 2026 года: список

С16:00 до 23:00 5 мая и с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая проезд будет запрещен по улицам: Галактионовская (от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской), Молодогвардейская (от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской), Чапаевская (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), Фрунзе (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Фрунзе), Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе), Вилоновская (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе).

С 15:00 до 23:59 9 мая нельзя будет проехать по улицам: Льва Толстого (от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького), Красноармейская (от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького), Вилоновская (от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького), Максима Горького (от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской)

Перекрытие дорог в Самаре на 9 мая 2026 года: где запретят стоянку

Накануне и в день праздника на нескольких участках также запретят стоянку и остановку транспортных средств.

С 18:00 7 мая до 14:00 9 мая нельзя будет останавливать машину на улицах: Галактионовская (от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской), Молодогвардейская (от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской), Чапаевская (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), Фрунзе (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Фрунзе), Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе), Вилоновская (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе).

С 18:00 8 мая до 23:59 9 мая запрет будет действовать на следующих участках: по ул. Льва Толстого (от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького), по ул. Красноармейской (от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького), по ул. Вилоновской (от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького), по ул. Максима Горького (от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской), по ул. Куйбышева (от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской).

Ограничения не касается машин спецслужб и общественного транспорта, отмечают в мэрии.