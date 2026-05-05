Открытие планетария, строительство «Театральной» и новые школы: глава Минстроя Самарской области рассказал о главных объектах региона

В скором времени в Самаре введут в эксплуатацию планетарий

Сколько новых детских садов, школ и ФОКов планируется ввести в Самарской области в 2026 году? Как в регионе обстоят дела с переселением из ветхого и аварийного жилья? Где в Самарской области уже началась стройка по новым регламентам КРТ? Когда в Самаре откроется планетарий и как идет строительство метро?Об этом и не только в эфире радио «КП-Самара» рассказал министр строительства Самарской области Александр Фомин.

О расселении аварийного жилья

В Самарской области продолжается программа по обеспечению жильем детей-сирот. По словам Александра Фомина, очередь по выдаче квартир этой категории граждан планируется закрыть к 2029 году.

Что касается программы расселения людей из аварийных домов, то в 2026 году в Самарской области планируется предоставить около 30 тысяч кв. м нового жилья и переселить 2,5 тысячи человек. Особое внимание уделят муниципалитетам, где проблема наиболее актуальна. По словам главы регионального Минстроя, это Самара и Сызрань.

Александр Фомин отметил, что программа по расселению и переселению граждан из аварийного и ветхого жилья не закончится к 2030 году. Работа продолжится и после, пока не будут удовлетворены права всех жителей.

Также министр прокомментировал предложение самарцев о создании единого сервиса для просмотра сроков расселения:

«Получить информацию первостепенно можно в администрации района или муниципалитета. Официальную информацию мы размещаем на сайте правительства. Если есть достаточное количество запросов, то мы рассмотрим создание дополнительного реестра, который позволит упростить эту систему».

О строительстве школ и спортобъектов

Продолжается в регионе и строительство новых детских садов, школ и ФОКов. По словам Александра Фомина, на данный момент в Самарской области запущено строительство четырех детских садов, три из них – в Тольятти, один – в Самаре.

«Дополнительно строятся частные детские сады. Стартовало строительство нового ФОКа в Тольятти, на улице Гидротехнической. Начинается работа по строительству баскетбольного манежа в Самаре, строятся пять пожарных депо в муниципалитетах региона».

Также в Самарской области в этом году введут в эксплуатацию школу искусств в Большечерниговском районе, новый ФОК в Красном Яре и спортивный объект в Суходоле.

О новых объектах для сферы здравоохранения

Рассказал министр и о планах по строительству новых объектов для сферы здравоохранения:

«Достаточно большое количество модульных объектов появятся в муниципалитетах. В этом году мы планируем приступить к капитальному ремонту учреждений. Раньше работы проводились этапами, сейчас мы переходим к комплексному подходу».

По словам Александра Фомина, в больнице им. Пирогова в Самаре планируют создать новый диагностический комплекс. К работам приступят уже в этом году. Также реализуется программа «санитарная авиация».

«В этом году будет проектироваться вертолетная площадка на базе больницы им. Середавина. В следующем году планируем приступить к строительству и вводу в эксплуатацию. Дополнительно будем в контакте по развитию сферы авиации в этом секторе».

Также в ближайшем будущем в регионе планируют строительство объектов здравоохранения на дорожных участках, где часто происходят аварии.

О комплексном освоении территорий

В Самарской области, по словам Александра Фомина, изменились регламенты по комплексному развитию территорий. Совместно с министерством градостроительной политики разработаны новые документы, в рамках которых будут проводиться работы.

«Коллеги занимаются реализацией программы, у них главенствующая скрипка, мы оказываем всяческую поддержку. Первые проекты уже запущены, среди них ЖК «Матрица». Комплекс уже получил разрешение, подрядчики приступили к работам. Проекты также будут реализовываться в районе Безымянки. Кроме того, готовятся документы по комплексному развитию сельских территорий».

В черте города специалисты планируют не только построить новые жилые комплексы, но и подготовить инфраструктуру. Изменится и внешний облик зданий.

«Обязательно должны быть подсветка, озеленение, хорошая входная группа и парковка».

О строительстве «Театральной» и планетария

Александр Фомин также рассказал о ходе строительства станции метро «Театральная» в Самаре. По его словам, все идет в соответствии с ранее намеченными планами.

«Мы планируем закончить основные строительные этапы в конце 2026 года и ввести станцию в эксплуатацию в конце первого квартала 2027 года. Пока предпосылок для изменений нет».

Из-за строительства метро некоторые улицы в центре Самары пришлось перекрыть. Министр рассказал, когда предполагается возобновить движение.

«Улицы Садовая и Полевая могут быть открыты в мае этого года, около суда – в сентябре. И дальше уже в районе Красноармейской — конец года или первый квартал 2027-го. Трамваи по Галактионовской пойдут полноценно, когда полностью будет завершено строительство станции и проведено благоустройство. Но движение автомобилей мы планируем по максимуму открыть в этом году».

Что касается строительства планетария на проспекте Ленина в Самаре, то его, по словам министра, планируют открыть уже в 2027 году. На объекте идут полноценные строительно-монтажные работы. Совсем скоро жители увидят наземное строительство.

«Мы выходим сейчас полностью из подземной части. В ближайшее время жители смогут увидеть постепенное возведение стен планетария. Так что мы движемся согласно намеченному плану».

По словам Александра Фомина, финансирование ведется за счет средств областного и федерального бюджетов. Объект полностью обеспечен денежными средствами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал