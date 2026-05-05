«Проделали колоссальную работу, чтобы изменить ситуацию»: Сергей Булатов – о последних победах «Крыльев Советов», игроках и тактических изменениях

Сергей Булатов стал гостем в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов стал гостем в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер». Наставник зелено-бело-синих обсудил с ведущими последние новости российского футбола, победы самарской команды и ее турнирное положение, а также работу с Виталием Пановым и свое назначение главным тренером.

Об уходе Челестини из ЦСКА

Одной из главных новостей Российской премьер-лиги стал уход Фабио Челестини из ЦСКА 4 мая. Московский клуб расстался со швейцарским специалистом достаточно внезапно, хотя разговоры об этом ходили уже давно. Для Сергея Булатова новость об отставке не стала шоком:

«Не скажу, что это шок. Было много слухов. Все понимают – тренера когда-то убирают. Мы видели, что в ЦСКА не все в порядке».

При Сергее Булатове «Крылья Советов» провели две игры с ЦСКА Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

При Булатове «Крылья Советов» провели две игры с ЦСКА Фабио Челестини. Обе прошли в Самаре. Сначала армейцы крупно обыграли волжан в 1/2 Пути регионов Кубка России – 2:5. Потом в рамках 25 тура РПЛ команды сыграли вничью – 1:1.

«Смотрели на то, что они хорошо наполняют центр поля. Очень быстрая команда. Мы понимали, что нам будет тяжело. Мы хотели противостоять им в обороне, а затем контратаковать. В последней игре мы создали множество моментов. Оба матча с ЦСКА мы провели достойно».

О двух последних победах

Наставник самарского клуба считает, что зелено-бело-синие не добрали очков ранее и теперь это воздалось команде в играх с «Локомотивом» и «Спартаком»:

«В этих матчах мы получили статус-кво. В прошлых матчах мы не добрались, а здесь, особенно со «Спартаком», кто-то наверху был с нами».

О «Спартаке»

Сергей Булатов рассказал о подготовке к игре со «Спартаком» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Отдельно Сергей Булатов рассказал о подготовке к игре со «Спартаком». По словам тренера, москвичи крайне непредсказуемы и очень сильны. Это был, вероятно, самый сложный матч на посту тренера «КС»:

«В целом к «Спартаку» готовиться тяжело. «Спартак» разный и очень сильный - это надо признать. Мы испытали самое серьезное давление на нашу линию обороны. Мы создали меньше всего моментов и нанесли меньше всего ударов по сравнению с другими матчами, начиная с игры против «Зенита». И в этом заслуга «Спартака».

О смене стратегии

При Магомеде Адиеве «Крылья» старались играть в более простой «вертикальный» футбол. При Булатове команда стала чаще выходить из обороны через центр и комбинировать. При этом результат пришел не сразу. Наставник поделился, не страшно ли ему было менять стратегию игры:

«Сомнений не было. Когда наш тренерский штаб пришел в клуб, мы сразу сказали, что хотим играть в футбол. Это наш лозунг. Со временем мы стали искать некий баланс. Например, со «Спартаком» мы больше оборонялись и оборонялись качественно».

Об игроках без игрового времени

Сергей Булатов отметил, что одно из важных изменений после прихода его тренерского штаба – использование футболистов, которые до этого получали мало игрового времени:

«Из важных изменений – у нас появились футболисты, которые мало времени проводили на поле. Рахманович и Витюгов для нас сейчас важные игроки. Мне не надо было их возвращать. Они были в команде и не один год. Я прекрасно знал их потенциал, тренерский штаб знал. Мы просто пытались вдохнуть новую жизнь в нашу команду».

О Рахмановиче

Сергей Булатов заявил, что Рахманович – лидер команды по духу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Тренер «Крыльев Советов» поделился возможностями использования Амара Рахмановича на футбольном поле. Наставник заявил, что Рахманович – лидер команды по духу:

«Для нас Рахманович – это «девятка». Он вполне может играть и «десятку», мы знаем и такой его потенциал. Самое главное – он нападающий, который может зацепиться за мяч и разогнать наши атаки. Когда мы его брали несколько лет назад, знали, что он может сыграть и «восьмерку», у него есть опыт игры в центре поля. Для нас он психологически очень важен. Он лидер команды по духу».

О Витюгове

Сергей Булатов хотел бы сохранить Максима Витюгова в команде Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Также Сергей Булатов рассказал и о Максиме Витюгове, который стал важным звеном в системе при новом тренерском штабе. Наставник считает, что полузащитник проводит удачный этап в карьере, и хотел бы сохранить его в команде в будущем.

«Наверно, он соскучился по футболу. Его отношение к футболу и «Крыльям Советов» дорогого стоит. Когда-то ему это должно было воздаться. Он проводит очень удачный отрезок в карьере. Я бы хотел, чтобы он остался в команде и дальше».

О неожиданных тактических изменениях

В последних играх полузащитник Фернандо Костанца появлялся на правом фланге обороны. И это далеко не последний «эксперимент» от тренерского штаба Булатова. Тренер объяснил, зачем и почему проводит такие изменения. По его словам , тренерский штаб готовит различные тактические аспекты к каждому матчу.

«Мы говорим о том, что наше тактическое построение должно быть эластичным и гибким. Варианты состава еще не закончились, мы можем еще что-то изменять. У нас очень хорошие футболисты, которые и могут дать эту эластичность.

Нам часто бывает нужен длинный фланг. Это справа позволяет делать Рассказов и, возможно, позволит Фернандес. Нужны игроки, умеющие из обороны заходить в середину поля – это хорошо делает Костанца. У нас есть потенциал, мы можем что-то менять. К каждой игре мы готовим тактические нюансы».

О назначении главным тренером

Недавно Сергея Булатова назначили главным тренером «Крыльев Советов». Он избавился от приставки «исполняющий обязанности». Специалист рассказал, повлияло ли это на что-то и изменились ли его ощущения.

«Ощущение? Нет, не изменилось. Мы как работали, как шли от игры к игре, так и продолжаем. Надо сказать спасибо тренерскому штабу. Мы очень много работаем. Считаем, что за месяц проделали колоссальную работу, чтобы изменить ситуацию. Хорошо, если нам воздастся, и мы сможем сохранить место в РПЛ».

О Панове

Виталий Панов занимает должность старшего тренера «Крыльев Советов» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Старшим тренером в «Крыльях» стал Виталий Панов, который последнее время тренировал медийный футбольный клуб «Амкал». В целом в медиа-пространстве о нем говорят много. Булатов поделился, влияют ли эти разговоры на него и на работу с Пановым.

«На медиа-шум стараемся не обращать внимание. С Виталием Николаевичем мы давно знакомы, около двадцати лет, прошли через многое. Я был рад, что он согласился войти в наш тренерский штаб. А шумиха? Это полезный пиар, когда о клубе хорошо и много говорят. Это только в плюс».

О положении в турнирной таблице

Сергей Булатов также поделился мнением о положении «Крыльев Советов» в турнирной таблице. Тренер признался, что волжане пока не совсем довольны своим местом, но планируют решить все проблемы в игре с «Оренбургом».

«У нас было командное собрание после двух дней отдыха. Первое, о чем говорили, – турнирная таблица все еще не в том виде, в котором она бы нас устроила. У нас есть два матча, причем оба – «лобовые» столкновения с теми, кто в таблице находятся рядом. Задача – 10 числа решить все проблемы».

«Крылья Советов» идут на 11 месте в РПЛ с 29 очками. 10 мая самарцы на выезде сыграют с «Оренбургом».