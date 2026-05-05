Во вторник, 5 мая 2026 года, в Самару приехал уникальный состав – «Паровоз Победы» с ретро-техникой. Во главе поезда красовалась празднично украшенная «Лебедянка», которой управляла локомотивная бригада в форме военных лет. Горожане смогли осмотреть раритетную технику и поучаствовать в активностях. В этом году проект представил уникальные новинки, которые до этого не демонстрировали. Показываем фоторепортаж корреспондента «КП-Самара» с мероприятия.

Самара стала конечным пунктом 11-дневного маршрута «Паровоза Победы». В этом году с 25 апреля по 5 мая ретропоезд посетил рекордное количество малых и больших городов – 22 железнодорожные станции в семи регионах России. Общая протяженность праздничного тура превысила 3 тысячи километров.

На ж/д вокзал областного центра «Паровоз Победы» прибыл в 13:00. Посетить уникальную экспозицию и окунуться в атмосферу военных лет можно было до 16:30. В состав поезда входили 10 платформ и более 20 единиц техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Кроме того, были предусмотрены пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Раритетный паровоз «Лебедянка», который стоит во главе поезда, на ходу уже более 70 лет, а работает локомотив на паровой тяге. Чтобы пройти 250 километров пути, паровоз использует 18 тонн угля и почти 48 тонн воды. Он украшен цветами и флагами, а впереди красуются звезда и надпись: «С Днем Победы!».

В экспозиции военной техники традиционно представлены советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое. Не обошлось и без уникальных новинок. Впервые в этом году были представлены танк Т-70, гаубица 1939 года, миномет 1943 года, зенитная установка и трофейный чешский танк «Прага».

Поезд, который знаком россиянам по фильмам и фото военных лет, встретило большое количество людей. Самарцы приходили семьями и брали с собой маленьких детей. За день до Самары «Паровоз Победы» впервые прибыл в Тольятти. Там на встречу с ним пришли 7500 человек.

Гости мероприятия смогли сфотографироваться с уникальными военными экспонатами и окунуться в праздничную атмосферу победного 1945 года. В соцсетях посетители делятся своими эмоциями:

«Все было супер! Дети в восторге, взрослые счастливы».

«Очень интересно было посмотреть на ретро-технику. Атмосфера – непередаваемая!».

Проект «Паровоз Победы» запустили в 2023 году, тогда его маршрут пролегал через семь городов. Идея оказалась насколько востребованной, что поезду решили добавить больше остановок, а экспозицию регулярно обновлять.

