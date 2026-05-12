Первый в регионе: в СамГТУ открыли класс для нефтяников с технологиями будущего

Студенты смогут изучать сложные процессы не только по учебникам, а с помощью условий, приближенным к реальным. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «СамараНИПИнефть»

Передовые технологии в вузах

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) состоялось знаковое событие для системы высшего образования региона. Здесь открылся первый в области учебно-лабораторный комплекс, основанный на технологиях виртуальной реальности. Проект был реализован при содействии дочерних обществ нефтяной компании «Роснефть» - самарского филиала «РН-Проектирование Добыча» и «РН-Юганскнефтегаз». Запуск комплекса стал очередным этапом в реализации корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз/колледж-предприятие», которая успешно развивается на протяжении более двух десятилетий, с 2005 года.

Новый образовательный центр развернулся на базе кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства». Основная задача комплекса – дать студентам практические навыки, востребованные в современной промышленности. Аудитория оснащена по последнему слову техники: здесь установлены мощные компьютеры, интерактивные дисплеи и системы виртуальной реальности. Ключевым элементом стало использование отечественного программного обеспечения, которое включает уникальный тренажер-симулятор.

Процесс обучения по-новому

Студенты смогут изучать сложные процессы не только по учебникам, а с помощью условий, приближенных к настоящим. Благодаря виртуальной реальности они смогут погрузиться в полный цикл разработки нефтяных и газовых месторождений - от моделирования процессов в недрах земли до управления наземной инфраструктурой сбора и подготовки продукции. Особое внимание уделено тренажеру «Автоматизированное рабочее место оператора системы управления процессами добычи нефти и газа». Он оснащен рабочими местами как для инструктора, так и для обучаемого. Это позволяет моделировать различные производственные ситуации, отрабатывать действия в штатных и нештатных режимах без риска для реального оборудования.

Учебно-лабораторный комплекс САМГТУ с технологиями виртуальной реальности стал первым подобным проектом в регионе. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «СамараНИПИнефть»

Как отметили в вузе, использование тренажера виртуальной реальности открывает новые горизонты для подготовки кадров. Политехнический университет сможет не только обучать студентов среднего профессионального и высшего образования, но и проводить курсы повышения квалификации и переподготовки с последующим присвоением квалификации «Оператор по добыче нефти и газа».

Взгляд в будущее

Открытие учебного кластера высоко оценили и преподаватели вуза. Проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин подчеркнул, что для университета подобные события имеют стратегическое значение.

- Взаимодействие с индустриальными партнерами для нас – первый приоритет, - отметил Антон Еремин. - Мы понимаем, что без сотрудничества с нашими стратегическими партнерами не может быть никакого качественного образовательного и научного процесса, не получится внедрять инновации в производство. Значимость открытия такого пространства невозможно переоценить. Качественный учебный процесс должен проходить в хороших условиях. У студентов совершенно другое настроение, когда они оказываются в красивой и светлой аудитории, где установлена современная техника и программное обеспечение. Сразу хочется работать.

Новый учебный класс станет площадкой для реализации совместных образовательных проектов. Здесь планируется вести обмен знаниями и практическим опытом между студентами и действующими специалистами нефтегазовой отрасли. Открытие центра подтверждает долгосрочную стратегию «Роснефти» по развитию кадрового потенциала в регионах присутствия. Как отметили в компании, предприятие и вуз вместе формируют профессиональные компетенции у молодежи, обеспечивая стабильное будущее отрасли.