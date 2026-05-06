Крутил на шлейке в воздухе: самарцев возмутило поведение хозяина собаки на улице

В Самаре ищут мужчину, который на глазах у очевидцев крутил собаку на шлейке. Видео с прогулки у микрорайона «Новая Самара» разлетелось по соцсетям и набрало сотни тысяч просмотров. Одни считают, что хозяин пытался отобрать у пса опасный предмет, другие — что это жестокость. Зоопсихолог и общественный инспектор по обращению с животными оценила происходящее. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности этой истории.

Поднял и стал крутить

Все случилось в микрорайоне «Новая Самара». Местная жительница выглянула в окно, увидела мужчину с собакой породы бигль. Внимание привлекло странное поведение хозяина животного. Сделать замечание самарчанка не решилась. Вместо этого она достала телефон и начала снимать.

На видео, которое опубликовали несколько самарских пабликов и местный блогер Анна Багрова (ее пост уже набрал полмиллиона просмотров), видно, как мужчина внезапно поднимает бигля за шлейку и начинает крутить в воздухе. Дважды. Второй раз - выше. Да так, что собака на короткий миг оказывается на уровне головы хозяина.

В какой-то момент шлейка слетает с собаки. К счастью, это происходит, когда животное уже приземлилось на землю.

Анна Багрова объяснила, что видеоролик опубликовала, чтобы найти хозяина и забрать собаку.

«Есть я и есть люди, которые могут забрать ее для счастливой жизни! Причина такого обращения с животным неизвестна, но она недопустима. Надоела тебе собака или ты злой на нее — так нельзя. Пожалуйста, напишите, кто знает его… Нужно спасти ни в чем неповинное существо», — обратилась блогер в сети.

«Ребенка крутят — и ничего»: мнение самарцев

Видео разделило интернет-пользователей на два лагеря. Одни не увидели в происходящем ничего страшного.

«Пока не прочла комментарии, не поняла. Я не собачник и подумала, что он так с ней играет. Это же не ошейник, а шлейка, она не душит», — пишет Алина П.

«Ребенка берут за руки и крутят. Игра такая, как вертолет. Не по мне такое, но кому-то заходит, детям нравится. Тут то же самое. Собаку покрутили не за ошейник, а за шлейку — под передними лапами и на туловище», — рассуждает Юлия М.

Но обладатели биглей и те, кто разбирается в психологии животных, с этим категорически не согласны.

«У подобных пород тяжелое тело, кости могут сломаться от данного действия, потому что вес распределяется неравномерно. Их нельзя даже брать за подмышки и за грудную клетку, чтобы поднимать. Грудная клетка и межлопаточная область могут повредиться. На видео уже видно, что собака под конец получила явный дискомфорт. Хозяин однозначно жестоко обращается — это может заметить только знающий человек», — возмущается владелица бигля.

«Это не игра. Игра — когда обе стороны получают удовольствие. Собака на видео не виляет хвостом, не подбегает снова. Она просто терпит», — добавляет другой пользователь.

Нашлись и те, кто попытался сохранить нейтралитет, но признал: видео выглядит странно.

«Со стороны картина — жутковатая. Но, не зная контекста, сложно судить. Может, он реально хотел отобрать отраву», — пишет Илья Р.

Зоопсихолог: «Это не игра, а психологическое насилие»

Корреспондент «КП-Самара» обратился за профессиональной оценкой к Лане Петренко — специалисту по поведению собак и кошек, зоопсихологу, которая также имеет статус общественного инспектора по обращению с животными:

«Конкретно данное видео мало даст результат (кроме огласки и стыда), потому что прямых физических угроз нет. Но есть явное психологическое насилие, которое вызывает тревогу у питомца. Если хозяин позволяет себе такие действия на улице, что он может делать дома?».

Специалист объяснила, почему ситуация опасна, даже если собака внешне не пострадала:

«Действия на видео точно не являются воспитанием или игрой. Резкие и непредсказуемые действия владельца вызывают тревогу, стресс и дискомфорт. Это может повлечь неврологические заболевания в виде компульсивного поведения или других проблем со здоровьем».

Лана Петренко также развеяла параллели, которые проводили некоторые комментаторы между кручением собаки и детской игрой «вертолетик»:

«Сравнение с ребенком ошибочно, потому что ребенок может попросить, ему нравится аттракцион, и он может сказать «стоп». А собака не просила. На видео не видно, чтобы она задорно бежала играть снова и ждала повторения, как в обычной игре».

Привлечь к ответственности – сложно

Тем не менее, зоопсихолог признает: привлечь мужчину к ответственности только на основании этого видео будет сложно.

«Если бы собака была на ошейнике — под угрозой были бы многие органы — или был прямой контакт руками/ногами, было бы проще. Сейчас же мы можем привлечь окружающих к внимательности и в случае повторных инцидентов уже действовать при систематических действиях, которые несут угрозу жизни».

Она также допустила, что владелец может действовать под чьим-то указанием и не до конца понимать последствия своих действий.

«С виду нормальный человек»

Несколько самарцев написали, что видели этого мужчину и раньше — и он не производил впечатления агрессивного.

«Честно говоря, живу в «Новой Самаре», сегодня утром видела его на прогулке. С виду абсолютно нормальный человек. Не знаю, что произошло с ним в тот день. Обычная собака, шла на поводке рядом», — делится наблюдениями местная жительница.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

