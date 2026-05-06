«Ржавый шкаф и лужа с поддоном»: туристов в Самаре встретил некурортный сюрприз

Первый теплоход с туристами не смог вовремя пришвартоваться. Фото: ВКонтакте/РЕЧФЛОТ-63

В апреле жители Самары пожаловались в соцсетях на картину, которая развернулась у речного вокзала в день открытия круизной навигации. Первый теплоход с туристами не смог вовремя пришвартоваться, пассажиров высаживали через другой причал, а на месте встречи гостей ждали ржавый шкаф и лужа с поддоном. Редакция «КП-Самара» направила запросы в профильные ведомства и выяснила, чем закончилась эта история.

Что произошло в день прибытия

22 апреля в Самару с первым рейсом навигации-2026 прибыл круизный теплоход «Александр Невский». На борту были туристы из разных городов России. Многие из них оказались в нашем городе впервые. Но, по информации из сети, местные жители были возмущены тем, что гости города увидели на речном вокзале. Самарцы опубликовали пост в местном паблике и поделились фото.

Со слов очевидцев, в тот день теплоход должен был пришвартоваться к единственному рабочему причалу № 4 в 15:00. Однако в это время причал оказался занят. Там уже две с половиной недели стоял пассажирский теплоход «Гавриил Романович Державин», ожидавший буксировки в Новую Гавань на ремонт.

Самарцы возмутились, как город встретил туристов с воды. Фото: ВКонтакте/РЕЧФЛОТ-63

В итоге «Александр Невский» сначала прошел мимо. Туристы смотрели на самарскую набережную с борта, а корабль встал на рейд. Пассажиров перевезли на второй причал на теплоходе «Фарида Муртазина» — оттуда они все же отправились на экскурсии.

«Такого стыда не испытывали давно»

К самому причалу № 4 «Александр Невский» подошел только после 17:00. А когда туристы вернулись после экскурсионной программы, их ждал новый сюрприз.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что гости увидели на причале упавший ржавый металлический шкаф с открытой створкой и веселым смайликом на фасаде. А прямо на пути пассажиров была лужа, через которую бросили старый деревянный поддон.

Фото ржавого шкафа и лужи с поддоном интернет-пользователи опубликовали в сети. Фото: ВКонтакте/РЕЧФЛОТ-63

«Такого стыда мы не испытывали давно, — написали самарцы, сопроводив пост фотографиями и видео. — В тот же день на борт в Самаре зашли еще около 40 новых туристов. Они тоже увидели этот «причальный колорит».

Еще одним вопросом для возмущений стала стоимость причаливания теплоходов в Самаре. По данным очевидцев, цены одни из самых высоких в России — выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Что ответили в СРПП и Минтрансе

Редакция «КП-Самара» направила запросы в Самарское речное пассажирское предприятие и министерство транспорта Самарской области.

В СРПП пояснили, что размещение судна на рейде в ожидании причала — это штатная ситуация. Капитана «Александра Невского» проинформировали об освобождении причала в 15:30, после чего судно пришвартовалось.

«Размещение судна на рейде в ожидании освобождения причала является стандартной штатной ситуацией на речном флоте, предусмотренной Кодексом внутреннего водного транспорта РФ и Правилами плавания по внутренним водным путям. Рейды используются для временного размещения судов и оптимизации работы порта», — говорится в ответе на запрос.

Уборке помешала вода

Также в предприятии сообщили, что ежегодно перед навигацией они проводят косметические работы: красят причалы, убирают мусор. В апреле 2026 года помешала большая вода — значительный сброс Жигулевской ГЭС, поэтому работы проводились по мере спада уровня. Про ржавый шкаф в ответе сказано отдельно:

«Выявленные недостатки причала № 4 устранены: металлический шкаф отремонтирован и окрашен, произведена окраска конструкций причальной стенки».

Что касается тарифов, в СРПП объяснили их рост увеличением затрат на транспортную безопасность, налоговой нагрузкой, ростом зарплат и недофинансированием по госконтракту. При этом существует авансовая система оплаты — можно заплатить по старым ценам до начала навигации.

В предприятии также добавили, что проект реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала разработан и планируется к реализации при условии выделения финансирования. Собственник причалов — министерство имущественных отношений Самарской области.

Недостатки устранили, вопросы реконструкции прорабатываются

В министерстве транспорта Самарской области подтвердили, что ситуация с рейдом — штатная практика. Теплоходы 24 и 25 апреля («Антон Чехов» и «Павел Миронов»), по данным ведомства, приняли уже по расписанию, без задержек. Недостатки инфраструктуры, отмеченные в соцсетях, были оперативно устранены эксплуатирующей организацией, ситуация находится на контроле ведомства.

Про развитие инфраструктуры в Минтрансе сообщили следующее:

«Вопросы реконструкции пассажирской причальной инфраструктуры речного вокзала Самары находятся на этапе проработки. Сроки и объемы финансирования будут определены при формировании соответствующих бюджетных ассигнований».

