Первая весенняя клубника появилась на прилавках в Самаре. Сколько стоит ягода и откуда ее везут

Самарцы массово скупают первую клубнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на прилавках появилась первая весенняя клубника. Истосковавшиеся за зиму по фруктам жители уже начали активно ее скупать. «КП-Самара» узнала, сколько сейчас стоит ягода и откуда ее к нам везут.

Цены кусаются

В сетевых магазинах клубнику без скидки можно приобрести за 150-200 рублей за 100 граммов. Таким образом, килограмм ягоды выйдет в круглую сумму. Цены, конечно, кусачие, но любителей клубники это не останавливает.

«Иногда мы покупаем клубнику в магазинах, берем граммов 300, но, сами понимаете, – это уже 450 рублей. Наешься ты этой водяной ягодой? Нет, конечно!» — сетуют пользователи в соцсетях.

«Берем иногда клубнику с машины. Приезжают с каких-то ферм или хозяйств. Картонная, а ягод-то хочется!» — делятся горожане.

Цены на клубнику сейчас кусачие, но любителей ягоды это не останавливает. Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Появилась клубника и на самарских рынках. По словам горожан, там небольшой лоток может обойтись в 600-700 рублей. Продают клубнику и в небольших ларьках с овощами и фруктами. К примеру, в торговой точке на улице Георгия Димитрова лоток клубники стоит 450 рублей. По весу это около 450-470 граммов. Все ягоды как на подбор — большие, красные, манящие. Дополнительной рекламой служат надписи на коробках: «Клубника — мед!», «Очень вкусная!». По словам продавца, ягода прибыла в Самару из Крыма. Но везут ее к нам и из других мест.

Клубнику в Самару везут из южных регионов России, Турции и ближнего зарубежья. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Сейчас к нам везут клубнику из Крыма, Краснодара и Турции. Но мы продаем пока только крымскую. Сорт «Азия». Он самый вкусный сейчас. За лоток — около 400-450 рублей. Цена от сорта зависит», — рассказал корреспонденту «КП-Самара» продавец.

В один лоток помещается около 400-500 граммов клубники. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ящиками через интернет

Купить клубнику можно и онлайн. В сети уже полно объявлений о продаже ягоды. Продавцы предлагают к покупке сразу целые ящики. И цены обещают ниже, чем в магазинах и на рынках. При этом доступны как самовывоз, так и доставка по Самаре (за отдельную плату). Среди предложений: клубника из Азербайджана, Турции, Кубани, Киргизии. В основном предлагают сорт «Альбион».

«Свежая отборная клубника премиум качества. Каждый день новый привоз, но спрос высокий — разбирают очень быстро. Ягода чистая, аккуратная, сладкая, без лишней влаги», — уверяют онлайн-продавцы.

Клубнику продают целыми ящиками через соцсети и сайты объявлений. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Цены разные. К примеру, 1 кг клубники из Азербайджана продают за 500 рублей, из Турции — за 600 рублей, из Кубани — за 1000. Другой продавец за 1 кг клубники из Киргизии просит 1000 рублей, за 2 кг — 1500 рублей. Еще один готов продать ящик ягоды из Киргизии весом около 2 кг за 1200 рублей. И такая «клубника из интернета» тоже пользуется большим спросом.

«За один ящик, в котором около 2-3 кг, можно заплатить всего 1500 рублей. Пахнет вкусно, сама клубника сладкая. Явно цена ниже, чем в магазине», — говорят самарцы.

«Да мы особо и не задаемся вопросом, откуда эта клубника. Дешевая — и ладно. Ягоды хочется после холодов, своя еще не скоро появится», — признаются другие горожане.

Самарцы за зиму истосковались по фруктам и ягодам. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Покупать можно, но осторожно

В Роспотребнадзоре самарцам рекомендуют покупать ягоды в магазинах и в организованных органами МСУ местах торговли — на ярмарках и рынках. Ту, которой торгуют вдоль дорог, из необорудованных мест, приобретать не стоит.

«Помните, что ягоды могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», — говорят в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что у ягод короткий срок хранения, поэтому не нужно сразу покупать много. Следует брать ровно столько, сколько готовы съесть в течение нескольких дней. Хранить ягоду нужно в холодильнике без предварительного мытья. Перед употреблением ее необходимо тщательно промыть под струей проточной питьевой воды.

«Поверхность ягод загрязнена и может содержать яйца гельминтов, которые вызывают заражение человека глистными инвазиями», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Покупать ягоды после рекламы в сети — дело каждого. Чтобы снизить риски отравления, важно брать ягоду у проверенных поставщиков, имеющих все необходимые документы для реализации товара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал