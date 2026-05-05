«Майский ветер» под Самарой: особенные дети покорили сцену

Компания "Транснефть-Приволга" помогает школе-интернату "Восхождение" на протяжении 8 лет, а также является спонсором фестиваля. Фото предоставлено АО «Транснефть-Приволга»

Конкурс, охвативший треть страны

В преддверии Дня Победы в Чапаевске состоялся финал конкурса «Майский ветер», который проводится в Самарской области уже в восьмой раз. Спонсором выступила компания АО «Транснефть-Приволга».

Идея создания фестиваля принадлежит педагогам и директору школы-интерната «Восхождение» из Чапаевска Наталье Калабековой.

- Мы активно и целенаправленно занимаемся патриотическим воспитанием детей, принимаем участие в различных акциях, приуроченных ко Дню Победы, - рассказала Наталья Александровна. – И у нас возникла идея создать масштабное мероприятие и провести его к концу учебного года. Так родился «Майский ветер».

Название было выбрано не случайно. Именно майский ветер принес весть о Великой Победе, поэтому и тематика фестиваля военно-патриотическая. Все о Победе, о Родине, о любви к Отчизне.

В 2018 году конкурс стал всероссийским. География фестиваля охватила 30 субъектов России: от Санкт-Петербурга до Хабаровского края, от Карелии до новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик. Порядка пяти тысяч детей приняли участие в отборочном заочном этапе конкурса. В финал попали представители 17 регионов страны.

Конкурсанты выступали в пяти номинациях: вокал, хореография, художественное чтение, литературно-музыкальная композиция и инструментальное творчество.

- Среди выступающих - дети с нарушениями слуха и зрения, с ДЦП, аутизмом, - подчеркивает Наталья Калабекова. - Любой ребенок с особенностями развития может принять участие в конкурсе. Ограничений нет, главное - желание и талант.

Одним из самых трогательных номеров стало выступление вокального коллектива «Перезвон». Фото предоставлено АО «Транснефть-Приволга»

Взрослые не могли сдержать слез

Программа финального гала-концерта была насыщенной. Ребята исполняли военные песни, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Почти два часа концертной программы прошли на одном дыхании.

Открыл фестиваль самарский ансамбль «Искорки» - финалисты детского «Евровидения» и участники проекта «Голос. Дети». Далее зрители увидели лучшие творческие номера в разных номинациях. Коллектив «СабЛожки» из Орловской области сорвал овации, выступив в армейских костюмах. А песня Марка Бернеса «Темная ночь», исполненная воспитанником интерната из Октябрьска, заставила зал слушать, затаив дыхание.

Ансамбль «Грация» из регионального центра аутизма Санкт-Петербурга поразил зрителей гимнастическими элементами под «Смуглянку» и яркими костюмами. Одним из самых трогательных номеров стало выступление вокального коллектива «Перезвон». Четыре незрячие девочки исполнили песню «Не отнимайте солнце у детей».

Самая сложная задача была у членов жюри. Им предстояло выбрать победителей во всех номинациях и призеров гран-при фестиваля.

- Смотришь выступления, и понимаешь: ты сам боишься сделать шаг, думая, что не получится, а эти дети показывают - в жизни возможно все, - поделилась с «КП» председатель жюри, директор самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская. - Выбрать победителя было невероятно трудно. У всех своя изюминка, каждый особенный. Я еще не сталкивалась с такой трудной задачей. Все номера брали за душу, оценивать их рационально было почти невозможно.

Все победители и призеры фестиваля получили памятные подарки и дипломы. Зал аплодировал стоя юным артистам.

Всероссийский военно-патриотический фестиваль собрал в этом году порядка 5000 участников из 30 регионов страны. Фото предоставлено АО «Транснефть-Приволга»

Поддержка, ставшая традицией

В этом году фестиваль проводится при поддержке АО «Транснефть-Приволга». Как рассказала начальник службы общественных коммуникаций компании Юлия Каменева, предприятие сотрудничает со школой-интернатом «Восхождение» из Чапаевска вот уже восемь лет. На средства компании были отремонтированы и оснащены современным оборудованием и мебелью кабинеты школы, а также сенсорная комната для психологической разгрузки детей. Кроме того, предприятие передало учреждению современный микроавтобус.

Совместно со школой-интернатом «Транснефть-Приволга» проводит и благотворительные новогодние акции «Елка желаний». Воспитанники создают красивые поделки, которые к Новому году на ярмарке приобретают сотрудники компании. Вырученные средства поступают учреждению.

- Наша компания уделяет большое внимание детским проектам и военно-патриотическому воспитанию, - отметила Юлия Каменева.