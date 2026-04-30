В лидерах Раки и Девы: число акционеров федерального банка в Самарской области увеличилось почти на 15% за год

Представители банка сообщили, что за последний год количество розничных акционеров в Самарской области выросло на 14,8%. Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Хороший рост

Интерес россиян к инвестициям растет, в том числе и в Самарской области. Своей статистикой с «Комсомолкой» поделился банк ВТБ.

За последний год количество розничных акционеров банка в нашем регионе выросло на 14,8% и на март 2026 года достигло почти 30 тысяч человек. Совокупно они владеют почти 17,1 млн акций финансовой организации. Учитывая эти показатели, Самарская область входит в топ-10 российских регионов по числу акционеров банка.

В среднем в пакете у каждого инвестора по 573 акции «синего банка», что на 47,3% больше, чем в прошлом году. Число крупных акционеров (от 2000 акций) выросло почти вдвое – до 47,1%.

- Мы видим устойчивый рост интереса частных инвесторов к акциям нашего банка как в целом по стране, так и в Приволжском федеральном округе, - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. - За год число акционеров-физических лиц выросло почти на 27%, а более половины наших акций в свободном обращении принадлежат частным инвесторам. Самарская область традиционно входит в десятку наиболее активных регионов и демонстрирует не только прирост числа акционеров, но и увеличение среднего пакета, что говорит о росте доверия к нашей инвестиционной истории.

Одним из факторов, который повлиял на усиление интереса инвесторов, стало успешное дополнительное размещение акций ВТБ в 2025 году. Это событие стало крупнейшим размещением в банковском секторе Европы за последний год. Объем спроса превысил 180 млрд рублей.

Портрет инвестора

Наиболее активная категория акционеров в Самарской области – клиенты возрастом 35-50 лет. На эту возрастную группу приходится более половины всех обладателей ценных бумаг региона. Они владеют более чем 50% всех акций, имеющихся в распоряжении розничных инвесторов в Самарской области. Средний возраст самарского акционера - 42 года. Среди инвесторов региона - 60% мужчин и 40% женщин.

- Старейшей владелице наших ценных бумаг 87 лет, - рассказали «Комсомолке» в банке. - Она регулярно приходит в отделение и выстраивает свою стратегию с нашими специалистами

Наконец, любопытный факт: самые активные инвесторы по знаку зодиака - Раки и Девы.

- Самарская область традиционно сильна в инвестиционной активности, и мы видим, как жители региона все чаще используют возможности фондового рынка для долгосрочных вложений, - отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Рост числа акционеров нашего банка и увеличение среднего пакета подтверждают высокий уровень доверия клиентов и интерес к инвестиционным инструментам. Во многом этому способствует развитие цифровых сервисов и доступность инвестиционных решений.

Интерес инвесторов подтвердила и высокая явка участников на семинар для акционеров и клиентов банка, состоявшийся накануне в Самаре. Более 120 жителей региона посетили мероприятие с участием руководителей подразделений банка и аналитиков фондового рынка. Участникам семинара рассказали о финансовых результатах группы, планируемых корпоративных событиях, форматах взаимодействия и возможностях для акционеров, а также поделились с ними актуальными инвестиционными решениями.